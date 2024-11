SIX et Syntax facilitent la compréhension du monde des affaires

ZURICH et NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--SIX, l’expert mondial en données financières basé en Suisse, vient d’annoncer un partenariat avec Syntax, un leader en données et technologies financières innovantes. Dès aujourd’hui, les clients de SIX pourront accéder aux classifications multisectorielles des entreprises de Syntax, bénéficiant ainsi d’un aperçu précieux des modèles d’affaires complexes de milliers d’entreprises à travers le monde.

Des analyses financières optimisées

Grâce aux classifications de pointe de Syntax, SIX fournit désormais des données sectorielles détaillées sur les revenus et les gammes de produits, reflétant les multiples facettes des entreprises modernes. Ces données avancées, protégées par 21 brevets, couvrent plus de 7 000 entreprises à travers le monde, avec des données historiques sur plus de 11 000 entreprises. L’approche normalisée de Syntax transforme les divers rapports d’entreprise en un langage unifié, permettant des comparaisons précises et des analyses approfondies. Les professionnels de la finance peuvent maintenant identifier avec précision les risques commerciaux inhérents aux modèles commerciaux complexes.

Un partenariat fondé sur l’excellence

SIX s’engage à fournir à ses clients des données exclusives fiables et intégrées en s’associant à des leaders de l’industrie tels que Syntax. En condensant de manière méticuleuse les rapports annuels des entreprises en points de données transparents et comparables, Syntax permet des analyses détaillées et des prises de décision éclairées.

Des données complètes et thématiques

Les données de Syntax sur les entreprises publiques sont disponibles dans des structures uniques, y compris une taxonomie sectorielle qui décompose les revenus déclarés des produits individuels et des gammes de produits. En outre, Syntax identifie les entreprises impliquées dans des centaines d’activités thématiques spécifiques, telles que la production de batteries, l’informatique en nuage et l’énergie solaire.

Ryan Etherington, gestionnaire principal de produits pour les données de référence chez SIX, souligne la valeur de cette collaboration : « Le partenariat que nous avons passé avec Syntax permet à nos clients d’appréhender l’ensemble des activités d’une entreprise au-delà de sa principale gamme de produits. En intégrant notre base de données de haute qualité sur les titres, les clients peuvent comprendre pleinement leurs portefeuilles, bâtir des groupes de pairs basés sur la précision et disposer d’informations que les classifications traditionnelles ne permettent pas d’obtenir. »

Patrick Shaddow, PDG de Syntax, a confié pour sa part : « Les données de Syntax changent véritablement la donne pour l’industrie. Nous sommes ravis de nous associer à SIX pour offrir un produit de pointe aux intermédiaires financiers du monde entier, en proposant un niveau inégalé de détails sur les sociétés cotées en bourse présentes sur les marchés financiers. »

À propos de SIX

SIX fournit et exploite une infrastructure stable et efficace pour les places financières en Suisse et en Espagne, assurant l’accès aux marchés des capitaux et le flux d’informations et d’argent entre les acteurs des marchés financiers. En tant que prestataire mondial d’informations financières, SIX fournit à ses clients du monde entier des données de référence, de tarification, d’opérations sur titres et ESG de haute qualité, ainsi que des services réglementaires et des indices. Détenue par ses utilisateurs (plus de 120 banques), la société compte 4 160 employés et est présente dans 19 pays. www.six-group.com

À propos de Syntax

Syntax LLC est une société de technologie et de données financières qui codifie les modèles d’entreprise dans un système relationnel appelé Affinity® Syntax exerce ses activités par l’entremise de trois segments : Affinity® Data, Syntax Direct℠, et Syntax Indices. Grâce à sa technologie brevetée FIS® inspirée de la science des systèmes, le segment Affinity® Data offre les données les plus complètes, les plus granulaires et les plus précises du marché sur les revenus des gammes de produits. Le segment Syntax Direct℠ utilise ensuite cette abondance de données pour faciliter la création quasi instantanée et la gestion continue d’un nombre illimité de solutions d’indexation directe et de portefeuilles d’actions fondés sur des règles, par le biais d’une plateforme entièrement automatisée. Le segment Syntax Indices propose des indices personnalisés et exclusifs, y compris des référentiels mondiaux de base, ainsi que des indices micro- et macro-thématiques, à bêta intelligent, à résultat défini et à volatilité cible. Ces indices forment la base d’une série de produits financiers, tels que les fonds négociés en bourse, les Unit Investment Trusts (UIT) et les produits structurés. www.syntaxdata.com

