Veolia poursuit son accélération au Moyen-Orient et vise une croissance de 50% de son chiffre d’affaires d’ici 2030

A l’occasion de la visite d’État du président de la République française Emmanuel Macron en Arabie Saoudite, Veolia (Paris:VIE) dévoile ses ambitions de croissance au Moyen-Orient, booster géographique du plan stratégique GreenUp.

Engagé dans la région depuis plus de cinquante ans, le Groupe met à profit son expertise internationale et sa capacité d’innovation pour faciliter le déploiement de solutions de pointe et sur-mesure, notamment dans le domaine du traitement de l'eau, des déchets dangereux, et de l’énergie locale décarbonante. Après avoir atteint 1,1 milliard d’euros de chiffre d'affaires en 2023 au Moyen-Orient, Veolia vise aujourd’hui une croissance de + 50 % à horizon 2030.

Cette accélération s’appuie notamment sur une véritable prise de conscience des effets du changement climatique dans la région. Selon le Baromètre de la transformation écologique 2024 conduit par Veolia, 86% des résidents saoudiens (+22 points par rapport à 2022) et 81% des résidents émiratis (+20 points par rapport à 2022) considèrent aujourd’hui que le changement climatique est une réalité.

Pour relever le défi de la transformation écologique au Moyen-Orient, continuer à proposer à ses clients municipaux et industriels des solutions innovantes répondant à leurs besoins et alimenter ses ambitions en termes de croissance, Veolia s’appuie sur son expertise internationale et sa capacité à adapter ses innovations aux problématiques locales.

Dans le secteur de l’eau, alors que le Moyen-Orient doit s’adapter aux conséquences du changement climatique et composer avec la raréfaction de la ressource, Veolia offre un accompagnement complet sur le cycle de l’eau. Le Groupe innove pour proposer un mix de solutions permettant de réutiliser les ressources en eau, d’accompagner les industries les plus consommatrices dans leurs activités et de mener à bien de grands projets de dessalement. Le développement des capacités de dessalement, qui représente un marché potentiel de 97 milliards de dollars entre 2024 et 20281, est essentiel, puisque celles-ci font aujourd’hui partie du mix des solutions nécessaires pour faire face à la raréfaction de la ressource.

Veolia fournit ainsi ses technologies de pointe aux usines de dessalement Hassyan (Emirats arabes unis), la deuxième plus grande au monde alimentant 2 millions de personnes, de Hamriyah, fournissant de l’eau potable à 1,4 million de personnes et de Mirfa 2, fournissant de l’eau potable à 210 000 foyers aux Emirats arabes unis. Le Groupe équipe également l’usine de Sur à Oman grâce à ses technologies d'osmose inverse, ou encore celle de Sadara-Marafiq en Arabie Saoudite qui opère depuis 2016 pour fournir de l’eau industrielle au complexe pétrochimique de Jubail. Avec un carnet de commandes déjà plein, Veolia envisage de croître 2 fois plus que le marché sur les années à venir.

Veolia intensifie également sa mobilisation pour décarboner la région en proposant des solutions permettant de traiter les déchets municipaux, industriels et dangereux et de produire une énergie locale décarbonante. En la matière, le Groupe travaille par exemple aux côtés de Tarshid, l’organisation Saoudienne des Normes, de la Métrologie et de la Qualité, dans le cadre du premier contrat de performance énergétique du pays qui permet, grâce à une série de mesures d’optimisation des systèmes de refroidissement, de réaliser 30% d'économies d’énergie et d’éviter 4 630 tonnes d'émissions de CO2 chaque année.

En 2023, 4,1 millions de tonnes de déchets industriels ont été traitées dans la région, 149 MW de capacité de refroidissement de district installés et 656 GWh d'électricité économisés grâce à d’Enova depuis 2019, la co-entreprise créée par Majid Al Futtaim et Veolia dès 2002.

“Le Moyen-Orient est une région clé pour Veolia, à tel point que nous avons décidé d’en faire un booster géographique de croissance de notre plan stratégique GreenUp 24-27. Face à la raréfaction de la ressource en eau, particulièrement intense dans la région, les enjeux sont immenses. En tant que leader mondial des technologies de l’eau, nous avons un rôle majeur à jouer pour accompagner les pays du Moyen-Orient dans le déploiement de solutions d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Le dessalement, marché en plein essor, représente une opportunité majeure dont la croissance devrait se poursuivre dans les prochaines années. Nos innovations dans ce domaine mais également dans les technologies de REUSE, la production d’énergie locale décarbonante et le traitement de déchets dangereux nous confortent dans notre position de champion mondial de la transformation écologique pour accompagner au mieux les acteurs locaux et construire un futur désirable dans la région”, déclare Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia.

Veolia au Proche-Orient et au Moyen-Orient : - + 50 ans d’activité dans la région dans les activités de l’eau, les déchets et l’énergie pour les clients municipaux et industriels - 1.1 Md€ CA en 2023 - + 11 000 collaborateurs - 6,72 M de personnes connectées à l'assainissement en 2023 - 4,57 M de personnes approvisionnées en eau potable en 2023 - 5 Mm3 de capacité de dessalement construites au Moyen-Orient, soit 15% de la capacité installée dans la région (à travers Sidem) - + 75 unités mobiles de traitement des eaux déployées - 4,1 M tonnes de déchets industriels traitées en 2023 - 656 M de KWh d'économies d'électricité réalisées depuis 2019 aux côtés d’Enova - + 600 KT de CO2 évitées - + 350 KT de capacité de traitement des déchets dangereux Veolia en Arabie Saoudite : - + 35 ans d’activité - 280 M€ CA en 2023 - 2500 collaborateurs - 9 millions de personnes fournies en eau et services de traitement des eaux usées grâce au contrat conclu avec la Riyadh National Water Company - 200 Mm3 d'eaux usées traitées - 175 KT de CO2 évitées - 280 KT de capacité de traitement des déchets dangereux

