NetApp anuncia solução integrada com AWS Outposts para implantações de nuvem híbrida

SAN JOSE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A NetApp® (NASDAQ: NTAP), a empresa de infraestrutura inteligente de dados, anunciou hoje os arrays de armazenamento corporativo local da NetApp para o AWS Outposts, uma nova solução integrada que permite aos clientes do AWS Outposts simplificar o uso de volumes de dados em bloco externos executados nos arrays de armazenamento corporativo local da NetApp em implantações do AWS Outposts diretamente por meio do console de gerenciamento do Amazon Web Services (AWS). O AWS Outposts é uma família de soluções totalmente gerenciadas que fornecem infraestrutura e serviços da AWS para praticamente qualquer local no local ou na borda, proporcionando uma experiência híbrida realmente consistente. Essa solução simplifica as implantações de nuvem híbrida ao combinar o armazenamento de dados unificado e os serviços inteligentes da NetApp com a poderosa infraestrutura de nuvem oferecida pelo AWS Outposts, ajudando os clientes a otimizar as implantações de nuvem no local e na borda.

“Se os clientes estão buscando usar uma infraestrutura de nuvem híbrida para aumentar a resiliência ou melhorar a conformidade, aproveitar o armazenamento da NetApp no AWS Outposts pode ajudá-los a executar aplicativos de forma segura e eficiente na borda”, disse Jonsi Stefansson, vice-presidente sênior e diretor de Tecnologia da NetApp. “Essa solução torna mais simples para os clientes utilizarem a infraestrutura inteligente de dados da NetApp para gerenciar seus dados em implantações do AWS Outposts. Automatizando os anexos de volumes, as equipes de TI agora podem aproveitar a eficiência e o poder dos arrays de armazenamento locais da NetApp para impulsionar cargas de trabalho críticas”.

Os clientes com servidores ou racks Outpost agora podem usar o Console de Gerenciamento do AWS para simplificar o uso de volumes de dados de blocos externos para aplicativos corporativos e cargas de trabalho de banco de dados executados em Outposts e matrizes de armazenamento corporativo no local da NetApp. Os benefícios para o cliente incluem:

Experiência de usuário simplificada: com essa solução, os clientes podem anexar volumes de dados em bloco com o suporte dos arrays de armazenamento corporativo locais da NetApp às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no Outposts diretamente do console de gerenciamento do AWS. Isso simplifica a experiência do usuário, automatizando os anexos de volume.

a solução permite que os clientes usem os recursos da infraestrutura de dados inteligente da NetApp, como o NetApp SnapMirror® e o NetApp Snapshot™, enquanto aproveitam as eficiências de armazenamento nas implantações do Outpost para obter uma infraestrutura resiliente, compatível e otimizada. Nuvem híbrida perfeita: ao aproveitar a abordagem unificada da NetApp para o armazenamento de dados, os usuários do AWS Outposts terão uma experiência de nuvem híbrida perfeita e certificada que usa ferramentas e serviços líderes do setor para gerenciar e proteger seus dados em implantações do Outposts, implantações de zonas locais do AWS usando o Cloud Volumes ONTAP®, o restante de seus próprios data centers e a nuvem ao usar serviços como o Amazon FSx para NetApp ONTAP.

Além disso, a Spot by NetApp está lançando novos recursos para sua solução de otimização de infraestrutura automatizada para contêineres e Kubernetes, o Spot Ocean. À medida que as organizações dimensionam suas operações de Kubernetes na nuvem para atender às crescentes demandas de carga de trabalho de aplicativos, elas precisam de uma solução que as ajude a otimizar sua infraestrutura e, ao mesmo tempo, controlar os custos. Os novos recursos do Spot Ocean ajudam as organizações a alcançar esses objetivos com um novo escalonador automático de resposta rápida que garante que os clusters tenham a infraestrutura para atender aos requisitos de carga de trabalho, um processo de utilização de compromisso dinâmico que usa os recursos disponíveis antes de provisionar instâncias sob demanda ou preemptivas e um novo painel que oferece mais visibilidade e insights sobre os esforços de otimização de custos e a eficiência da infraestrutura.

Para explorar esses novos recursos e aprender como a NetApp pode aprimorar seu ambiente AWS, visite o estande da NetApp n.º 1748 no AWS re:Invent em Las Vegas, de 2 a 6 de dezembro de 2024.

