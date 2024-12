A Gramercy Funds Management e a República do Peru chegam a um acordo sobre Decisão de Arbitragem Internacional no valor de US$ 85 milhões

GREENWICH, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--A Gramercy Funds Management LLC e a Gramercy Peru Holdings LLC (“GPH” e, juntas, “Gramercy”) têm o prazer de anunciar que chegaram a um acordo com a República do Peru, resolvendo definitivamente a decisão final emitida pelo tribunal de arbitragem que julgou as reivindicações da Gramercy de acordo com o Acordo de Promoção Comercial entre os Estados Unidos e o Peru (o “Tratado”) com relação ao investimento da Gramercy em aproximadamente 9.600 títulos de reforma agrária peruana que a GPH havia comprado. A arbitragem de investimento, Caso ICSID nº UNCT/18/2, levou a uma decisão datada de 6 de dezembro de 2022, ordenando que o Peru pagasse à Gramercy danos e custos a partir da data da Decisão, mais juros compostos sobre o montante financeiro base a uma taxa de 7,22% até o pagamento integral.

Nos termos do acordo, a República concordou em pagar à Gramercy US$ 85 milhões como quitação integral dos valores devidos nos termos da Decisão. A República efetuou um pagamento inicial de US$ 45 milhões em 4 de novembro de 2024 e pagará os US$ 40 milhões restantes conforme um cronograma de pagamento acordado entre as partes e estabelecido no Julgamento Estipulado celebrado pelo Tribunal Distrital de D.C. em processos iniciados pela Gramercy para executar a Decisão. A Gramercy, por sua vez, devolveu os títulos da reforma agrária à República.

A Gramercy declarou: “A Gramercy está satisfeita que o diálogo construtivo entre as partes tenha levado a uma resolução amigável da decisão arbitral, proporcionando compensação à Gramercy e aos seus investidores”.

Sobre a Gramercy Funds Management

A Gramercy é uma gestora global de investimentos em mercados emergentes com sede em Greenwich, Connecticut, com escritórios em Londres, Buenos Aires, Miami, West Palm Beach e Cidade do México, e plataformas de crédito dedicadas no México, Turquia, Peru, Pan-África, Brasil e Colômbia. A empresa, com mais de 6 bilhões de dólares em ativos, fundada em 1998, busca fornecer aos investidores uma abordagem diferenciada aos mercados emergentes, oferecendo retornos ajustados ao risco atraentes suportados por uma plataforma institucional transparente e robusta. A Gramercy oferece estratégias alternativas e long-only em classes de ativos de mercados emergentes, incluindo multiativos, crédito privado, crédito público e situações especiais. A missão da Gramercy é impactar positivamente o bem-estar de nossos clientes, investimentos do portfólio e membros da equipe. A Gramercy é uma Consultora de Investimentos Registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Signatária dos Princípios para Investimento Responsável (PRI), Signatária da iniciativa Net Zero Asset Managers (NZAMI) e Apoiante da Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD). A Gramercy Ltd, uma afiliada, é registrada na Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA). Para informações adicionais, visite www.gramercy.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.