NetApp kündigt integrierte Lösung mit AWS Outposts für Hybrid-Cloud-Bereitstellungen an

SAN JOSE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, kündigte heute die NetApp-Lösung für lokale Unternehmensspeicher-Arrays für AWS Outposts an, eine neue integrierte Lösung, die es AWS Outposts-Kunden ermöglicht, die Nutzung externer Blockdatenvolumen, die auf lokalen Unternehmensspeicher-Arrays von NetApp für in AWS Outposts-Bereitstellungen ausgeführt werden, direkt über die Amazon Web Services (AWS) Management Console zu vereinfachen. AWS Outposts ist eine Familie vollständig veralteter Lösungen, die AWS-Infrastruktur und -Dienste für praktisch jeden Standort vor Ort oder am Netzwerkrand bereitstellen und so ein wirklich konsistentes Hybrid-Erlebnis bieten. Diese Lösung vereinfacht Hybrid-Cloud-Bereitstellungen, indem sie den einheitlichen Datenspeicher und die intelligenten Dienste von NetApp mit der leistungsstarken Cloud-Infrastruktur von AWS Outposts kombiniert und Kunden so dabei hilft, Cloud-Bereitstellungen vor Ort und am Netzwerkrand zu optimieren.

„Unabhängig davon, ob Kunden eine hybride Cloud-Infrastruktur nutzen möchten, um die Ausfallsicherheit zu erhöhen oder die Compliance zu verbessern, kann die Nutzung des NetApp-Speichers in AWS Outposts Kunden dabei helfen, Anwendungen sicher und effizient am Edge auszuführen“, so Jonsi Stefansson, Senior Vice President und Chief Technology Officer bei NetApp. „Diese Lösung erleichtert es Kunden, die intelligente Dateninfrastruktur von NetApp für die Verwaltung ihrer Daten in AWS Outposts-Bereitstellungen zu nutzen. Durch die Automatisierung von Volumenanhängen können IT-Teams nun die Effizienz und Leistungsfähigkeit der lokalen Speicher-Arrays von NetApp nutzen, um kritische Arbeitslasten zu bewältigen.“

Kunden mit Outpost-Servern oder -Racks können nun die AWS Management Console verwenden, um die Nutzung externer Blockdatenvolumen für Unternehmensanwendungen und Datenbank-Arbeitslasten zu vereinfachen, die auf Outposts und lokalen NetApp-Unternehmensspeicher-Arrays ausgeführt werden. Zu den Vorteilen für Kunden gehören:

Vereinfachte Benutzererfahrung: Mit dieser Lösung können Kunden Blockdatenvolumen, die von NetApp-Unternehmensspeicher-Arrays vor Ort unterstützt werden, direkt über die AWS Management Console an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)-Instanzen auf Outposts anhängen. Dies vereinfacht die Benutzererfahrung durch die Automatisierung von Volumenanhängen.

Robuste und optimierte Infrastruktur: Die Lösung ermöglicht es Kunden, die Funktionen der intelligenten Dateninfrastruktur von NetApp wie NetApp SnapMirror® und NetApp Snapshot™ zu nutzen und gleichzeitig die Speichereffizienz in Outpost-Bereitstellungen für eine robuste, konforme und optimierte Infrastruktur zu nutzen.

Nahtlose Hybrid-Cloud : Durch die Nutzung des einheitlichen Ansatzes von NetApp für die Datenspeicherung erhalten AWS-Outpost-Benutzer eine nahtlose und zertifizierte Hybrid-Cloud-Erfahrung, die branchenführende Tools und Services zur Verwaltung und zum Schutz ihrer Daten in Outpost-Bereitstellungen, AWS-Local-Zones-Bereitstellungen mit Cloud Volumes ONTAP®, den übrigen eigenen Rechenzentren und der Cloud bei der Nutzung von Services wie Amazon FSx für NetApp ONTAP nutzt.

Darüber hinaus veröffentlicht Spot by NetApp neue Funktionen für seine automatisierte Infrastruktur-Optimierungslösung für Container und Kubernetes, Spot Ocean. Da Unternehmen ihre Cloud-Kubernetes-Abläufe skalieren, um den steigenden Anforderungen an die Anwendungs-Workload gerecht zu werden, benötigen sie eine Lösung, die ihnen hilft, ihre Infrastruktur zu optimieren und gleichzeitig die Kosten zu kontrollieren. Die neuen Funktionen von Spot Ocean helfen Unternehmen, diese Ziele zu erreichen, und zwar mit einem neuen, reaktionsschnellen Auto-Scaler, der sicherstellt, dass Cluster über die Infrastruktur verfügen, um die Workload-Anforderungen zu erfüllen, einem dynamischen Prozess zur Nutzung der zugesagten Kapazität, der verfügbare Ressourcen nutzt, bevor er bei Bedarf oder präventiv Instanzen bereitstellt, und einem neuen Dashboard, das mehr Transparenz und Einblicke in die Bemühungen zur Kostenoptimierung und die Effizienz der Infrastruktur bietet.

Wenn Sie diese neuen Funktionen kennenlernen und erfahren möchten, wie NetApp Ihre AWS-Umgebung verbessern kann, besuchen Sie den NetApp-Stand Nr. 1748 auf der AWS re:Invent vom 2. bis 6. Dezember 2024 in Las Vegas.

