Andersen Global verstevigt aanwezigheid in Malta met toevoeging van lidfirma

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global blijft zijn aanwezigheid in Europa versterken door de oprichting van Andersen in Malta. Samen met het bestaande lidadvocatenkantoor Chetcuti Cauchi Advocates zullen de firma's een uitgebreid pakket aan geïntegreerde fiscale, juridische en zakelijke diensten leveren aan particuliere en zakelijke cliënten in Malta en internationaal.

Andersen in Malta biedt een breed scala aan diensten, waaronder persoonlijk en zakelijk belastingadvies en belastingnalevingsdiensten, verrekenprijzen, gegevensnaleving, wereldwijde mobiliteit en HNW-immigratie, nalatenschapplanning, structurering van privévermogen, adviesdiensten voor familiebedrijven en zakelijke adviesdiensten. Het bedrijf is gespecialiseerd in het omgaan met complexe regelgevings- en belastingkaders en adviseert vermogende particulieren, family offices en multinationale bedrijven.

"Nu Malta zich ontwikkelt tot een betrouwbare bestemming voor structurering van privévermogen en bedrijfsuitbreiding in Europa, blijven onze firma's toegewijd aan het leveren van kwalitatieve, op de klant gerichte diensten," aldus Jean-Philippe Chetcuti, Managing Partner van Andersen in Malta en Chetcuti Cauchi Advocates. "We kunnen het Andersen Global-platform benutten en onze mogelijkheden uitbreiden om naadloze, multidisciplinaire en grensoverschrijdende oplossingen aan onze klanten te bieden."

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegde toe: "Het team in Malta heeft een sterke toewijding aan uitmuntendheid en een diepgaand begrip van de lokale markt getoond. Hun gecombineerde expertise verbetert ons vermogen om geïntegreerde diensten in de regio te leveren en ondersteunt onze strategie om onze aanwezigheid in Europa te versterken."

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke lidbedrijven bestaande uit belasting-, juridische en taxatieprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het Amerikaanse lidbedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu meer dan 18.000 professionals wereldwijd en is aanwezig op meer dan 500 locaties via haar lidbedrijven en samenwerkende bedrijven.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.