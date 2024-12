CFRA Research devient le fournisseur mondial exclusif de Banque Audi Suisse, basée à Genève, pour la recherche de valeurs mobilières

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--CFRA, leader mondial de la fourniture de services indépendants de recherche d'investissements, a annoncé ce jour mettre ses services de recherche fondamentale en valeurs mobilières ainsi que de recherche par thème et par secteur à la disposition des professionnels en investissement et des directeurs des relations d'affaires de Banque Audi Suisse, exclusivement par le biais de sa plateforme MarketScope Advisor.

Ce partenariat donne à Banque Audi Suisse l'accès en temps réel aux outils de recherche et d'analyse de CFRA, leaders du secteur, afin d'aider ses équipes d'investissement à rester au fait de l'évolution des marchés mondiaux, à prendre des décisions d'investissement éclairées et à créer de la valeur pour son portefeuille de clients aisés.

« Notre quête de fournisseur mondial en recherche de valeurs mobilières était mue par notre engagement, offrir une valeur maximale à notre clientèle », a affirmé Hans Itburrun, responsable des investissements au sein de Banque Audi Suisse. « Il était essentiel que le partenaire que nous allions choisir soit capable de fournir une vue complète sur les marchés mondiaux des valeurs mobilières, qu'il possède une base solide couvrant les États-Unis et que ses performances soient éprouvées. CFRA cochait toutes ces cases grâce à la plateforme clé en main d'utilisation facile sur laquelle il fournit ses services de recherche à notre équipe. »

« Nous sommes ravis d'avoir été choisis comme fournisseur exclusif pour la recherche mondiale de valeurs mobilières par Banque Audi Suisse », a déclaré Patricia Wilson, directrice Solutions de CFRA. « Ce partenariat stratégique est une étape importante qui s'inscrit dans notre volonté de nous concentrer sur le marché suisse, et souligne la valeur de notre offre de recherche et de technologie pour les banques privées et leurs clients. »

Fort de plusieurs dizaines d'années d'expérience dans la recherche de valeurs mobilières impartiale et orientée résultats, CFRA est le partenaire de confiance de plus de 150 000 conseillers financiers et directeurs des relations d'affaires dans le monde, grâce à sa plateforme MarketScope Advisor, leader du secteur.

À PROPOS DE CFRA

Leader en informations et solutions d'intelligence financière, CFRA propose un mélange exclusif de recherche fondamentale sur les valeurs mobilières, la juricomptabilité, les fonds, le cadre juridique/la politique publique et la recherche technique à partir de données, d'outils d'analyse et de technologies nouvelle génération, afin de doter ses clients de l'intelligence financière nécessaire pour remplir leurs objectifs commerciaux et d'investissement.

En savoir plus sur CFRA Research et sa plateforme MarketScope Advisor.

À PROPOS DE BANQUE AUDI SUISSE

Banque Audi (Suisse) SA a été fondée à Zurich en 1976. Plus tard, son siège a été relocalisé à Genève, près du cœur historique de la ville et du célèbre lac. L'établissement dispose d'une licence bancaire suisse et opère sous la supervision de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Banque Audi Suisse propose des services de banque privée sur mesure à un portefeuille de clients patrimoniaux, qui ont ainsi accès à des produits et à des marchés financiers du monde entier.

Dans sa dernière étude de novembre 2024 sur les meilleures banques privées de Suisse en 2024, l'Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) a décerné à Banque Audi Suisse le titre de « Best Capitalized Swiss Private Bank 2024 » (meilleure banque privée capitalisée de Suisse en 2024).

En savoir plus sur Banque Audi Suisse.

