Andersen Global udvider sin dækning af Filippinerne med Gravitas Prime

Gravitas Prime blev grundlagt i 2005 af daværende bestyrelsesformand Ed David, og tilbyder en omfattende pakke af tjenester, herunder fusioner og overtagelser, virksomhedsstrategi, værdiansættelse af virksomheder, ejendomsplanlægning og kapitalrejsning. Firmaet driver strategiske initiativer for et forskelligartet kundegrundlag. Det råder over specialiseret ekspertise inden for forbruger, detailhandel, mad og drikkevarer, QSR, lægemidler og sundhedspleje, hotel-, restaurations- og oplevelsesbranchen, energi og vedvarende energikilder. Gravitas Prime har opbygget stærke relationer med en bred vifte af strategiske investorer, herunder familiekontorer, førende selskabskonglomerater og private equity-selskaber.

"Her i firmaet har vi altid fokuseret på værdiforøgelse, på at drive vækst og identificere muligheder for vores kunder," siger Ed. "Ved dette samarbejde med Andersen Global får vi endnu større rækkevidde og mulighed for at fortsætte med at levere tværfaglige ydelser af høj kvalitet, der stemmer overens med vores kunders skiftende behov og globale mål."

Global Chairman og CEO for Andersen Mark L. Vorsatz siger: "Gravitas Primes ledelsesteam trækker på mere end 50 års investeringserfaring og solid ekspertise på det filippinske marked og hjælper kunderne med at navigere rundt i den komplekse selskabsfinansieringsverden og strategisk beslutningstagning. Dette samarbejde markerer endnu et vigtigt skridt i udvidelsen af vores tværfaglige servicemodel i hele Asien og Stillehavsområdet."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 18.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 500 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder.

