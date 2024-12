NetApp annonce une solution intégrée avec AWS Outposts pour les déploiements de cloud hybride

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), société spécialisée dans les infrastructures de données intelligentes, annonce aujourd’hui des baies de stockage d’entreprise sur site NetApp pour AWS Outposts, une nouvelle solution intégrée permettant aux clients d’AWS Outposts de simplifier l’utilisation des volumes de données en mode bloc externes fonctionnant sur des baies de stockage d’entreprise sur site NetApp dans les déploiements AWS Outposts directement via la console de gestion Amazon Web Services (AWS). AWS Outposts est une famille de solutions entièrement gérées fournissant une infrastructure et des services AWS à pratiquement n’importe quel emplacement sur site ou périphérique pour une expérience hybride réellement cohérente. Cette solution simplifie les déploiements de cloud hybride en associant le stockage de données unifié et les services intelligents de NetApp à la puissante infrastructure de cloud offerte par AWS Outposts, aidant ainsi les clients à optimiser les déploiements de cloud sur site et en périphérie.

« Que les clients cherchent à utiliser une infrastructure cloud hybride pour accroître la résilience ou améliorer la conformité, l’exploitation du stockage NetApp dans AWS Outposts peut les aider à exécuter des applications de manière sécurisée et efficace à la périphérie », déclare Jonsi Stefansson, vice-président principal et directeur de la technologie chez NetApp. « Cette solution permet aux clients d’exploiter plus facilement l’infrastructure de données intelligente de NetApp pour gérer leurs données dans les déploiements AWS Outposts. En automatisant les attachements de volumes, les équipes informatiques peuvent désormais exploiter l’efficacité et la puissance des baies de stockage NetApp sur site pour alimenter les charges de travail critiques. »

Les clients disposant de serveurs ou de racks Outpost peuvent désormais utiliser la console de gestion AWS pour simplifier l’utilisation de volumes de données en bloc externes pour les applications d’entreprise et les charges de travail de base de données s’exécutant sur les Outposts et les baies de stockage d’entreprise NetApp sur site. Avantages pour les clients :

Une expérience utilisateur simplifiée : avec cette solution, les clients peuvent attacher des volumes de données en mode bloc soutenus par des baies de stockage d’entreprise NetApp sur site à des instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sur Outposts directement à partir de la console de gestion AWS. Cela simplifie l’expérience de l’utilisateur en automatisant les attachements de volumes.

avec cette solution, les clients peuvent attacher des volumes de données en mode bloc soutenus par des baies de stockage d’entreprise NetApp sur site à des instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sur Outposts directement à partir de la console de gestion AWS. Cela simplifie l’expérience de l’utilisateur en automatisant les attachements de volumes. Une infrastructure résiliente et optimisée : cette solution permet aux clients d’utiliser les capacités de l’infrastructure de données intelligente de NetApp, telles que NetApp SnapMirror® et NetApp Snapshot™, tout en exploitant l’efficacité du stockage dans les déploiements Outpost pour une infrastructure résiliente, conforme et optimisée.

cette solution permet aux clients d’utiliser les capacités de l’infrastructure de données intelligente de NetApp, telles que NetApp SnapMirror® et NetApp Snapshot™, tout en exploitant l’efficacité du stockage dans les déploiements Outpost pour une infrastructure résiliente, conforme et optimisée. Un cloud hybride transparent : en s’appuyant sur l’approche unifiée de NetApp en matière de stockage de données, les utilisateurs d’AWS Outposts bénéficieront d’une expérience de cloud hybride transparente et certifiée qui utilise des outils et des services de pointe pour gérer et protéger leurs données dans les déploiements Outposts, les déploiements AWS Local Zones utilisant Cloud Volumes ONTAP®, le reste de leurs propres centres de données et le cloud lorsqu’ils utilisent des services tels qu’Amazon FSx for NetApp ONTAP.

Spot by NetApp publie en outre de nouvelles fonctionnalités pour sa solution d’optimisation automatisée de l’infrastructure pour les conteneurs et Kubernetes, Spot Ocean. À mesure que les entreprises font évoluer leurs opérations Kubernetes dans le cloud pour répondre aux demandes croissantes de charge de travail des applications, elles ont besoin d’une solution qui les aide à optimiser leur infrastructure tout en contrôlant les coûts. Les nouvelles fonctionnalités de Spot Ocean aident les entreprises à atteindre ces objectifs grâce à un nouvel auto-scaler à réponse rapide qui garantit que les clusters disposent de l’infrastructure nécessaire pour répondre aux exigences de la charge de travail, un processus d’utilisation d’engagement dynamique qui utilise les ressources disponibles avant de provisionner des instances à la demande ou préventives, et un nouveau tableau de bord qui offre plus de visibilité et d’informations sur les efforts d’optimisation des coûts et l’efficacité de l’infrastructure.

Pour découvrir ces nouvelles fonctionnalités et savoir comment NetApp peut améliorer votre environnement AWS, rendez-vous sur le stand NetApp n°1748 au salon AWS re:Invent à Las Vegas, du 2 au 6 décembre 2024.

Ressources supplémentaires

À propos de NetApp

NetApp est une entreprise d’infrastructures de données intelligentes qui associe le stockage unifié des données, les services de données intégrés et les solutions CloudOps afin de transformer les perturbations en opportunités pour chaque client. NetApp crée une infrastructure non compartimentée puis met à contribution l’IA et l’observabilité pour assurer la meilleure gestion des données dans le secteur. En tant que seul service de stockage de niveau entreprise intégré de façon native dans les clouds les plus importants au monde, notre solution de stockage de données fournit une souplesse optimale. De plus, nos services de données procurent un avantage pour les données grâce une cyberrésilience, une gouvernance et une agilité supérieures. Nos solutions CloudOps fournissent une optimisation continue de la performance et de l’efficacité par l’intermédiaire de l’observabilité et de l’IA. Quel que soit le type de données, la charge de travail ou l’environnement, transformez votre infrastructure de données pour concrétiser le potentiel de votre activité avec NetApp. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.netapp.com et suivez-nous sur X, LinkedIn, Facebook et Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur www.netapp.com/TM sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les noms d’autres sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.