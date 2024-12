DEKA Laser e Romeo & Juliette di New York: una partnership globale per l’epilazione avanzata sulla Fifth Avenue

Again PRO, Alexandrite and Nd:YAG double wavelength laser system for hair removal.

Imagine a place, in which the most advanced technology meets light. We are that place.

FIRENZE, Italia & NEW YORK CITY--(BUSINESS WIRE)--DEKA Laser, leader mondiale nelle tecnologie laser medicali, annuncia con orgoglio la sua nuova e prestigiosa partnership con Romeo & Juliette Laser Hair Removal, il rinomato centro specializzato nell’epilazione permanente situato sulla celebre Fifth Avenue a New York City. Grazie a questa collaborazione esclusiva, Romeo & Juliette diventerà un altro centro di riferimento globale per i training DEKA sull’epilazione laser, con un’attenzione particolare alle apparecchiature della serie Again PRO, e ospiterà nella propria sede l’innovativa DEKA Epil Academy, un’accademia dedicata alla formazione e alla condivisione dei protocolli di trattamento per l’epilazione avanzata.

Posizionato in una delle arterie più chic e conosciute al mondo, Romeo & Juliette Laser Hair Removal è considerato una vera eccellenza nel settore estetico e medicale, frequentato da celebrities, top model e figure di spicco del mondo sportivo. Questo nuovo centro di training internazionale diventerà il punto di riferimento per medici e specialisti provenienti da tutto il mondo, che desiderano formarsi sui protocolli di epilazione laser più innovativi ed efficaci, in particolare per il trattamento di tutti i fototipi.

“La collaborazione con Romeo & Juliet rappresenta un traguardo significativo per DEKA,” commenta Paolo Salvadeo, CEO di DEKA Laser. “Questa partnership ci permette di portare i nostri standard di qualità e innovazione in una delle location più iconiche e prestigiose al mondo, rendendo l’esperienza di training unica nel suo genere. Sono orgoglioso di poter dare vita a questo progetto che contribuirà alla crescita e alla diffusione della tecnologia laser di Again PRO e dei nostri protocolli avanzati per l’epilazione.”

Anche Chris Karavolas, direttore del centro Romeo & Juliette, esprime il proprio entusiasmo per questa nuova fase: “Siamo entusiasti di collaborare con DEKA, società controllata dal Gruppo El.En., un’azienda di assoluto riferimento nel mondo della tecnologia laser. Questa sinergia ci permetterà di offrire trattamenti d’avanguardia ai nostri clienti, ottimizzando costantemente i protocolli per ogni tipo di pelle. Per noi, lavorare fianco a fianco di DEKA e del Gruppo El.En. rappresenta un’opportunità unica di crescita e di sviluppo.”

Chris Karavolas, con oltre vent’anni di esperienza nel campo dell’epilazione, lavorerà a stretto contatto con il team DEKA per perfezionare i protocolli di trattamento per ogni fototipo, contribuendo a posizionare Romeo & Juliette e DEKA Laser come leader nel settore a livello globale.

La DEKA Epil Academy si posizionerà come un polo d’eccellenza nella formazione per l’epilazione laser, capace di attrarre professionisti da tutto il mondo verso la rinomata Fifth Avenue, luogo d’incontro tra innovazione, bellezza e tecnologia.

Informazioni su DEKA

DEKA M.E.L.A. è una società controllata dal Gruppo multinazionale EL.EN. che da oltre 40 anni è leader nel mondo del laser.

L'azienda italiana, con sede, a Firenze affonda le sue radici in una cultura che ha fatto dell'eccellenza del pensiero la sua caratteristica dominante. Grazie al suo inestimabile patrimonio culturale e al suo background storico unico, DEKA racchiude nella sua visione una promessa di valore universale: trasformare ogni scoperta scientifica in un beneficio concreto per medici e pazienti e tradurre ogni innovazione tecnologica in continui miglioramenti della gamma dei suoi prodotti e i servizi per il miglioramento della qualità di vita delle persone.