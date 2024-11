Le Technology Innovative Institute d'Abou Dhabi inaugure un sommet sur l'IA open source comprenant des discussions cruciales sur l'avenir de l'Intelligence Artificielle (IA)

Abu Dhabi’s Technology Innovation Institute Inaugurates Open-Source AI Summit with Critical Discussions on the Future of AI (Photo: AETOSWire)

ABOU DHABI, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Le sommet de l’IA Open Source d’Abou Dhabi (Open-Source AI Summit), organisé par le Technology Innovative Institute (TII), un centre mondial de recherche en sciences appliquées, a débuté par des discussions cruciales qui façonneront l’agenda mondial de l’IA. Le sommet, qui se déroule aujourd’hui et demain au St. Regis Saadiyat Island, réunit plus de 300 participants, au milieu d’une attention internationale croissante sur les facteurs d’incitation positifs et négatifs qui motivent l’IA open source et l’IA à source fermée.

« Il y a deux choix critiques à faire en matière d’IA », a déclaré S.E. Faisal Al Bannai, secrétaire général du Conseil de recherche sur les technologies avancées et conseiller du président des Émirats arabes unis. « Vous pouvez exploiter un modèle d’IA à source fermée qui appartient à une entreprise. Elle le contrôle, ainsi que les données que vous lui fournissez. L’innovation commence et se termine avec elle ».

« Alternativement, vous pouvez tirer parti d’un modèle open source qui se développe au sein de la communauté. Nous innovons ensemble et n’importe qui, où qu’il soit, peut y accéder et s’en servir. Si l’IA doit faire partie de la structure de notre société – et elle le fera – les pays, les entreprises et les individus doivent décider qui la contrôle. Offrir les modèles Falcon AI en libre accès représente la contribution de TII au monde entier », a-t-il ajouté.

Dr Najwa Aaraj, directrice générale de TII, qui a inauguré le sommet, a souligné : « Le sommet de l’IA Open Source d’Abou Dhabi représente un moment décisif dans le débat mondial sur l’IA. Falcon, comme les autres modèles open source, réunit des scientifiques, des développeurs et des innovateurs pour accélérer les avancées technologiques en tant que catalyseur du changement mondial. Nous sommes impatients de témoigner l’impact qu’il continuera d’avoir, surtout que nous poursuivons notre travail avec la Fondation Falcon ».

Le programme du sommet s'est poursuivi avec des discussions animées par des intervenants de renom, dont le Dr Belgacem Haba, vice-président de la société Adeia aux États-Unis, qui a évoqué les défis que l'IA a posés dans l'industrie de fabrication de semi-conducteurs.

Le professeur Philip Torr, professeur et conseiller scientifique en chef à l'Université d'Oxford au Royaume-Uni, a abordé la question : qui devrait posséder l'IA, évoquant les inconvénients potentiels ainsi que la réglementation, et affirmant qu'à long terme, les avantages de l'IA open source l'emportent sur les risques.

Pour sa part, le Dr Hakim Hacid, directeur de recherche du Centre de recherche sur l’IA du TII, a déclaré : « Nous croyons que l’IA open source est la voie à suivre, mais elle est loin d’être simple : il y a des défis et des questions concernant le contrôle, la politique, la puissance de calcul et le matériel que nous devons résoudre. C’est pourquoi nous réunissons autant d’experts mondiaux à ce sommet et nous continuerons de le faire dans les années à venir en partenariat avec la Fondation Falcon. Ces discussions sont cruciales ».

Parmi les intervenants suivants, citons Dr Natalia Vassilieva, vice-présidente et directrice technique de Cerebras Systems aux États-Unis, le Dr June Paik, fondatrice et PDG de FuriosaAI aux États-Unis, le Dr Armand Joulin, directeur de recherche chez Google DeepMind en France, et le Dr Michal Valko, ingénieur principal du grand modèle linguistique Llama chez Meta Paris en France. Ces intervenants discuteront des degrés d'ouverture de l'IA, de l'informatique IA durable, de la création de grands modèles de langage plus compacts, de l'exploitation de modèles de base pour des algorithmes fiables, et plus.

Le Dr Jingwei Zuo de TII évoquera Falcon Mamba, le premier modèle de langage d'espace d'état, construit à l'aide d'une architecture entièrement nouvelle et lancé au début de cette année.

Le sommet sera clôturé par une table ronde dirigée par le TII et portant sur sa vision à propos de l'IA open source.

La série Falcon AI LLM de TII a acquis une reconnaissance mondiale. La série a débuté avec le lancement du Falcon 40B, le premier grand modèle de langage open source des Émirats arabes unis, en mai 2023. Depuis lors, les modèles Falcon suivants se sont régulièrement classés parmi les meilleurs modèles d'IA open source au monde, comme l'a validé le classement indépendant du secteur, Hugging Face. Un nouveau modèle de Falcon est attendu d'ici la fin de 2024.

*Source : AETOSWire