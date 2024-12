IHS Towers signe un accord pour vendre ses activités au Koweït à Zain Group

LONDRES ET KOWEÏT--(BUSINESS WIRE)--IHS Holding Limited, (NYSE : IHS) (« IHS Towers »), l’un des plus importants propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d’infrastructures de communications partagées au monde en termes de nombre de tours, a signé un accord définitif pour vendre à Zain Group la participation de 70 % d’IHS Towers dans IHS Kuwait Limited (« IHS Kuwait »), y compris ses quelque 1 675 sites et environ 700 sites supplémentaires gérés au Koweït. Cette transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations gouvernementales et réglementaires, et devrait être finalisée au cours du premier semestre 2025.

Les termes de la transaction reflètent une valeur d’entreprise1 de 230 millions de dollars pour le portefeuille d’IHS au Koweït, ce qui implique un multiple de transaction de 14,2x sur la base d’une estimation du BAIIA ajusté d’IHS au Koweït après les baux2. Cela représente une prime significative par rapport au multiple d’évaluation actuel du groupe IHS Towers.

La conclusion de cet accord s’inscrit dans le cadre de l’examen stratégique en cours d’IHS Towers, qui vise à trouver des options de création de valeur pour les actionnaires. Comme indiqué précédemment, le produit de la vente sera principalement utilisé pour réduire la dette de la société.

Sam Darwish, président-directeur général d’IHS Towers, déclare : « L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre de notre ambition plus large de créer de la valeur pour les actionnaires et d’améliorer notre bilan. Le transfert d’IHS Kuwait à Zain, le plus grand opérateur de réseau mobile au Koweït, met non seulement en évidence la valeur significative contenue dans notre portefeuille, mais nous permettra également de réduire davantage notre effet de levier net. »

À propos d’IHS Towers : IHS Towers est l’un des plus grands propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d’infrastructures de communication partagées au monde en termes de nombre de tours et est exclusivement axé sur les marchés émergents. La société possède plus de 40 000 tours sur ses 10 marchés, notamment l’Afrique du Sud, le Brésil, le Cameroun, la Colombie, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Koweït, le Nigeria, le Rwanda et la Zambie. Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à : communications@ihstowers.com ou rendez-vous sur : www.ihstowers.com

À propos de Zain Group : Zain est un opérateur de télécommunications de premier plan au Moyen-Orient et en Afrique, desservant 47,2 millions de clients actifs au 30 septembre 2024. Avec une présence commerciale dans 8 pays, Zain fournit des services de téléphonie mobile et de données dans les pays suivants : Koweït, Bahreïn, Irak, Jordanie, Arabie saoudite, Soudan et Soudan du Sud. Aux Émirats arabes unis, ZainTECH, fournisseur unique de solutions numériques et TIC du groupe, joue un rôle clé dans la transformation des entreprises et des gouvernements de la région MENA. De même, Zain Omantel International (ZOI), basé aux Émirats arabes unis, révolutionne le paysage de la vente en gros des télécommunications internationales en tant que première centrale de vente en gros au service des opérateurs régionaux, des transporteurs internationaux et des opérateurs mondiaux à grande échelle. Au Maroc, Zain détient une participation de 15,5 % dans « INWI », par le biais d’une coentreprise. Zain est cotée à la Boursa Kuwait (symbole boursier : ZAIN). Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à info@zain.com ou rendez-vous sur : www.zain.com

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933 et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans ce communiqué de presse qui traitent d’activités, d’événements ou de développements que nous prévoyons, croyons ou anticipons qui se produiront ou pourraient se produire à l’avenir, sont des déclarations prospectives. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « s’attend à », « planifie », « anticipe », « pourrait », « a l’intention de », « cible », « projette », « envisage », « croit », « estime », « prévoit », « potentiel » ou « continuer », ou la forme négative de ces termes ou d’autres expressions similaires. Nous avons fondé ces déclarations prospectives en grande partie sur nos attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et des tendances financières qui, selon nous, pourraient affecter nos activités, notre situation financière et nos résultats d’exploitation, et bien que nous estimions que ces informations constituent une base raisonnable pour ces déclarations, elles peuvent être limitées ou incomplètes, et nos déclarations ne doivent pas être interprétées comme indiquant que nous avons mené une enquête exhaustive sur toutes les informations pertinentes potentiellement disponibles ou que nous les avons examinées. Ces déclarations sont intrinsèquement incertaines et les investisseurs sont invités à ne pas s’y fier indûment. Vous devez lire ce communiqué de presse et les documents auxquels nous faisons référence dans le présent communiqué de presse en sachant que nos résultats, performances et accomplissements futurs réels peuvent être matériellement différents de ce que nous prévoyons. Plus d’informations sur ces hypothèses, risques et incertitudes sont disponibles dans les documents que nous avons déposés auprès de la US Securities and Exchange Commission, y compris notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 décembre 2023. Toutes nos déclarations prospectives sont assorties des mises en garde suivantes. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Sauf si la loi applicable l’exige, nous n’assumons pas et déclinons expressément toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres éléments.

Quelques définitions

Nous définissons le BAIIA ajusté par segment comme le revenu/(la perte) de la période, avant la charge/(le bénéfice) d’impôt sur le revenu, les charges et produits financiers, les amortissements, la dépréciation des créances de précompte mobilier, la perte de valeur, les coûts de transaction liés au regroupement d’entreprises, la dépréciation des immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles à l’exclusion de la valeur et les loyers fonciers payés d’avance correspondants, la reprise de la provision pour coûts de démantèlement, le (gain)/la perte nette sur la vente d’actifs, le (crédit)/la charge liée aux paiements fondés sur des actions, les indemnités d’assurance et certains autres éléments qui, de l’avis de la direction, ne sont pas représentatifs de la performance de base de notre entreprise.

1 La valeur de l’entreprise est définie comme la contrepartie en espèces anticipée à recevoir plus les emprunts moins les liquidités dans l’entreprise et indiquée pour une participation de 100 %. 2 Estimation du BAIIA ajusté pour le segment MENA pour l’année se terminant le 31 décembre 2024, à l’exclusion des coûts du segment hors Koweït de 0,4 million de dollars, et réduit de 12 millions de dollars pour les coûts de location supplémentaires au Koweït.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.