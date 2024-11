PUMA signe un partenariat à long terme avec la Fédération portugaise de football

Sports company PUMA has signed a long-term agreement with the Portuguese Football Federation (FPF), one of the world’s most popular national teams. Starting in 2025, PUMA will equip all male, female and youth teams as well as the federation’s futsal, beach football and E-Sports teams. (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--La société d’équipements sportifs PUMA a signé un accord à long terme avec la Fédération portugaise de football (FPF), l’une des équipes nationales les plus populaires au monde. À compter de 2025, PUMA équipera toutes les équipes de football masculines, féminines et de jeunes, ainsi que les équipes de futsal, de beach soccer et de e-sport de la fédération.

Le Portugal, champion de l’Euro et vainqueur de la Ligue des Nations de l’UEFA 2018/2019, est connu pour son style de jeu envoûtant, qui lui vaut de nombreux fans dans le monde entier et le plus grand nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux parmi toutes les fédérations nationales de football au monde.

« L’une de nos priorités dans le domaine du football était de signer avec une équipe nationale de premier plan, et je suis très heureux d’accueillir une équipe aussi populaire que le Portugal au sein de la famille PUMA », a déclaré Arne Freundt, PDG de PUMA. « Compte tenu du grand nombre de fans à travers le monde et du fort potentiel de la prochaine génération de cette équipe, nous attendons avec impatience les grands tournois à venir comme la Coupe du monde de football 2026. »

Pour PUMA, cet accord est l’occasion de continuer à écrire l’histoire du football portugais. Dans les années 1960, PUMA a conclu un partenariat avec légendaire joueur Eusébio, connu sous le nom de « O Rei » (« Le Roi »), pour lequel il a créé la chaussure de football emblématique PUMA KING. Eusébio a été sacré meilleur buteur de la Coupe du monde 1966, et il a mené son équipe à la troisième place du tournoi.

« Nous avons été attirés par PUMA pour la façon dont ils s’engagent auprès des supporters et dont ils racontent l’histoire unique de chaque équipe avec laquelle ils travaillent », a confié Fernando Gomes, président de la FPF. « Nous sommes impatients de créer avec eux une gamme de produits passionnants qui trouveront un écho auprès de nos nombreux supporters à travers le monde. »

PUMA dévoilera ses nouveaux produits ainsi que son orientation créative pour le partenariat au début de l’année 2025.

PUMA

PUMA, l’une des plus grandes marques de sport au monde, conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis 75 ans, PUMA fait avancer sans relâche le sport et la culture en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits de performance et de lifestyle inspirés du sport dans des disciplines telles que le football, la course à pied, l’entraînement, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. L’entreprise collabore avec des stylistes et des marques de renom afin d’intégrer les influences du sport dans la culture de la rue et la mode. Le Groupe PUMA est propriétaire des marques PUMA, Cobra Golf et stichd. L’entreprise, dont le siège social se trouve à Herzogenaurach, en Allemagne, distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie environ 16 000 personnes à travers le monde.

