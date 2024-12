Acathia Capital augmente sa participation dans Futur, une plateforme d'épargne suédoise

FRANCFORT, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Acathia Capital a signé sa deuxième transaction secondaire GP-led, augmentant de ce fait sa participation dans Futur, la principale plateforme suédoise de retraite et d'épargne. Dans le cadre de cet investissement, Acathia Capital bénéficie du soutien de Montana Capital Partners, gestionnaire d'investissements secondaires de private equity à l'échelle mondiale qui fait partie de PGIM, la branche de gestion d'investissements mondiaux de Prudential Financial, Inc. (NYSE : PRU). MCP fait office d'investisseur principal dans cette transaction, au même titre qu'une compagnie d'assurance allemande.

Depuis 2019, Acathia Capital et le gestionnaire de private equity nordique Polaris Private Equity dirigent conjointement l'investissement dans Futur aux côtés de 3 co-investisseurs passifs. Pour les besoins de cette transaction, Acathia Capital a acquis des actions auprès d'un co-investisseur par l'intermédiaire de son nouveau véhicule d'investissement Fjord Pension SCS.

Cette opération marque une nouvelle étape dans la stratégie d'investissement d'Acathia Capital, couronnée de succès. Cette stratégie vise à réaliser des investissements à forte conviction, au cas par cas, au sein du secteur des services financiers. Acathia gère aujourd'hui plus de 300 millions d'Euros d'actifs sous gestion.

Futur incarne la puissance de la numérisation sur le marché de l'épargne. En effet, cette société a redéfini le marché suédois de l'assurance-vie en prenant le leadership en matière de coûts et de services et en acquérant une part de marché significative grâce à la numérisation de bout en bout et à une évolutivité totale.

Grâce à ses opérations totalement numérisées, Futur bénéficie d'avantages concurrentiels uniques, et notamment :

Un taux hors pair de satisfaction de ses partenaires

Une efficacité inégalée en matière de coûts

Une capacité inégalée d'innovation des produits

Thomas Schmitt, associé principal d'Acathia Capital, a souligné : « Depuis le début de notre investissement dans Futur en 2019, cette plateforme a triplé ses actifs sous gestion pour atteindre 240 milliards de couronnes suédoises et a plus que quadruplé ses bénéfices, se positionnant ainsi comme leader du marché en Suède ».

Torgny Johansson, PDG de Futur, précise : « Nous nous en tenons à notre stratégie, qui consiste à être indépendants et à nous concentrer sur la simplicité pour nos partenaires, ainsi que pour nos clients communs ».

À propos de Futur

Futur est une plateforme technologique d'épargne et de retraite disposant d'une licence d'assurance-vie. Elle propose une couverture d'épargne et d'assurance à long terme, et plus particulièrement dans le domaine de la retraite professionnelle et de l'assurance-crédit. Cette plateforme offre une efficacité et une simplicité de premier ordre, ainsi qu'un accès à une offre de fonds indépendante et de qualité. En 2024, Futur gère plus de 240 milliards de couronnes suédoises sous la forme de polices d'assurance en unités de compte.

À propos d'Acathia Capital

Acathia Capital est spécialisée dans les placements dans des compagnies d'assurance et des banques pleinement réglementées en Europe et gère plus de 300 millions d'Euros d'investissements pour le compte d'investisseurs institutionnels allemands et suisses. Acathia Capital, qui a fait ses preuves dans la création de rendements se situant dans le quartile supérieur pour les investisseurs, favorise une croissance transformatrice au sein des entreprises de son portefeuille.

La clôture de cette transaction est soumise à l'approbation de l'autorité suédoise de surveillance financière.

