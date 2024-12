Veolia et la Saudi Investment Recycling Company signent un protocole d’accord pour créer le champion régional du traitement des déchets

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

A l’occasion d’une visite d’État du président de la République française Emmanuel Macron en Arabie Saoudite, Veolia (Paris:VIE) annonce la signature d’un protocole d’accord avec la Saudi Investment Recycling Company (SIRC) dans le secteur des déchets, l’un de ses trois métiers historiques.

Déjà solidement implanté au Moyen-Orient, Veolia prévoit, d’ici 2030, une accélération de son chiffre d’affaires de +50% pour mettre à profit ses technologies de pointe et son expertise aux côtés de ses clients industriels et municipaux. Le Groupe a choisi de faire de la région l’un de ses boosters géographiques du plan stratégique GreenUp 24-27 et à cet effet s’appuie sur un grand nombre de projets structurants dans les secteurs de l’eau, de l’énergie et des déchets.

En 2023, Veolia enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 280 millions d’euros et compte 2500 collaborateurs en Arabie Saoudite sur le total de 1,1 milliards d’euros au Moyen-Orient, en forte croissance. Plus spécifiquement, dans le secteur des déchets : le Groupe traite 4,1 millions de tonnes de déchets industriels à l’échelle nationale et possède une capacité de traitement des déchets dangereux de plus de 350 KT à travers l’activité de sites emblématiques.

La signature de ce partenariat d’envergure avec la Saudi Investment Recycling Company, un acteur de premier plan mobilisé au service de l’économie circulaire, vise à accroître les capacités existantes afin de créer, à horizon 2027, un véritable champion national et régional du traitement des déchets organiques, des déchets industriels et des déchets dangereux en Arabie saoudite.

Fort de sa présence internationale et de ses expertises combinées dans les domaines de l’eau, des déchets et de la production d’énergie locale décarbonante, Veolia pourra s’appuyer sur son savoir-faire pour proposer à la Saudi Investment Recycling Company (SIRC) un modèle de collaboration personnalisé, basé sur l’innovation et l’efficacité pour soutenir les ambitions du programme Vision 2030, lancé en 2016.

“Face aux conséquences du changement climatique, particulièrement palpables au Moyen-Orient et en Arabie saoudite, les enjeux sont immenses pour préserver les ressources, les régénérer et mettre en commun les expertises et les moyens. Nous sommes très fiers de participer aujourd’hui, aux côtés de la Saudi Investment Recycling Company, à ce projet ambitieux de transformation écologique du Royaume et plus largement de la région. L’avenir se construit dès à présent et le secteur des déchets est un levier d’action capital pour réussir à relever le défi de la transformation écologique ”, déclare Estelle Brachlianoff, Directrice générale de Veolia.

À PROPOS DE VEOLIA

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 218 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2023, le groupe Veolia a servi 113 millions d’habitants en eau potable et 103 millions en assainissement, produit 42 térawattheures d’énergie et valorisé 63 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 45,3 milliards d’euros. www.veolia.com

