WARREN, N.J. & MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree USA Inc., een volledige dochteronderneming van LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], een internationaal bedrijf voor technologieadviezen en digitale oplossingen, heeft een samenwerking aangekondigd met Voicing.AI, een start-up van de volgende generatie, waarin het ook strategisch zal investeren. Dit partnerschap past in de strategie van LTIMindtree, AI in everything, Everything for AI and AI for Everyone. De eigen technologie van Voicing.AI zorgt voor spraakvermogen dat lijkt op dat van mensen in meer dan 20 talen, met conversationele, contextuele en emotionele intelligentie, in wat doorgaans 'agentic AI' wordt genoemd.

LTIMindtree wil de toekomst van bedrijfsprocessen een nieuwe vorm geven door gebruik te maken van AI-gestuurde platforms.

