Andersen Global styrker sin tilstedeværelse i Malta med endnu en medlemsvirksomhed

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global fortsætter med at styrke sin tilstedeværelse i Europa gennem etableringen af Andersen in Malta. Sammen med den eksisterende medlemsadvokatvirksomhed Chetcuti Cauchi Advocates vil der kunne leveres en omfattende pakke af integrerede skattemæssige, juridiske og virksomhedstjenester til private og erhvervskunder i Malta og internationalt.

Andersen in Malta leverer en bred vifte af tjenester, herunder skatterådgivning for personer og virksomheder og sikring af deres efterrettelighed vedrørende skatteregler, transfer pricing, dataoverholdelse, global mobilitet og immigration af privatpersoner med stor nettoformue (HNW), ejendomsplanlægning, privat formue-strukturering, rådgivning af familievirksomheder og andre virksomheder. Andersen in Malta har specialiseret sig i at navigere i komplekse regulerings- og skatterammer og rådgiver HNW-personer, familiekontorer og multinationale virksomheder.

"I takt med at Malta udvikler sig som en pålidelig destination for privat formue-strukturering og forretningsekspansion i Europa, er vores virksomheder som altid forpligtet på at levere kvalitet og kundefokuseret service," siger Jean-Philippe Chetcuti, Managing Partner for Andersen in Malta og Chetcuti Cauchi Advocates. "Vi vil være i stand til at udnytte Andersen Global-platformen og udvide vores muligheder for at tilbyde vores kunder funktionelle, tværfaglige og grænseoverskridende løsninger."

Global Chairman and CEO for Andersen, Mark L. Vorsatz, tilføjer: "Teamet i Malta har vist, at det kan levere kvalitet på højeste niveau og har en indgående forståelse af det lokale marked. Den kombinerede ekspertise forbedrer vores evne til at levere integrerede tjenester i regionen og understøtter vores strategi om at styrke vores tilstedeværelse i Europa."

