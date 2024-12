LTIMindtree annonce un partenariat et un investissement stratégique dans Voicing.AI, une solution d’IA agentique pour les processus d’engagement des clients

WARREN, New Jersey et MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree USA Inc., filiale à 100 % de LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005] et société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé un partenariat comprenant un investissement stratégique dans Voicing.AI, une startup de nouvelle génération. Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de LTIMindtree, « L’IA dans tout, tout pour l’IA et l’IA pour tous ». La technologie propriétaire de Voicing.AI apporte une capacité vocale semblable à celle de l’homme dans plus de 20 langues, avec une intelligence conversationnelle, contextuelle et émotionnelle, dans ce que l’on appelle généralement « IA agentique ».

LTIMindtree vise à remodeler l’avenir des processus d’affaires en tirant parti de plateformes basées sur l’IA. Cela permettra à ses clients d’optimiser les coûts, de réduire les risques, d’améliorer l’expérience des utilisateurs, de remédier aux pertes de revenus et d’augmenter les opportunités de vente. LTIMindtree aidera ses clients à intégrer Voicing.AI à leurs outils personnalisés, bases de connaissances (structurées ou non), systèmes de gestion de la relation client (CRM) et aux principaux systèmes et plateformes de gestion des appels. Cette technologie d’IA agentique est entièrement conforme aux protocoles de sécurité des données SOC2, HIPAA et multicouches.

Vous pouvez visionner la vidéo de démonstration ici.

« Notre investissement avec Voicing.AI vise à redéfinir la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients grâce à l’automatisation intelligente et à l’IA », déclare Debashis Chatterjee, CEO et directeur général de LTIMindtree. « Ce partenariat et cet investissement soulignent non seulement notre engagement en faveur de l’innovation, mais garantissent également que LTIMindtree est un précurseur dans la capitalisation sur la révolution attendue à travers les opérations de la plateforme. »

« Voicing.AI perturbe fondamentalement le marché massif de l’engagement client en alimentant la croissance des nouveaux revenus, en personnalisant les connexions avec les clients et en favorisant un dialogue humain entre une entreprise et ses clients. LTIMindtree nous a présenté une vision globale très ciblée pour cette transformation responsable de l’IA et nous sommes ravis de nous associer à eux », déclare Abhi Kumar, cofondateur de Voicing.AI. « Nous sommes impatients de travailler avec les clients mondiaux de LTIMindtree pour répondre à la demande croissante, car de plus en plus d’entreprises cherchent à automatiser les opérations de leur plateforme. »

À propos de LTIMindtree :

LTIMindtree est une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises de tous les secteurs d’activité de réimaginer les modèles d’entreprise, d’accélérer l’innovation et de maximiser la croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une vaste expertise dans le domaine de la technologie pour aider à obtenir une différenciation concurrentielle supérieure, des expériences clients et des résultats commerciaux dans un monde convergent. Soutenu par plus de 84 000 professionnels talentueux et entreprenants dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société Larsen & Toubro Group, résout les défis commerciaux les plus complexes et assure une transformation à grande échelle. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.ltimindtree.com/.

À propos de Voicing.AI :

Voicing.AI fournit aux entreprises une infrastructure sans code pour construire et mettre à l’échelle des agents vocaux d’IA de type humain afin de maximiser la productivité et les résultats commerciaux, avec des protocoles de confiance et de sécurité de premier ordre pour une IA responsable. Voicing AI aide les entreprises à progresser à chaque interaction avec le client : Ventes et marketing : multipliez par 8 votre taux de conversion en appelant instantanément les prospects dès qu’ils entrent en contact avec vous. Succès client : améliorez votre expérience de service à la clientèle en contactant instantanément les clients dès qu’ils demandent de l’aide. Écoute des utilisateurs : améliorez votre collecte de commentaires en contactant instantanément vos utilisateurs à chaque interaction. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.voicing.ai/.

