A LTIMindtree anuncia parceria e investimento estratégico na Voicing.AI, uma solução de IA agêntica para processos de engajamento de clientes

WARREN, New Jersey e MUMBAI, Índia--(BUSINESS WIRE)--A LTIMindtree USA Inc., uma subsidiária integral da LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou uma parceria, incluindo um investimento estratégico na Voicing.AI, uma start-up de última geração. Essa parceria se alinha com a estratégia da LTIMindtree, IA em tudo, Tudo para IA e IA para todos. A tecnologia proprietária da Voicing.AI traz capacidade de voz semelhante à humana em mais de 20 idiomas com inteligência conversacional, contextual e emocional, no que é normalmente chamado de “IA agêntica”.

A LTIMindtree tem como objetivo remodelar o futuro dos processos de negócios, aproveitando as plataformas baseadas em IA. Isso permitirá que seus clientes otimizem os custos, reduzam os riscos, aprimorem a experiência do usuário, resolvam os vazamentos de receita e aumentem as oportunidades de upsell. A LTIMindtree ajudará os clientes a integrar a Voicing.AI com suas ferramentas personalizadas, bases de conhecimento – estruturadas ou não –, sistemas de CRM e plataformas e sistemas líderes de gerenciamento de chamadas. Essa tecnologia Agentic AI é totalmente compatível com SOC2, HIPAA e protocolos de segurança de dados em várias camadas.

Você pode ver o vídeo de demonstração aqui.

“Nosso investimento na Voicing.AI tem como objetivo redefinir a forma como as empresas interagem com seus clientes por meio de automação inteligente e IA”, afirmou Debashis Chatterjee, CEO e diretor-executivo da LTIMindtree. “Essa parceria e investimento não apenas destacam nosso compromisso com a inovação, mas também garantem que a LTIMindtree seja pioneira em aproveitar a transformação esperada nas operações de plataformas”.

“A Voicing.AI está revolucionando fundamentalmente o vasto mercado de engajamento com clientes ao impulsionar novos crescimentos de receita, personalizar as conexões com os clientes e promover um diálogo humano entre as empresas e seus consumidores. A LTIMindtree nos apresentou uma visão abrangente e profundamente centrada para essa transformação de IA Responsável, e estamos entusiasmados em fazer essa parceria com eles”, afirmou Abhi Kumar, cofundador da Voicing.AI. “Esperamos colaborar com os clientes globais da LTIMindtree para atender à crescente demanda, à medida que mais empresas buscam automatizar suas operações de plataforma”.

Sobre a LTIMindtree:

A LTIMindtree é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que capacita empresas de diversos setores a reinventar modelos de negócios, acelerar a inovação e maximizar o crescimento, aproveitando tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital para mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz uma vasta expertise em domínios e tecnologias para ajudar a impulsionar uma diferenciação competitiva superior, experiências dos clientes e resultados empresariais em um mundo convergente. Com mais de 84.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 30 países, a LTIMindtree – uma empresa do Larsen & Toubro Group – resolve os desafios empresariais mais complexos e entrega transformação em larga escala. Para informações adicionais, visite https://www.ltimindtree.com/.

Sobre a Voicing.AI:

A Voicing.AI oferece uma infraestrutura sem código para que as empresas possam construir e escalar agentes de voz de IA humanizados para maximizar a produtividade e os resultados empresariais, com protocolos de confiança e segurança de primeira linha para uma IA Responsável. A Voicing AI ajuda as empresas a progredirem a cada interação com o cliente: Vendas & Marketing, potencialize sua taxa de conversão em até 8 vezes ligando instantaneamente para leads inbound assim que eles interagirem com você; Sucesso do Cliente: melhore sua experiência de atendimento ao cliente alcançando-os instantaneamente no momento em que solicitarem assistência; Ouvir os Usuários: melhore sua coleta de feedback alcançando instantaneamente seus usuários em qualquer interação. Para informações adicionais, visite https://www.voicing.ai/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.