Andersen Global renforce sa présence à Malte avec l’ajout d’un nouveau cabinet membre

Andersen Global continue de renforcer sa présence en Europe avec l'établissement d'Andersen à Malte. Avec le cabinet d'avocats Chetcuti Cauchi Advocates, déjà membre du groupe, les deux cabinets fourniront une gamme complète de services fiscaux, juridiques et d'entreprise intégrés à des clients privés et professionnels basés à Malte et dans le reste du monde.

Andersen in Malta propose une large gamme de services, notamment des conseils en matière de fiscalité des particuliers et des entreprises, des services de conformité fiscale, de transfert de prix, de conformité des données, de mobilité mondiale, d’immigration des grandes fortunes, de planification successorale, de structuration du patrimoine privé, et de conseil aux entreprises familiales et de conseil commercial. Le cabinet est spécialisé dans la gestion de cadres réglementaires et fiscaux complexes et conseille des particuliers fortunés, des family offices et des multinationales.

« Alors que Malte est en train de devenir une destination de confiance pour la structuration des patrimoines privés et l’expansion commerciale en Europe, nos cabinets restent déterminés à fournir des services de qualité axés sur le client », a déclaré Jean-Philippe Chetcuti, associé directeur d’Andersen in Malta et de Chetcuti Cauchi Advocates. « Nous allons être en mesure de tirer parti de la plateforme d’Andersen Global et d’étendre nos capacités afin d’offrir à nos clients des solutions transparentes, pluridisciplinaires et transfrontalières. »

Mark L. Vorsatz, président mondial et directeur général d’Andersen, a confié pour sa part : « L’équipe de Malte a fait preuve d’un engagement fort envers l’excellence et d’une compréhension approfondie du marché local. Leur expertise combinée améliore notre capacité à fournir des services intégrés dans la région et soutient notre stratégie visant à renforcer notre présence en Europe. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, composés de professionnels de la fiscalité, du droit et de l’évaluation basés dans le monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 18 000 professionnels dans le monde entier et est présente dans plus de 500 lieux à travers ses cabinets membres et ses cabinets collaborateurs.

