Gewinnen Sie Geschäftseinblicke mit SIX und Syntax

ZÜRICH & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--SIX, der globale Finanzdatenexperte mit Sitz in der Schweiz, gibt eine Partnerschaft mit Syntax bekannt, einem führenden Anbieter von innovativen Finanzdaten und -technologien. Ab heute können Kunden von SIX auf die branchenübergreifenden Unternehmensklassifizierungen von Syntax zugreifen, die wertvolle Einblicke in die komplexen Geschäftsmodelle von Tausenden von Unternehmen weltweit bieten.

Verbesserte Finanzanalyse

Mit den hochmodernen Klassifizierungen von Syntax liefert SIX jetzt detaillierte Umsatz- und Produktsparten-Daten, die die Vielschichtigkeit moderner Unternehmen widerspiegeln. Diese fortschrittlichen Daten, die durch 21 Patente geschützt sind, umfassen über 7.000 Unternehmen weltweit und enthalten historische Daten zu mehr als 11.000 Unternehmen. Der standardisierte Ansatz von Syntax wandelt unterschiedliche Unternehmensberichte in eine einheitliche Sprache um und ermöglicht so präzise Vergleiche und tiefgreifende Analysen. Finanzfachleute können nun die Geschäftsrisiken, die komplexen Geschäftsmodellen innewohnen, genau erkennen.

Eine auf Spitzenleistungen basierende Partnerschaft

SIX ist bestrebt, seinen Kunden durch die Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Syntax verlässliche, integrierte und proprietäre Daten zur Verfügung zu stellen. Die akribische Aufbereitung der Geschäftsberichte von Unternehmen durch Syntax in transparente, vergleichbare Datenpunkte ermöglicht detaillierte Analysen und fundierte Entscheidungen.

Umfassende und thematische Daten

Syntax stellt Daten über börsennotierte Unternehmen in einzigartigen Strukturen bereit, darunter eine Sektortaxonomie, die gemeldete Umsätze nach einzelnen Produkten und Produktlinien aufschlüsselt. Darüber hinaus identifiziert Syntax Unternehmen, die in Hunderten spezifischer thematischer Geschäftsbereiche tätig sind, wie z. B. Batterieproduktion, Cloud Computing und Solarenergie.

Ryan Etherington, Senior Product Manager for Reference Data bei SIX, unterstreicht den Wert dieser Zusammenarbeit: „Die Partnerschaft mit Syntax ermöglicht es unseren Kunden, den vollen Umfang der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens über seine Hauptproduktlinie hinaus zu erfassen. Durch die Integration mit unserem hochwertigen Security Master können Kunden ihre Portfolios vollständig verstehen, genaue Vergleichsgruppen erstellen und Einblicke gewinnen, die traditionelle Klassifizierungen nicht bieten können.“

Patrick Shaddow, CEO von Syntax, fügt hinzu: „Die Daten von Syntax sind ein echter Wendepunkt für die Branche. Wir freuen uns, mit SIX zusammenzuarbeiten, um Finanzintermediären weltweit ein marktführendes Produkt bereitzustellen, das ein beispielloses Maß an Detailinformationen über börsennotierte Unternehmen in den Finanzmärkten bietet.“

Über SIX

SIX bietet und betreibt eine stabile und effiziente Infrastruktur für die Finanzplätze der Schweiz und Spaniens und gewährleistet den Zugang zu den Kapitalmärkten sowie den Informations- und Geldfluss zwischen den Akteuren des Finanzmarkts. Als globaler Anbieter von Finanzinformationen liefert SIX hochwertige Referenz-, Preis-, Corporate-Action- und ESG-Daten und versorgt Kunden weltweit mit regulatorischen Dienstleistungen sowie Indizes. Das Unternehmen befindet sich im Besitz seiner Nutzer (mehr als 120 Banken) und beschäftigt 4.160 Mitarbeiter in 19 Ländern. www.six-group.com

Über Syntax

Syntax LLC ist ein Finanzdaten- und Technologieunternehmen, das Geschäftsmodelle in einem relationalen System kodiert, das wir Affinity® Data nennen. Syntax hat seinen Geschäftsbetrieb in drei Segmente gegliedert: Affinity® Data, Syntax Direct℠ und Syntax Indices. Unter Verwendung seiner patentierten FIS®-Technologie, die von Systemwissenschaften inspiriert ist, bietet das Affinity® Data-Segment die umfassendsten, detailliertesten und genauesten Produktlinien-Umsatzdaten, die auf dem Markt verfügbar sind. Das Syntax Direct℠-Segment nutzt diese Fülle an Daten, um die nahezu sofortige Erstellung und laufende Verwaltung grenzenloser direkter Indexierungslösungen und regelbasierter Aktienportfolios über eine vollautomatische Plattform zu ermöglichen. Das Segment Syntax Indices bietet maßgeschneiderte und proprietäre Indizes, darunter globale Kern-Benchmarks sowie mikro- und makro-thematische Indizes, Smart-Beta-Indizes, Defined-Outcome-Indizes und Zielvolatilitäts-Indizes. Diese Indizes bilden die Grundlage für eine Vielzahl von Finanzprodukten wie ETFs, UITs und strukturierte Produkte. www.syntaxdata.com

