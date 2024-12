Andersen Global s’associe à Gravitas Prime pour s’étendre aux Philippines

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global procède à une nouvelle expansion en Asie-Pacifique moyennant un accord de collaboration avec Gravitas Prime, une société de services en fusion-acquisition implantée aux Philippines.

Fondé en 2005 par le président émérite Ed David, le cabinet Gravitas Prime propose une gamme complète de services, notamment en matière de fusion-acquisition, stratégie d’entreprise, évaluation d’entreprise, planification successorale et levée de capitaux. L’entreprise met en œuvre des initiatives stratégiques pour une clientèle diversifiée, en déployant son expertise spécialisée dans les domaines de la consommation, de la vente au détail, de l’alimentation et des boissons, de la restauration rapide, de la pharmacie et de la santé, de l’hôtellerie, de l’énergie et des énergies renouvelables. Gravitas Prime a noué des relations solides avec un large éventail d’investisseurs stratégiques, notamment des family offices, des conglomérats de premier plan et des sociétés de capital-investissement.

« Notre cabinet s’est toujours concentré sur l’augmentation de la valeur et de la croissance et sur le repérage d’opportunités pour nos clients », a déclaré Ed David. « Cette collaboration avec Andersen Global élargit notre portée et nous permet de continuer à fournir des services multidisciplinaires de haute qualité qui correspondent à l’évolution des besoins de nos clients et à nos objectifs mondiaux. »

Mark L. Vorsatz, président du CA et PDG mondial d’Andersen, a déclaré : « L’équipe de direction de Gravitas Prime s’appuie sur plus de 50 ans d’expérience en investissement et une expertise approfondie du marché philippin pour aider les clients à naviguer dans les méandres de la finance d’entreprise et de la prise de décision stratégique. Cette collaboration représente une nouvelle étape importante de l’expansion de notre modèle de service multidisciplinaire dans la région Asie-Pacifique. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, composés de professionnels de la fiscalité, du droit et de l’évaluation basés dans le monde entier. Créée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global, qui compte aujourd’hui plus de 18 000 professionnels dans le monde, est présente dans plus de 500 lieux par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

