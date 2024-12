Worthington Steel acquisirà la quota di maggioranza del Gruppo Sitem con sede in Italia.

COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--Worthington Steel, Inc. (NYSE: WS) (“Worthington Steel” o la “Società”) ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per acquisire, attraverso la sua controllata Tempel Steel Company, LLC (“Tempel”), la quota di maggioranza di Sitem S.p.A. con sede in Italia (insieme alle sue controllate Stanzwerk AG, Decoup S.A.S. e Sitem Slovakia spol. s r.o., di seguito “Gruppo Sitem”). Il Gruppo Sitem produce laminati per motori elettrici e prodotti accessori per applicazioni nei settori automotive e industriale in Europa. Worthington Steel otterrà, attraverso l’acquisto di quote di azionisti esistenti del Gruppo Sitem, il contributo dell’impianto di Nagold (Germania) di Worthington e la sottoscrizione di aumenti di capitale sociale riservato, una partecipazione di circa il 52% nel Site Group, con l’opzione di un futuro aumento della proprietà. Si prevede che la transazione sarà perfezionata all’inizio del 2025, subordinatamente all’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge e alle condizioni di chiusura dettate dalla prassi.

“Questo investimento è in linea con il nostro obiettivo strategico di ampliare la nostra attività di laminazione di acciaio elettrico ed espandere la nostra base di clienti” ha affermato Geoff Gilmore, Presidente e Amministratore delegato di Worthington Steel. “Il Gruppo Sitem conferisce 50 anni di esperienza ed è tra i maggiori produttori di lamierini per motori elettrici in Europa. I gruppi dirigenti di Worthington Steel e del Gruppo Sitem sono latori di una preziosa competenza e di rapporti utili a guidare con decisione l’espansione dei nostri programmi globali nel settore automotive nella produzione di veicoli elettrici e ibridi”.

La realizzazione di una forte presenza in Europa (area geografica chiave e in rapida crescita per il mercato dei veicoli elettrici) è un elemento vitale della strategia della Società per sfruttare questa tendenza globale emergente. Questo investimento segna un’altra tappa significativa del piano di Worthington Steel, rispondendo al tempo stesso alle aspettative dei clienti riguardo a una produzione e un’assistenza tecnica in forma globale e completa.

Il Gruppo Sitem gestisce sei impianti in Europa: in Italia (tre), Svizzera, Slovacchia e Francia. La direzione di Sitem, di cui fanno parte il Presidente Fabrizio Scarca, l’Amministratore delegato Marco Bartoloni e la Direttrice degli acquisti Gabriella Scarca, continuerà a guidare l’attività dalla sede centrale del Gruppo Sitem a Trevi, in Italia.

“Siamo entusiasti di collaborare con Worthington Steel” ha dichiarato l’Amministratore delegato Marco Bartoloni. “Questo investimento e il partenariato ci consentiranno di prestare servizi migliori a clienti dei settori automotive e industriale a livello globale. La sua filosofia è in linea con i nostri valori ed è assolutamente confacente per i nostri dipendenti”.

Latham and Watkins, LLC, ha svolto l’incarico di consulente per Worthington Steel sulla transazione. Sitem si è avvalsa di UniCredit come consulente finanziario, Antonello Marcucci come consulente senior e Bird & Bird in veste di consulente giuridico.

Info su Sitem S.p.A.

Il Gruppo Sitem, fondato nel 1974, ha la sua sede centrale e uno dei suoi impianti di produzione a Trevi (PG) in Italia, cui si aggiungono altri due impianti produttivi di Sitem S.p.A. a Milano, in Italia, l’impianto di Stanzwerk AG a Unterentfelden, in Svizzera, l’impianto di Sitem Slovakia spol. s r.o a Spišská Nová Ves, in Slovacchia e l’impianto di Decoup S.A.S. a Villenaux-La-Grande, in Francia.

Info su Worthington Steel

Worthington Steel (NYSE:WS) è un trasformatore di metalli che collabora con i clienti per fornire soluzioni su misura e ad alto contenuto tecnico. La competenza di Worthington Steel nella trasformazione di piani di acciaio al carbonio, laminazioni di acciaio elettrico e soluzioni di saldatura su misura sta conducendo l’acciaio verso un futuro più sostenibile.

Worthington Steel, che figura tra i più affidabili trasformatori di metalli in Nord America, insieme ai suoi circa 5.000 dipendenti, sfrutta la potenza dell’acciaio per far progredire le visioni dei nostri clienti, attraverso capacità di trasformazione a valore aggiunto che comprendono zincatura, decapaggio, tranciatura configurata, riduzione a freddo speciale, alleggerimento e laminazione elettrica. Dalla sua sede centrale di Columbus, in Ohio, Worthington Steel gestisce 32 impianti in sette stati e sei nazioni. Aderendo a una filosofia che prevede di anteporre le persone a tutto, impegnarsi a favore della sostenibilità e avere un sistema imprenditoriale ben collaudato, Worthington Steel persegue lo scopo di generare rendimenti positivi, fornendo soluzioni affidabili e innovative per i clienti, creando opportunità per i dipendenti e rendendo più solide le sue comunità.

Dichiarazione Safe Harbor

Questo comunicato stampa contiene affermazioni lungimiranti, tra cui affermazioni lungimiranti secondo l’accezione definita nella legge degli Stati Uniti denominata Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tali affermazioni lungimiranti includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, affermazioni riguardanti la proposta di acquisizione della quota di maggioranza del Gruppo Sitem da parte della Società, la prevista tempistica per il completamento della transazione, i benefici previsti prodotti dalla transazione in relazione all’attività e ai risultati finanziari, le strategie, gli scenari futuri, le prospettive, i piani, gli obiettivi, le aspettative, gli eventi futuri della Società, accanto ad altre affermazioni che non abbiamo carattere storico o di fatto attuale. Le affermazioni lungimiranti si basano sulle attuali aspettative della Società e implicano rischi e incertezze che potrebbero determinare una sostanziale differenza dei risultati rispetto a quelli espressi o impliciti in tali affermazioni lungimiranti. Tra i fattori che potrebbero determinare sostanziali differenze tra i risultati della Società e le attuali aspettative rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rischi e incertezze riguardanti le rispettive imprese della Società e del Gruppo Sitem e la proposta di acquisizione; i risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale. Tali rischi e incertezze comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (i) la capacità delle parti di riuscire a completare l’acquisizione proposta secondo i termini e i tempi previsti, incluso l’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge e la realizzazione di altre condizioni necessarie per il completamento dell’acquisizione; (ii) le intese di finanziamento correlate all’acquisizione; (iii) gli effetti della transazione sulle operazioni della Società e del Gruppo Sitem, anche sull’insieme complessivo di condizioni e risultati finanziari, risultati operativi, strategia e piani della Società e del Gruppo Sitem, tra cui il trattamento fiscale previsto, passività impreviste, futuri investimenti in conto capitale, entrate, uscite, guadagni, sinergie, performance economica, indebitamento, perdite, prospettive future e strategie imprenditoriali e direttive per la gestione, l’espansione e la crescita della operazioni della operazioni societarie combinate; (iv) gli effetti potenziali dell’annuncio o della realizzazione della proposta di acquisizione sulle relazioni con clienti, fornitori e altri soggetti terzi; (v) gli altri fattori descritti in dettaglio nei rendiconti della Società depositati presso la U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), tra cui il suo più recente Rapporto annuale sul Modello 10-K e i successivi rapporti trimestrali sul modello 10-Q al titolo “Fattori di rischio”, nonché gli altri rischi trattati nella documentazione presentata dalla Società alla SEC. Inoltre, queste affermazioni si basano su presupposti soggetti a cambiamento. Il presente comunicato stampa è valido solo dalla sua data. La Società esclude ogni obbligo di aggiornare le informazioni qui contenute.