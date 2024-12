Le MegaVessel : une révolution pour le secteur du dessalement

QUÉBEC--(BUSINESS WIRE)--H 2 O Innovation Inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Corporation ») est fière d’annoncer une entente avec MegaVessels Water Inc. et Harbin ROPV Industrial Co., Ltd., qui accorde à la Corporation une licence exclusive pour la fabrication et la vente des applications du système membranaire pour l’osmose inverse (OI) Mega-Vessel (« Mega-vessel »), à l’échelle mondiale.

L’émergence de la technologie des membranes MegaVessels constitue une avancée importante dans le domaine du dessalement grâce à plusieurs facteurs clés qui améliorent l’efficacité, la capacité et la durabilité. La conception simplifiée des membranes MegaVessels contribue à leur fiabilité. En effet, en réduisant au minimum le nombre de connexions, de tuyaux et de raccords requis dans un système d’OI, non seulement on améliore la fiabilité globale du système, mais on facilite aussi son entretien. Cela permet de réduire la fréquence de nettoyage des membranes et le temps d’installation, et de simplifier la fabrication, l’assemblage et l’entretien du système. On peut ainsi prioriser les économies d’énergie afin de permettre aux usines d’OI de simultanément réduire les coûts, minimiser l’impact environnemental et améliorer leur rendement global. Elles deviennent ainsi plus durables et économiquement viables à long terme.

« Nous avons l’honneur d’annoncer la conclusion de cet accord de vente historique. Ce partenariat représente une étape importante pour notre entreprise, et s’harmonise parfaitement avec nos objectifs de croissance stratégique. Grâce à la combinaison des produits novateurs de MegaVessels et à notre vaste portée commerciale, nous serons en mesure d’offrir une valeur ajoutée exceptionnelle à notre clientèle du monde entier. Cet accord ouvre de nouvelles possibilités emballantes de collaboration et d’expansion. Nous nous réjouissons à la perspective d’une longue relation mutuellement avantageuse qui favorisera une croissance durable et créera de la valeur pour toutes les parties prenantes », a déclaré Frédéric Dugré, président-directeur général et cofondateur de H 2 O Innovation.

« Cet accord nous enthousiasme, car il nous permettra de tirer parti de nos produits novateurs grâce à l’expertise de H 2 O Innovation. Nous avons toujours rêvé de transformer le secteur du dessalement en le rendant plus durable et moins énergivore grâce à notre invention. Le partenariat avec H 2 O Innovation nous permettra de mettre cette technologie entre les mains de certains des plus grands propriétaires d’usines de dessalement au monde, ce qui fera de notre rêve une réalité », a ajouté Hany Said, fondateur et président-directeur général de MegaVessels Water Inc.

« Les capacités avancées de fabrication de ROPV et l’expertise en polymères renforcés de fibre permettent à la technologie de MegaVessels d’offrir des solutions novatrices qui réduisent la consommation d’énergie, les coûts d’exploitation et l’entretien, tout en assurant une qualité de l’eau supérieure. Nous avons la certitude que ce produit saura répondre aux besoins changeants, ce qui renforce notre engagement à motiver les progrès sur le terrain », a déclaré Hattie Wang, président-directeur général d’Impact Filtration, partenaire stratégique et distributeur exclusif de Harbin ROPV Industrial Co., Ltd., fabricant exclusif de MegaVessels.

Au sujet de H 2 O Innovation

Notre nom l’indique, c’est l’innovation qui motive notre organisation. H 2 O Innovation est une entreprise de solutions liées à l’eau qui se concentre sur la fourniture de technologies et de services de premier plan à sa clientèle. Les activités de l’entreprise reposent sur cinq piliers : (i) les Services des technologies et services liés à l’eau se fondent sur des technologies membranaires et une expertise en ingénierie pour fournir de l’équipement et des services à la clientèle municipale et industrielle qui a des besoins liés à l’eau, aux eaux usées et à la réutilisation de l’eau, (ii) les Produits spécialisés sont un ensemble d’entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques spécialisés, de produits consommables et de produits d’ingénierie pour le secteur mondial du traitement de l’eau, (iii) l’Exploitation et l’entretien fournit des services contractuels et des services connexes pour les systèmes de traitement de l’eau et des eaux usées; iv) le Développement d’infrastructure en matière d’eau met en ce moment au point des systèmes de traitement WaterHub. Grâce au financement axé sur le rendement, nos projets clés en main peuvent être conçus, construits et exploités sans frais d’immobilisations initiaux pour notre clientèle et (v) Érable et agroalimentaire offre une gamme complète d’équipement consacré à la production de sirop d’érable et au secteur agroalimentaire. En faisant preuve d’innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement de l’eau. Pour en savoir plus, visitez www.h2oinnovation.com.

Au sujet de MegaVessels Water Inc.

MegaVessels Inc. a créé une technologie brevetée inventée par Hany Said, un pionnier du secteur du dessalement. Said a mis à profit son expérience de plus de 40 ans pour inventer une technologie qui devrait révolutionner le secteur du dessalement. Les membranes MegaVessels peuvent traiter l’eau de mer, l’eau saumâtre et l’eau douce. Le siège social de MegaVessels se trouve dans le comté d’Orange, en Californie, aux États-Unis.

Au sujet d’Impact Filtration

Impact Filtration, basé dans la région de San Francisco, en Californie, est un fournisseur de solutions industrielles avant-gardistes qui possède plus d’un siècle d’expertise collective. Notre entreprise, partie de zéro dans le domaine de la filtration de l’eau, est devenue une entreprise innovatrice à multiples facettes, qui offre des technologies de pointe dans trois domaines principaux, soit les réservoirs sous pression perfectionnés en plastique renforcé de fibre de verre, les filtres à cartouche novateurs pour diverses applications industrielles et les solutions non métalliques qui utilisent le plastique renforcé de fibre de verre et la technologie des fibres de carbone. Notre engagement à l’égard de la durabilité et notre volonté d’innover font de nous des chefs de file du progrès industriel. Chez Impact Filtration, nous ne faisons pas que créer des produits; nous concevons des solutions durables qui favorisent l’efficacité, optimisent les processus et façonnent l’avenir de plusieurs secteurs à l’échelle mondiale.

Au sujet de Harbin ROPV Industrial Co., Ltd.

ROPV est le plus grand fabricant de réservoirs sous pression de la région Asie-Pacifique. Située à Dezhou, dans la province du Shandong, notre usine a la capacité de fabrication nécessaire pour répondre à la demande mondiale actuelle. Le siège social de l’entreprise se situe à Harbin, en Chine, et son bureau commercial mondial à San Francisco, en Californie, aux États-Unis.