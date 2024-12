COTY SIGNE AVEC SWAROVSKI UN ACCORD DE LICENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE SON ACTIVITE BEAUTE

COTY AND SWAROVSKI SIGN LONG-TERM AGREEMENT FOR NEW ENTRY INTO BEAUTY MARKET ©Tom Steinlechner (left: Jean Holtzmann, Chief Brands Officer Prestige, Coty; right: Michele Molon, Chief Commercial Officer, Swarovski)

COTY AND SWAROVSKI SIGN LONG-TERM AGREEMENT FOR NEW ENTRY INTO BEAUTY MARKET ©Tom Steinlechner (left: Jean Holtzmann, Chief Brands Officer Prestige, Coty; right: Michele Molon, Chief Commercial Officer, Swarovski)

NEW YORK et WATTENS, Autriche--(BUSINESS WIRE)--Coty (NYSE : COTY) (Paris : COTY), l’un des leaders mondiaux de la beauté, reconnu pour son portefeuille de marques emblématiques en parfumerie, maquillage et soin, annonce un partenariat avec Swarovski, la célèbre Maison de cristal. Cet accord de licence à long terme vise à développer, produire et distribuer une nouvelle vision du parfum et de la beauté.

Ce partenariat qui allie créativité et innovation, marque une étape clé pour Coty qui continue d'étoffer et de diversifier son portefeuille, à travers de nouveaux produits, de nouvelles marques et de nouvelles innovations.

En s’associant à Swarovski, Coty consolide son positionnement de partenaire privilégié des marques d’envergure internationale qui cherchent à créer ou à renforcer leur offre beauté.

Swarovski Crystal Business compte plus de 2300 boutiques dans140 pays, complétées par des partenaires multimarques de premier plan. Pour Swarovski, ce partenariat permet d’accroître sa visibilité sur le marché de la beauté et de diversifier son offre de produits. Avec son univers unique de « Pop Luxury » - un luxe créatif, coloré et joyeux – Swarovski apportera une touche d’extravagance et de raffinement à l’industrie de la beauté.

Jean Holtzmann, Chief Brands Officer Prestige de Coty, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer notre nouveau partenariat longue durée avec Swarovski pour développer et commercialiser une nouvelle offre de parfums et de produits de beauté. Swarovski, reconnu mondialement pour son savoir-faire technologique et artistique, est un partenaire idéal pour un déploiement global sur des marchés clés comme l’EMEA, les Amériques et l’Asie. Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à collaborer avec des marques au potentiel multi-catégories, et nous avons hâte de développer des produits étincelants qui inspireront élégance et expression de soi.

Michele Molon, Directeur Commercial de Swarovski, a déclaré : « Le partenariat avec Coty est une étape importante pour Swarovski. Il nous permet de faire rayonner le positionnement unique de la marque – le Pop Luxury, un luxe créatif et joyeux, dans l’univers des parfums et de la beauté, grâce à l’expertise de Coty. Ensemble, nous allons concevoir des parfums luxueux et innovants, incarnant notre engagement commun envers la qualité et l’innovation. Nous sommes impatients de découvrir les possibilités infinies qu’offre cette collaboration.

La première offre dans le cadre de cet accord de licence devrait être lancée en 2026.

A PROPOS DE COTY INC :

Fondée à Paris en 1904, Coty est l'une des plus grandes entreprises de beauté au monde, avec un portefeuille de marques emblématiques de parfums, de soins et de maquillage. Coty distribue ses produits prestige et grand public dans plus de 130 pays. Coty et ses marques encouragent chacun à s'exprimer librement, en créant sa propre vision de la beauté. Nous nous engageons à limiter notre empreinte environnementale sur la planète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur coty.com ou sur LinkedIn et Instagram.

À PROPOS DE SWAROVSKI

Maîtres de la lumière depuis 1895

Swarovski crée de splendides produits d’une qualité exceptionnelle, témoins d’un grand savoir-faire empreint de joie et célébrant l’individualité.

Fondée en 1895 en Autriche, l’entreprise crée, fabrique et vend le cristal, les pierres précieuses, les Swarovski Created Diamonds et Zirconias de la plus haute qualité, des bijoux, des accessoires ainsi que des objets de décoration. Swarovski Crystal Business bénéficie d’une renommée mondiale avec environ 6 600 points de vente, dont 2 300 boutiques en propre, dans plus de 140 pays et emploie 16 600 personnes. Avec ses sociétés sœurs, Swarovski Optik (matériel optique) et Tyrolit (abrasifs), Swarovski Crystal Business forme le Groupe Swarovski. Au cœur du patrimoine de Swarovski se trouve une relation responsable avec l’humain et la planète. Aujourd’hui, cet héritage est ancré dans des mesures de développement durable sur l’ensemble de la chaîne de valeur et met l’accent sur l’innovation circulaire, la diversité, l’inclusion et l’expression de soi. En outre, les œuvres philanthropiques de la Swarovski Foundation soutiennent des associations caritatives et ont un impact positif sur la société et l’environnement.