O Instituto de Inovação Tecnológica de Abu Dhabi inaugura a Cúpula de IA de código aberto com discussões críticas sobre o futuro da IA

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--A Cúpula de IA de Código Aberto de Abu Dhabi, organizada pelo Instituto de Inovação Tecnológica (TII), um centro global de pesquisa científica aplicada, teve início com conversas críticas que moldarão a agenda global de IA. Regis Saadiyat Island, hoje e amanhã, com a presença de mais de 300 pessoas, converge com o crescente foco internacional na atração e no impulso entre IA de código aberto e fechado.

“Existem duas escolhas críticas ao se referir à IA”, disse Sua Excelência Faisal Al Bannai, secretário-geral do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada e conselheiro do presidente dos Emirados Árabes Unidos. “Você pode utilizar um modelo de IA de código fechado que pertence a uma empresa. Eles o controlam, incluindo os dados que você fornece. A inovação começa e termina com eles”.

“Como alternativa, você pode usar um modelo de código aberto que cresce dentro da comunidade. Inovamos juntos, e qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode acessá-lo e desenvolvê-lo. Se a IA vai fazer parte do tecido de nossa sociedade – e ela fará –, países, empresas e indivíduos precisam decidir quem a controla. A abertura dos modelos Falcon AI foi a contribuição do TII para o mundo”.

A Dra. Najwa Aaraj, diretora-executiva do TII, que abriu a cúpula, afirmou: “A Cúpula de IA de Código Aberto em Abu Dhabi é um momento decisivo para o discurso global sobre IA. O Falcon, assim como outros modelos de código aberto, une cientistas, desenvolvedores e inovadores para acelerar avanços tecnológicos como um catalisador para mudanças globais. Estamos ansiosos para ver o impacto contínuo que ele terá, especialmente enquanto continuamos nosso trabalho com a Falcon Foundation”.

A agenda da cúpula continuou com discussões de palestrantes renomados, incluindo o Dr. Belgacem Haba, vice-presidente da Adeia Corporation nos EUA, que falou sobre os desafios que a IA criou no setor de fabricação de semicondutores.

Philip Torr, professor e conselheiro científico chefe da Universidade de Oxford, no Reino Unido, falou sobre quem deve ser o proprietário da IA, abordando as possíveis desvantagens, bem como a regulamentação, e argumentando que, a longo prazo, os benefícios da IA de código aberto superam os riscos.

O Dr. Hakim Hacid, principal pesquisador do Centro de Pesquisa em IA do TII, afirmou: “Acreditamos que a IA de código aberto é o caminho a seguir, mas está longe de ser simples – existem desafios e questões sobre controle, políticas, poder de computação e hardware que precisamos abordar. É por isso que estamos reunindo tantos especialistas globais nesta cúpula e continuaremos a fazê-lo nos próximos anos, em parceria com a Falcon Foundation. Essas conversas são cruciais”.

Entre os palestrantes posteriores estarão a Dra. Natalia Vassilieva, vice-presidente e CTO de campo da Cerebras Systems nos EUA, o Dr. June Paik, fundador e CEO da FuriosaAI nos EUA, o Dr. Armand Joulin, diretor de pesquisa da Google DeepMind na França, e o Dr. Michal Valko, engenheiro principal da Llama na Meta Paris na França. Eles falarão sobre graus de abertura de IA, computação sustentável de IA, criação de LLMs mais compactos, aproveitamento de modelos de base para algoritmos confiáveis e muito mais.

O Dr. Jingwei Zuo do TII falará sobre o Falcon Mamba, o primeiro Modelo de Linguagem de Espaço de Estado, construído com uma arquitetura totalmente nova e lançado no início deste ano.

O evento culminará em um painel liderado pelo TII sobre sua visão para IA de código aberto.

A série Falcon AI LLM do TII ganhou reconhecimento global. A série começou com o lançamento do Falcon 40B, o primeiro LLM de código aberto dos Emirados Árabes Unidos, em maio de 2023. Desde então, os modelos subsequentes do Falcon têm consistentemente figurado entre os principais modelos de IA de código aberto globalmente, como validado pelo ranking independente do setor, Hugging Face. Um novo modelo do Falcon é esperado até o final de 2024.

