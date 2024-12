Reply obtient le titre de spécialiste en IA générative dans le cadre du Programme Google Cloud Partner Advantage

The Generative AI Specialization underscores Reply’s commitment to delivering innovative generative AI solutions powered by Google Cloud technologies, addressing critical business challenges across industries. (Graphic: Business Wire)

The Generative AI Specialization underscores Reply’s commitment to delivering innovative generative AI solutions powered by Google Cloud technologies, addressing critical business challenges across industries. (Graphic: Business Wire)

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Reply, la société internationale de conseil et d’intégration de systèmes, annonce que deux de ses sociétés, Go Reply et Machine Learning Reply, ont obtenu le titre de spécialistes en IA générative dans le cadre du Programme Google Cloud Partner Advantage . Reply rejoint ainsi le groupe des premiers partenaires à atteindre cette étape importante, ce qui met en lumière ses capacités à développer des solutions d’IA générative avec Vertex AI de Google Cloud.

La spécialisation en IA générative souligne l’engagement de Reply à fournir des solutions d’IA générative innovantes optimisées par les technologies Google Cloud et répondant aux défis commerciaux critiques qui se posent dans tous les secteurs. Parmi les solutions développées par Go Reply et Machine Learning Reply citons les suivantes :

Applications de recherche pour entreprise : Reply a conçu pour une grande marque de luxe une interface conversationnelle qui permet au personnel non technique d’accéder aux données manuelles techniques et de les analyser efficacement.

: Reply a conçu pour une grande marque de luxe une interface conversationnelle qui permet au personnel non technique d’accéder aux données manuelles techniques et de les analyser efficacement. Agent juridique IA : Reply a créé pour un groupe de médias et de communication un moteur de recherche basé sur la génération augmentée de récupération (RAG) à l’aide de Vertex AI. Cet outil améliore la productivité en repérant des paragraphes spécifiques dans des documents juridiques et rationalise ainsi les processus de prise de décision.

: Reply a créé pour un groupe de médias et de communication un moteur de recherche basé sur la génération augmentée de récupération (RAG) à l’aide de Vertex AI. Cet outil améliore la productivité en repérant des paragraphes spécifiques dans des documents juridiques et rationalise ainsi les processus de prise de décision. Plateforme IA pour le secteur de l’assurance : Reply a créé une plateforme à base d’IA générative centralisée qui simplifie les opérations d’IA et facilite le déploiement d’applications avancées dans le secteur de l’assurance.

: Reply a créé une plateforme à base d’IA générative centralisée qui simplifie les opérations d’IA et facilite le déploiement d’applications avancées dans le secteur de l’assurance. Solution d’analyse de contrats : Reply a mis en œuvre pour une entreprise de biens de consommation une solution utilisant Vertex AI, Document AI et Gemini Pro. Cette solution, qui atteint une précision remarquable dans l’extraction et la classification des données, offre des informations améliorées sur les contrats et un meilleur contrôle des dépenses.

« Nous sommes ravis d’avoir obtenu le titre de spécialiste de l’IA générative dans le cadre du Programme Google Cloud Partner Advantage », a déclaré Filippo Rizzante, directeur technique de Reply. « Cette reconnaissance confirme notre engagement à fournir des solutions d’IA avancées adaptées aux divers besoins des entreprises. En combinant les technologies d’IA générative de pointe de Google Cloud avec notre expertise, nous générons une valeur transformatrice et nous favorisons l’innovation chez nos clients. »

En tant que partenaire Google Cloud Premier, Reply offre une assistance de bout en bout aux entreprises qui adoptent les technologies Google Cloud, du conseil en transformation numérique aux services gérés. Avec des entreprises hautement spécialisées, Reply conçoit et fournit des plateformes sur mesure et des solutions prêtes à l’emploi nativement élaborées sur Google Cloud et qui garantissent un déploiement rapide et un impact maximal. Pour plus d’informations sur la collaboration de Reply avec Google Cloud, cliquer ici.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur de nouveaux canaux de communication et médias numériques. En tant que réseau d’entreprises hautement spécialisées, Reply aide de grands groupes industriels européens actifs dans les télécommunications et les médias, l’industrie et les services, la banque, l’assurance et les administrations publiques à définir et développer des modèles commerciaux adaptés aux nouveaux paradigmes de l’IA, du cloud, des médias numériques et de l’internet des objets. L’offre de Reply comprend le conseil, l’intégration de systèmes et les services numériques. www.reply.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.