TotalEnergies célèbre 50 ans d’activités en Arabie Saoudite

A l’occasion de la visite d’Etat du Président Emmanuel Macron au Royaume d’Arabie Saoudite et au moment de célébrer 50 ans d’activités de TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) dans le pays, la Compagnie souligne l’importance de son partenariat stratégique dans le domaine de l’énergie avec le Royaume sous le patronage de son Altesse Royale le Prince Abdulaziz bin Salman Al Saud, Ministre saoudien de l'Energie. La Compagnie déploie avec succès sa stratégie multi-énergies dans le Royaume avec ses projets phares dans l’aval pétrolier grâce à son partenariat avec Aramco, et le développement des énergies renouvelables avec différents partenaires locaux.

« Au nom de TotalEnergies, je souhaite célébrer notre longue histoire en Arabie Saoudite, notamment notre partenariat stratégique avec Aramco, ainsi que la qualité, la fidélité et l’engagement de nos interlocuteurs dans le secteur de l’énergie du Royaume », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies. « L'Arabie Saoudite est emblématique de notre stratégie multi-énergies qui consiste à accompagner la transition énergétique des pays producteurs de pétrole et de gaz. Nos activités visant à produire des énergies bas carbone et renouvelables contribuent aux plans ‘Green Initiative’ et ‘Vision 2030’ du pays ».

SATORP : la plus grande plateforme de raffinage-chimie de TotalEnergies au monde

Codétenue par Aramco (62,5 %) et TotalEnergies (37,5 %), SATORP est l’une des plateformes intégrées de raffinage et de pétrochimie les plus performantes au monde, d’une capacité de production de 460 000 barils par jour.

Située à Jubail, SATORP, opérationnelle depuis 2014, est la première plateforme du Moyen-Orient/Afrique du Nord à recevoir la certification ISCC+ en juillet 2022, une reconnaissance internationale pour ses projets circulaires comme la production de polymères à partir d’huile issue de déchets plastiques recyclés.

SATORP a joué un rôle primordial pour la sécurité énergétique de la France en 2022. Au moment où les sanctions ont banni le diesel russe d’Europe, SATORP a permis d’importer autour de 300 000 tonnes de diesel en France, ce qui a permis de garantir la sécurité d’approvisionnement de la France.

AMIRAL : un complexe pétrochimique à 11 milliards $ d’investissement

La construction du complexe pétrochimique Amiral, qui bénéficie de synergies avec la plateforme SATORP, est déjà à un tiers d’avancement en ligne avec son planning initial qui prévoit un démarrage en 2027. Le projet Amiral développé conjointement par Aramco (62,5%) et TotalEnergies (37,5%) représente à lui seul un investissement d’environ 11 milliards $.

Solaire : notre stratégie multi-énergies au service des objectifs du Royaume

TotalEnergies (40%) construit actuellement la centrale solaire de Wadi Al Dawasir (119 MW) avec ses partenaires Toyota Tshusho (40%) et Al Taqaa Zahid (20%). Elle sera raccordée au réseau et opérationnelle au début de l’année 2025.

En outre, le consortium composé de TotalEnergies et du développeur saoudien Aljomaih Energy and Water Company (AEW) a signé en novembre 2024 un contrat de vente d'électricité (PPA) de 25 ans avec Saudi Power Procurement Company (SPPC) pour le projet solaire Rabigh 2 (300 MW). La centrale solaire sera développée, construite, détenue et opérée par le consortium avec un raccordement au réseau prévu en 2026.

TotalEnergies développe enfin des projets solaires de plus petites tailles via sa filiale Safeer a 50% avec Al Taqa Zahid pour des clients industriels et commerciaux.

Carburants aériens durables (SAF) : une unité de production à l’étude

Après des tests concluants réalisés en 2024, Aramco et TotalEnergies se sont engagés dans un projet de co-processing d’huiles de cuisson usagées pour produire des carburants aériens durables à SATORP à compter de 2026.

En outre, Aramco, TotalEnergies et Saudi Investment Recycling Company (SIRC) évaluent la possibilité de construire une unité de production de SAF en synergies avec SATORP.

Cette collaboration s’appuiera sur l’expertise des trois partenaires et visera à développer une unité de production de carburant aérien durable, en convertissant les résidus locaux issus de l’économie circulaire, tels que les huiles de cuisson usagées et les graisses animales.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

