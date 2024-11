Alecta optimise le trading et l’exécution des transactions inter-actifs avec FlexTRADER EMS

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--FlexTrade Systems (@FlexTrade), leader mondial des systèmes d’exécution et de gestion des ordres multi-actifs, et Alecta, la cinquième plus grande société de retraite professionnelle en Europe, ont annoncé aujourd’hui qu’Alecta utilise en direct et en production FlexTRADER EMS pour le trading d’actions et de dérivés.

Basée à Stockholm, Alecta a décidé de remplacer sa solution EMS existante pour soutenir la croissance efficace de ses activités de négociation d’actions et de dérivés. La nouvelle solution choisie devait permettre de réaliser des transactions croisées, d’offrir de nouvelles fonctionnalités innovantes et de se connecter de manière transparente à l’outil de gestion des ordres existant d’Alecta, Order Manager, un composant clé de SimCorp One, la plateforme intégrée front-to-back de la société de technologie financière SimCorp. Alecta a procédé à une évaluation approfondie des solutions disponibles sur le marché et a choisi de déployer la solution de gestion d’exécution multi-actifs de FlexTrade, FlexTRADER EMS.

Suite à l’implémentation réussie de FlexTRADER EMS, qui a été réalisée en moins de trois mois, l’équipe de trading d’Alecta bénéficie désormais d’une plateforme avancée de trading d’actions et de dérivés qui gérera l’exécution des deux classes d’actifs à partir d’un seul carnet d’ordres. Dans le cadre de son implémentation, Alecta a également déployé des fonctionnalités innovantes et sur mesure créées par l’équipe des services à la clientèle de FlexTrade.

De plus, l’architecture ouverte de FlexTRADER EMS, ses API robustes et sa capacité à gérer de vastes volumes de données ont permis à Alecta d’intégrer des sources innovantes de données pré-négociation, telles que la suite analytique KCx API de Kepler Cheuvreux, directement dans le carnet d’ordres de FlexTrade afin d’optimiser la prise de décision en matière de négociation. Suite à la mise en place du projet, Alecta a également bénéficié d’une efficacité accrue grâce à une intégration transparente entre leur fournisseur OMS existant, SimCorp, et FlexTRADER EMS, développé grâce à la participation de FlexTrade en tant que partenaire de l’écosystème Open Platform de SimCorp.

Göran Wall, trader chez Alecta : « Nous sommes ravis d’avoir déployé FlexTRADER EMS comme nouveau système de gestion de l’exécution pour notre bureau de négociation. Nos exigences étaient doubles. Nous voulions déployer une solution sophistiquée qui nous aiderait à optimiser la prise de décision avant la négociation et à remplir efficacement nos obligations de meilleure exécution sur le bureau. Nous souhaitions également travailler avec un fournisseur capable de collaborer et d’intégrer sa solution de manière transparente à notre fournisseur d’OMS existant, SimCorp. Notre décision de choisir FlexTRADER EMS nous a permis de répondre à ces deux critères. »

Dan Enstedt, vice-président chargé du développement commercial et des ventes EMEA, déclare : « Nous accueillons chaleureusement Alecta comme nouveau client de FlexTRADER EMS, qui est en production grâce à notre partenariat avec SimCorp. L’amélioration de la connectivité entre l’OMS et l’EMS est une caractéristique fréquemment demandée lors de la mise en œuvre d’un EMS, visant à permettre l’interopérabilité, le partage des flux de travail et la circulation cohérente des données entre les applications. Grâce à nos partenariats officiels en matière d’OMS, y compris SimCorp, nous pouvons offrir une approche collaborative qui apporte de la valeur au client. Le délai de mise sur le marché est plus court, avec une mise en œuvre en moins de trois mois, et grâce à une approche commune, nous pouvons répondre à 100 % aux besoins du client, quelle que soit la complexité du flux de travail ou la fonctionnalité sur mesure dont il a besoin. »

Anders Kirkeby, responsable de l’innovation ouverte chez SimCorp, déclare : « L’écosystème de partenaires de SimCorp est conçu pour offrir à nos clients, comme Alecta, un accès facile à une large gamme de solutions complémentaires à travers la chaîne de valeur de l’investissement pour répondre à leurs besoins spécifiques. Cette approche apporte une valeur ajoutée aux clients de SimCorp en facilitant le processus d’intégration et en accélérant la rentabilisation des nouveaux investissements technologiques, comme le démontre notre projet réussi avec FlexTrade et Alecta. »

À propos de FlexTrade

FlexTrade Systems fournit des solutions personnalisées d’exécution multi-actifs et de gestion des ordres pour les institutions financières côté achat et vente. Grâce à des partenariats étroits avec certaines des entreprises les plus importantes, les plus complexes et les plus exigeantes du monde, nous développons des outils, technologies et innovations flexibles qui offrent à nos clients un avantage concurrentiel. Nos équipes d’ingénieurs répartis dans le monde entier se concentrent sur une technologie adaptable et une architecture ouverte pour développer des solutions de trading hautement sophistiquées qui peuvent s’automatiser et s’adapter à vos stratégies commerciales.

À propos de SimCorp

SimCorp est un fournisseur de solutions intégrées de gestion d’investissement de premier plan pour le côté achat mondial.

Fondée en 1971 et employant plus de 3 000 personnes sur les cinq continents, SimCorp est un véritable leader technologique mondial qui aide plus de la moitié des 100 premières sociétés financières du monde grâce à sa plateforme intégrée, ses services et son écosystème de partenaires.

SimCorp est une filiale de Deutsche Börse Group. À partir de 2024, SimCorp inclura Axioma, le principal fournisseur de solutions de gestion des risques et d’optimisation des portefeuilles pour les acheteurs internationaux.

