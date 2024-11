Marelli verlängert Partnerschaft mit Wipro, um die Evolution seiner IT-Infrastruktur voranzutreiben

PARIS und BENGALURU, Indien--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes Technologie- und Beratungsunternehmen, hat heute die Verlängerung seiner Zusammenarbeit mit Marelli, einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für die Automobilindustrie, um weitere vier Jahre bekannt gegeben.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Wipro FullStride Cloud das Mailänder Rechenzentrum von Marelli sowie alle lokalen Serverräume in die Cloud migrieren. Dadurch soll der Betrieb zentralisiert und ein flexibleres und stabileres Ökosystem geschaffen werden.

Die Umstellung auf eine flexiblere und modernere Cloud-Umgebung wird Marelli dazu befähigen, schneller auf Marktveränderungen zu reagieren, kontinuierliche Innovationen im gesamten Unternehmen zu ermöglichen und seinen Wettbewerbsvorteil zu stärken. Zudem wird das Projekt dazu beitragen, die Time-to-Market für die Produkte und Dienstleistungen von Marelli zu verkürzen und einen langfristigen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen, um Marelli auf seinem Modernisierungs- und Wachstumskurs weiter voranzubringen.

„Wir freuen uns, ein neues Kapitel unserer strategischen Partnerschaft mit unserem langjährigen Partner Marelli aufzuschlagen. Dank unserer umfangreichen Expertise und präzisen Kenntnis ihrer spezifischen Anforderungen können wir Marelli ein maßgeschneidertes Modernisierungsprogramm anbieten. Unsere Zusammenarbeit beruht auf gegenseitigem Vertrauen und unserer Motivation, Marelli bei der Verwirklichung seiner Ziele zu unterstützen“, kommentiert Graziella Neuvéglise, Regional Head und Managing Director Southern Europe, Wipro und Executive Sponsor Marelli.

Darüber hinaus wird das Projekt die Mitarbeiterbetreuung durch KI-gestützte virtuelle Assistenten verbessern sowie umfassende Schwachstellenmanagement- und Softwarewartungs-Services bereitstellen, um Innovationen auf den Weg zu bringen, Kosten zu optimieren und den Bedarf an späteren Nacharbeiten zu minimieren – durch Lösungen, die auf langfristige Effizienz ausgerichtet sind. Das Modernisierungsprojekt dürfte insgesamt zu erheblichen Kosteneinsparungen führen.

Vittorio Rossetti, Chief Digital Officer von Marelli, erklärt: „Wir pflegen eine langjährige Zusammenarbeit mit Wipro. Im Verlauf der Jahre hat das Wipro-Team ein tiefgreifendes Verständnis für unser Geschäft entwickelt, das uns in Kombination mit seinen technischen Fähigkeiten dabei helfen wird, unsere IT-Infrastruktur weiterzuentwickeln und auszubauen.“

