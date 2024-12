Arabie Saoudite : TotalEnergies et Aljomaih Energy & Water Company remportent un projet solaire de 300 MW

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

A l’occasion de la visite du Président de la République Française Emmanuel Macron au Royaume d’Arabie Saoudite et en présence de son Altesse Royale le Prince Abdulaziz bin Salman Al Saud, Ministre saoudien de l’énergie, le consortium composé de TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et du développeur saoudien Aljomaih Energy and Water Company (AEW) a signé un contrat de vente d'électricité (PPA) de 25 ans avec Saudi Power Procurement Company (SPPC) pour le projet solaire de 300 MW, Rabigh 2.

Ce projet fait partie de la cinquième phase du Programme National des Énergies Renouvelables (NREP) supervisé par le ministère de l’Énergie, visant à atteindre un mix énergétique optimal pour la production d'électricité avec environ 50 % de gaz et 50 % d'énergies renouvelables d'ici à 2030 et à réduire la dépendance aux combustibles liquides dans la production d'électricité conformément au plan Vision 2030 de l'Arabie Saoudite. La centrale solaire sera développée, construite, détenue et opérée par le consortium avec un raccordement au réseau prévu en 2026.

« Avec notre partenaire Aljomaih Energy and Water Company, nous sommes ravis de contribuer à l'objectif de l'Arabie Saoudite d'augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. Grâce à notre participation importante dans les projets de raffinage et de pétrochimie Satorp et Amiral, TotalEnergies est un partenaire de longue date du Royaume d'Arabie Saoudite. Ce nouveau projet est un autre exemple de notre stratégie multi-énergies pour accompagner les pays producteurs de pétrole et de gaz dans leur transition énergétique. Cela démontre également notre capacité à fournir plus d'énergie avec moins d'émissions, tout en contribuant à notre croissance dans l'électricité et les énergies renouvelables », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies.

« Nous sommes fiers de mener le développement du projet solaire Rabigh 2 de 300 MW, en collaboration avec TotalEnergies, soulignant notre engagement commun à soutenir les plans « Green Initiative » et « Vision 2030 » de l'Arabie Saoudite. En tirant parti de notre expertise locale et de notre portée mondiale, notre mission est de jouer notre rôle dans l'avancement de la transition énergétique, soulignée par notre philosophie de partenariat et d'excellence. Nous souhaitons saisir cette occasion pour remercier Saudi Power Procurement Company pour son soutien continu et sa confiance en Aljomaih Energy & Water », a déclaré M. Ibrahim Al Jomaih, Président du Conseil d'Administration d'Aljomaih Energy and Water Company.

Ce projet d'énergie renouvelable est une nouvelle étape pour TotalEnergies en Arabie Saoudite, où TotalEnergies construit actuellement la centrale solaire de 119 MW de Wadi Al Dawasir, qui sera opérationnelle début 2025.

***

TotalEnergies et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, TotalEnergies construit un portefeuille d’actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre et offshore) et flexibles (CCGT, stockage) compétitif afin de fournir à ses clients une électricité bas-carbone disponible 24h/24. À fin 2024, TotalEnergies dispose de plus de 24 GW de capacité brute de production d’électricité renouvelable, et entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre 35 GW en 2025 et une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

À propos d'Aljomaih Energy & Water Company

Fondée en 2007, Aljomaih Energy & Water est un investisseur, développeur et opérateur saoudien de premier plan dans les projets de services publics et d'infrastructures, avec une présence mondiale et un portefeuille d'actifs comprenant 10 GW de projets énergétiques et 700 000 m³/jour de projets hydrauliques à travers le Royaume d'Arabie Saoudite, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Afrique.

Aljomaih Energy & Water est une filiale d'Aljomaih Holding Company, un conglomérat diversifié avec une histoire de près de 90 ans, jouant un rôle majeur dans des secteurs clés tels que les investissements et coentreprises, l'automobile et l'équipement, les services financiers, les biens de consommation, l'énergie et l'eau, et l'immobilier.

Avec quatre bureaux locaux et internationaux et une équipe de spécialistes en pleine expansion, Aljomaih Energy & Water Company contribue à accélérer sa mission de soutien au progrès économique et social des communautés grâce à la réalisation de projets énergétiques et hydrauliques durables et de haute qualité.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).