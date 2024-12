Thales geeft met Data Risk Intelligence een nieuwe definitie aan de proactieve detectie en reductie van datarisico’s

MEUDON, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Thales introduceert vandaag Data Risk Intelligence. Deze oplossing maakt deel uit van de Imperva Data Security Fabric (DSF) en gaat proactief datarisico’s tegen, ongeacht de locatie waar die data ligt opgeslagen. Dit is de eerste oplossing die de mogelijkheden van de Imperva Data Security Fabric voor het identificeren van risico’s en cyberbedreigingen combineert met de mogelijkheden voor databescherming van het Thales CipherTrust Data Security Platform. Dit was mogelijk dankzij de strategische overname van Imperva door Thales in december 2023.

In het moderne digitale landschap hebben organisaties grote moeite met het beheer van een almaar groeiend aanvalsoppervlak. Tegelijkertijd moeten zij aan alle eisen van de wet- en regelgeving zien te voldoen. Met data en activiteiten verspreid over diverse clouds, omgevingen op locatie en hybride systemen hebben security-teams constant een uitgebreid overzicht nodig op de locatie van data, de typen data die zij in huis hebben en de potentiële risico’s voor deze data. Volgens het 2024 Thales Data Threat Report bespeurde maar liefst 93 procent van alle bedrijven een toename van het aantal cyberbedreigingen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Meer overzicht en grip voor security-teams en SOC’s

Data Risk Intelligence zorgt met gecombineerde intelligentie en contextuele inzichten voor een 360 graden overzicht van alle risico’s rond bedrijfskritische gegevens, inclusief de sterkte van de encryptie van alle gegevens binnen het datalandschap van een organisatie. Dit stelt CIO’s, CISO’s en specialisten in datarisico’s in staat om op accurate wijze de data uit te lichten die het grootste risico loopt. De oplossing deelt deze risico’s in op ernst en de waarschijnlijkheid van een data-incident en levert duidelijke aanbevelingen ter verbetering aan. Dit maakt het mogelijk om maatregelen voor risicoreductie trefzeker op prioriteit in te delen.

Data Risk Intelligence biedt uiterst betrouwbare risicoscores en duidelijke aanbevelingen voor herstelmaatregelen die zijn gebaseerd op een breed scala aan indicatoren voor datarisico’s. Deze indicatoren zijn gebaseerd op geavanceerde analyses, de toegangsrechten van gebruikers, kwetsbaarheden binnen gegevensbronnen, het gebruik van encryptie volgens de NIST-richtlijnen, monitoring op verdachte activiteiten en andere naar wens aanpasbare inputs.

Todd Moore, vice president Data Security Products bij Thales: “Het maakt een enorm verschil als je kunt beschikken over een centraal overzicht van alle datarisico’s, onderverdeeld in belangrijke dimensies zoals organisatorische risico’s, risico’s voor bedrijfsmiddelen en risico’s rond de wet- en regelgeving. Data Risk Intelligence is de eerste van vele integraties tussen de platforms van Thales en Imperva die onze klanten in staat stellen om hun data en de toegangspaden ernaar te beschermen. Thales biedt hen alle tools die ze nodig hebben om inzicht te verwerven in hun risico’s op het gebied van databeveiliging en reikt duidelijke maatregelen aan voor het terugdringen van deze risico’s.”

“De risico’s rond bedrijfsgegevens beslaan meerdere dimensies. Organisaties worstelen met het grote aantal en de reikwijdte van deze risico’s. Tegelijkertijd moeten zij voor uiterst soepel verlopende bedrijfsprocessen zien te zorgen”, zegt Jennifer Glenn, research director Data & Information Security bij de Security & Trust Group van IDC. “Centraal overzicht op en beheer van datarisico’s levert waardevolle contextuele inzichten op over data en kwetsbaarheden in de databeveiliging. Dit stelt organisaties in staat om prioriteit toe te kennen aan de bescherming van data waar die het hardst nodig is.”

Belangrijke voordelen van Data Risk Intelligence:

Effectievere prioritering van risico’s: Alle risico-informatie van de Data Security Fabric en het CipherTrust Data Security Platform wordt gecombineerd tot nauwkeurige risicoscores die bijdragen aan trefzekere beslissingen.

Alle risico-informatie van de Data Security Fabric en het CipherTrust Data Security Platform wordt gecombineerd tot nauwkeurige risicoscores die bijdragen aan trefzekere beslissingen. Uitgebreid overzicht: De oplossing brengt alle risico’s binnen het datalandschap in kaart, reduceert de complexiteit en reikt risico-indicatoren en proactieve maatregelen voor risicoreductie aan.

De oplossing brengt alle risico’s binnen het datalandschap in kaart, reduceert de complexiteit en reikt risico-indicatoren en proactieve maatregelen voor risicoreductie aan. Risico-indicatoren op maat: Organisaties kunnen de risico-indicatoren aan hun specifieke omgeving aanpassen om de meest kritieke bedreigingen uit te lichten.

Organisaties kunnen de risico-indicatoren aan hun specifieke omgeving aanpassen om de meest kritieke bedreigingen uit te lichten. Integratie van encryptie: De oplossing maakt gebruik van de encryptiemogelijkheden van het CipherTrust Data Security Platform om databeveiliging op alle niveaus te waarborgen.

De oplossing maakt gebruik van de encryptiemogelijkheden van het CipherTrust Data Security Platform om databeveiliging op alle niveaus te waarborgen. Geavanceerde analysemogelijkheden: Door machine learning ondersteunde organisatorische en gedragsgerelateerde risico-indicatoren wordt het mogelijk om de data die het grootste gevaar loopt uit te lichten en maatregelen voor risicoreductie op prioriteit in te delen.

DSF Data Risk Intelligence is beschikbaar voor organisaties die over een geldige voor Data Security Fabric Data 360-licentie beschikken.