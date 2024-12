Aramco, TotalEnergies et Saudi Investment Recycling Company (SIRC) s’allient pour évaluer le développement d’une unité de production de carburants aériens durables

RIYAD, Arabie Saoudite--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

A l’occasion de la visite du Président de la République Française Emmanuel Macron, au Royaume d’Arabie Saoudite et en présence de son Altesse Royale le Prince Abdulaziz bin Salman Al Saud, Ministre saoudien de l'Energie, Aramco, TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Saudi Investment Recycling Company (SIRC), l’acteur majeur de la collecte et de la valorisation des matières organiques en produits durables en Arabie Saoudite, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord de développement conjoint et de partage des coûts visant à évaluer la possibilité de construire une usine de carburants aériens durables (SAF) dans le Royaume d’Arabie Saoudite.

Cette collaboration s’appuiera sur l’expertise des trois partenaires et visera à développer une unité de production de carburant aérien durable, en convertissant les résidus locaux issus de l’économie circulaire, tels que les huiles de cuisson usagées et les graisses animales.

Amin H. Nasser, Président-directeur général d’Aramco, a déclaré : « Avec l’augmentation du trafic aérien, il devient impératif de réduire les émissions de l'aviation en utilisant des alternatives à faible émission, telles que les carburants d'aviation durables. C'est là que les grandes entreprises énergétiques mondiales comme Aramco et TotalEnergies peuvent jouer un rôle, en collaborant pour aider à répondre à ce besoin. La lutte contre les émissions des transports nécessite un large éventail d'approches et Aramco poursuit un certain nombre de solutions innovantes potentielles, alors que nous recherchons des opportunités pour avoir un impact. Nous avons déjà un partenariat bien établi avec TotalEnergies et cette nouvelle collaboration démontre notre intention d'explorer les moyens de tirer parti de nos atouts combinés, dans ce cas en vue d'établir une usine de carburants aériens durables dans le Royaume avec le SIRC. À mesure que les secteurs du tourisme et de l'aviation en Arabie saoudite se développent, cela pourrait potentiellement profiter aux compagnies aériennes nationales et internationales. »

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, a déclaré : « Nous nous réjouissons de nous associer à Aramco et au SIRC en vue d’étudier la production de carburants aériens durables dans le Royaume. En mettant en commun notre expertise, nous pouvons franchir ensemble une étape supplémentaire vers la décarbonation du transport aérien. Les SAF sont au cœur de la stratégie de transition de notre Compagnie qui se mobilise pour répondre à la demande du secteur de l’aviation de réduire son empreinte carbone. L'Arabie Saoudite est emblématique de notre stratégie multi-énergies qui consiste à accompagner la transition énergétique des pays producteurs de pétrole et de gaz. Ce projet de production de SAF contribue aux plans ‘Green Initiative’ et ‘Vision 2030’ du pays. »

Ziyad Alshiha, Président-directeur général de SIRC, a déclaré : « Conformément à notre engagement d’accompagner les ambitieux objectifs de durabilité fixés par le plan Vision 2030 et la Saudi Green Initiative, nous sommes fermement attachés à réduire le taux de mise en décharge des déchets et à développer les ressources de recyclage. Ce nouveau partenariat avec Aramco et TotalEnergies pour évaluer la faisabilité d’une usine de carburants aériens durables constitue un grand pas en avant dans notre mission. Nous espérons aussi qu’il viendra étoffer et stimuler nos efforts pour prendre la tête du développement de l’économie circulaire au sein du Royaume. »

