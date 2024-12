Curtiss-Wright et Sintavia livrent le premier composant sous-marin utilisant une turbine issue de la fabrication additive et destinée à être installée sur un navire de la marine américaine

CHESWICK, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--La division EMS de Curtiss-Wright a annoncé aujourd’hui qu’elle avait livré le premier composant sous-marin doté d’une turbine issue de la fabrication additive (FA) qui sera installé dans un navire de la marine américaine.

La Engineered Pump Division (EPD) de Curtiss-Wright à Bethlehem, Pennsylvanie, Bechtel Plant Machinery Inc. (BPMI) à Monroeville, Pennsylvanie, et Sintavia, LLC à Fort Lauderdale, Floride, ont collaboré pour développer, fabriquer, tester et fournir le premier composant sous-marin utilisant une pièce métallique qualifiée issue de la fabrication additive. Sintavia, un leader dans la conception et la fabrication additive de composants critiques pour les forces de défense, a fourni la turbine FA après une procédure de qualification approfondie. Cette turbine a été assemblée dans la pompe et testée dans les installations de Curtiss-Wright à Bethlehem, en Pennsylvanie.

La technologie de la fabrication additive offre une solution au développement d’un produit ou d’un composant dont la fabrication était jusqu’ici difficile ou coûteuse, entraînant souvent des retards. L’utilisation de cette technologie devrait permettre de disposer d’une source nationale fiable et de haute qualité, tout en réduisant les délais de fabrication, en améliorant la qualité, en réduisant les risques liés aux performances et en améliorant les délais de livraison, afin de mieux répondre aux besoins de la marine américaine.

« Sintavia s’est révélé être un partenaire industriel précieux et nous sommes ravis de pouvoir renforcer notre partenariat en augmentant le nombre de pièces issues de la fabrication additive pour cette application et pour d’autres composants essentiels de la défense navale », a déclaré David Micha, vice-président principal et directeur général de la division EMS de Curtiss-Wright. « En outre, nous sommes fiers de fournir le premier équipement de service critique utilisant un composant issu de la fabrication additive pour le programme de sous-marins de la marine américaine, et nous sommes impatients d’étendre ces capacités à l’avenir afin de servir plus efficacement nos clients. »

« Nous souhaitons remercier Curtiss-Wright et BPMI de nous avoir donné l’occasion de tirer parti de la technologie additive de Sintavia pour produire ce composant essentiel », a confié pour sa part Lindsay Lewis, vice-présidente de Sintavia. « Les processus de fabrication à la pointe de technologie tels que la FA vont continuer d’être des facteurs clés de différenciation dans le développement de composants de défense de qualité supérieure au cours des années à venir. »

L’unité commerciale EPD de Curtiss-Wright, qui fait partie de la division EMS de Curtiss-Wright, et les entreprises qui l’ont précédée fournissent une expertise et des produits technologiques navals et maritimes depuis 1847. Aujourd’hui, EPD est devenue un fournisseur de premier plan de pompes et de composants répondant aux exigences critiques des missions des flottes navales de surface et immergées du monde entier. EPD propose également une vaste gamme de pièces détachées et de pièces de remplacement, des composants de pompes composites et des services d’assistance pour la révision complète et la mise à niveau, ainsi qu’une expertise sur le terrain. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.cw-ems.com/epd.

À propos de Curtiss-Wright Corporation

Curtiss-Wright Corporation (NYSE : CW) est une entreprise mondiale intégrée qui fournit des produits, solutions et services hautement techniques, destinés principalement aux marchés de l’aéronautique et de la défense, ainsi que des technologies essentielles pour les marchés exigeants de l’énergie commerciale, des procédés et de l’industrie. Nous tirons parti de notre effectif de 8 600 employés hautement qualifiés qui développent, conçoivent et fabriquent ce que nous considérons comme les solutions les mieux conçues pour les marchés que nous servons. Mettant à profit l’héritage de Glenn Curtiss et des frères Wright, Curtiss-Wright s’attache depuis longtemps à fournir des solutions innovantes en instaurant des relations de confiance avec ses clients. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.curtisswright.com.

À propos de Sintavia

Sintavia est le premier fabricant mondial de composants entièrement numériques pour l’aéronautique et la défense. Membre fondateur de l’Additive Manufacturer Green Trade Association, Sintavia s’engage à respecter les normes de qualité les plus élevées de l’industrie et détient plusieurs accréditations Nadcap et autres certifications aéronautiques. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.sintavia.com.

À propos de Bechtel Plant Machinery, Inc.

Bechtel Plant Machinery, Inc. (BPMI), le programme de propulsion nucléaire de la marine américaine, fournit des composants de centrale nucléaire de haute qualité pour les sous-marins et les porte-avions. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bpmionline.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.