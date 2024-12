DEKA Laser und New Yorks Romeo & Juliette – globale Partnerschaft für fortschrittliche Epilation an der Fifth Avenue

Again PRO, Alexandrite and Nd:YAG double wavelength laser system for hair removal.

Imagine a place, in which the most advanced technology meets light. We are that place.

Imagine a place, in which the most advanced technology meets light. We are that place.

FLORENZ, Italien, und NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--DEKA Laser, Weltmarktführer bei medizinischen Lasertechnologien, gibt seine neue und prestigeträchtige Partnerschaft mit Romeo & Juliette Hair Removal bekannt, dem namhaften Zentrum für permanente Haarentfernung an der weltberühmten Fifth Avenue in New York. Mit dieser exklusiven Kooperation wird Romeo & Juliette zu einem weiteren weltweiten Referenzzentrum für DEKA-Schulungen zur Laser-Haarentfernung, mit besonderem Fokus auf die Produktlinie Again PRO, und wird Betreiber der innovativen DEKA Epil Academy sein, einer Akademie, die sich der Schulung und Weitergabe fortschrittlicher Haarentfernungsprotokolle widmet.

Das Unternehmen „Romeo & Juliette Hair Removal“ ist an einer der elegantesten und berühmtesten Straßen der Welt ansässig und gilt als Inbegriff für Exzellenz im Bereich der Ästhetik und Medizin. Es wird von Prominenten, Topmodels und bekannten Sportlern aufgesucht. Das neue internationale Schulungszentrum wird zum Anlaufpunkt für Ärzte und Spezialisten aus aller Welt, die sich in den innovativsten und effektivsten Laser-Haarentfernungsprotokollen fortbilden möchten, insbesondere für die Behandlung aller Lichttypen.

„Die Kooperation mit Romeo & Juliette ist ein großer Erfolg für DEKA“, erklärt Paolo Salvadeo, CEO bei DEKA Laser. „Diese Partnerschaft ermöglicht uns, unsere Qualitäts- und Innovationsstandards an einer der berühmtesten und prestigeträchtigsten Adressen der Welt zu bringen und so ein einzigartiges Schulungserlebnis anzubieten. Ich habe dieses Projekt ins Leben gerufen, weil es zum Wachstum und zur Verbreitung der Again PRO-Technologie und unserer fortschrittlichen Haarentfernungsprotokolle beitragen wird.“

Auch Chris Karavolas, Leiter des Romeo & Juliette Center, bringt seine Begeisterung zu Beginn dieser neuen Phase zum Ausdruck: „Wir sind sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit DEKA, einer Tochtergesellschaft der El.En. Group und einem absoluten Referenzunternehmen in der Welt der Lasertechnologie. Diese Synergien werden uns dazu befähigen, unseren Kunden modernste Behandlungen anzubieten und die Protokolle für jeden Hauttyp kontinuierlich zu optimieren. Für uns eröffnet die Zusammenarbeit mit DEKA und El.En. Group eine einzigartige Wachstums- und Entwicklungschance.“

Chris Karavolas, der mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Bereich der Haarentfernung mitbringt, wird eng mit dem DEKA-Team zusammenarbeiten, um die Behandlungsprotokolle für jeden Hauttyp zu optimieren und so dabei zu helfen, Romeo & Juliette und DEKA Laser als globale Branchenführer zu positionieren.

Die DEKA Epil Academy wird sich als Kompetenzzentrum für Haarentfernungsschulungen positionieren und Fachleute aus aller Welt an die berühmte Fifth Avenue locken – dem Treffpunkt für Innovation, Schönheit und Technologie.

https://dekalaser.com/products/again-pro/

https://www.romeojuliettelaserhairremoval.com/

Informationen zu DEKA

DEKA ist eine Tochtergesellschaft der multinationalen Unternehmensgruppe EL.EN., die seit 40 Jahren im Segment der Lasertechnik führend ist.

Das italienische Unternehmen mit Sitz in Florenz hat seine Wurzeln in einer Kultur, die von einer Denkweise der Exzellenz geprägt ist. Mit seinem einzigartigen kulturellen Erbe verkörpert DEKA ein Versprechen von universellem Wert durch seine Vision, jede wissenschaftliche Entdeckung in einen konkreten Nutzen für Ärzte und Patienten zu übersetzen und durch jede technologische Innovation sein Produkt- und Dienstleistungsangebot nachhaltig zu stärken, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.