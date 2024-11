Abu Dhabi’s Technology Innovation Institute opent de Open-Source AI Summit met kritieke besprekingen over de toekomst van AI

Abu Dhabi’s Technology Innovation Institute Inaugurates Open-Source AI Summit with Critical Discussions on the Future of AI (Photo: AETOSWire)

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--De Open-Source AI Summit van Abu Dhabi, gehost door de Technology Innovative Institute (TII), een internationaal onderzoekscentrum gespecialiseerd in toegepaste wetenschappen, ging van start met kritieke besprekingen die de globale AI-agenda bepalen. De summit, die vandaag en morgen doorgaat op het St. Regis Saadiyat Island met meer dan 300 genodigden, convergeert met een groeiende internationale focus op het getouwtrek tussen open- en closed-source AI.

“Er zijn twee kritieke keuzes als het over AI gaat,” zegt Zijne Excellentie Faisal Al Bannai, secretaris-generaal van de Advanced Technology Research Council en raadsman van de president van de VAE. “Men kan gebruik maken van een closed-source AI-model dat eigendom is van een bedrijf. Zij controleren het, met inbegrip van de gegevens die u eraan geeft. Innovatie begint en eindigt met hen.

“Ofwel kan men gebruik maken van een open-source model dat binnen de gemeenschap groeit. We innoveren samen, en iedereen kan overal toegang ertoe hebben en erop bouwen. Als AI deel zal uitmaken van het weefsel van onze maatschappij — en dat zal zo zijn — dan moeten landen, bedrijven en particuliere personen beslissen wij het zal controleren. Falcon AI-modellen openen was TII’s bijdrage aan de wereld.”

Dr. Najwa Aaraj, CEO van TII die de summit heeft ingeleid, verklaart: “De Open-Source AI Summit van Abu Dhabi is een beslissend moment voor wereldwijd overleg over AI. Net als andere open-source modellen, verenigt Falcon wetenschappers, ontwikkelaars en innovators om technologische vorderingen te versnellen als katalysator voor wereldwijde verandering. We kijken ernaar uit om de impact te zien die het verder zal blijven hebben, vooral nu we ons werk met de Falcon Foundation verderzetten.”

De agenda van de summit werd verdergezet met toespraken van gerenomeerde sprekers, waaronder Dr. Belgacem Haba, de vicevoorzitter van de Adeia Corporation in de V.S., die het had over de uitdagingen die AI heeft gecreëerd in de sector van de productie van halfgeleiders.

Prof. Philip Torr, professor en wetenschappelijk hoofdadviseur van de Oxford University in de U.K, sprak over wie AI zou moeten bezitten, waarmee hij mogelijke nadelen aanstipte, evenals regelgeving, en betoogde dat de voordelen van open-source AI op lange termijn de risico's ervan compenseren.

Dr. Hakim Hacid, hoofdonderzoeker van TII’s AI Research Center, verklaart: “We zijn van mening dat open-source AI de weg vooruit is, maar het is allesbehalve eenvoudig. Er zijn uitdagingen en kwesties inzake controle, beleid, de macht van computers en hardware die we moeten aanpakken. Dit is de reden waarom we zoveel experts van wereldformaat op deze summit bijeenbrengen en dit zullen we in de toekomst verder blijven doen in partnerschap met de Falcon Foundation. Deze gesprekken zijn van cruciaal belang.”

Sprekers die later aan de beurt komen, zijn Dr. Natalia Vassilieva, vicevoorzitter en Field CTO van Cerebras Systems in de V.S., Dr. June Paik, oprichter en CEO van FuriosaAI in de V.S., Dr. Armand Joulin, onderzoeksdirecteur bij Google DeepMind in Frankrijk, en Dr. Michal Valko, Principal Llama Engineer van Meta Paris in Frankrijk. Zij zullen het hebben over de niveaus van AI-openheid, duurzaam AI-computergebruik, het creëren van compactere LLM's, het benutten van basismodellen voor betrouwbare algoritmes, en dergelijke meer.

Dr. Jingwei Zuo van TII zal een toespraak houden over Falcon Mamba, het eerste State Space Language Model, gebouwd met behulp van volledig nieuwe architectuur en eerder dit jaar gelanceerd.

Hoogtepunt van de summit wordt een panel onder leiding van TII over hun visie met betrekking tot open-source AI.

De Falcon AI LLM-serie van TII heeft wereldwijde erkenning geoogst. De serie begon met de lancering van Falcon 40B, de eerste open-source LLM van de VAE, in mei 2023. Sindsdien worden de volgende Falcon-modellen wereldwijd consistent onder de top open-source AI-modellen gerangschikt, zoals gevalideerd door Hugging Face, de onafhankelijke leidersraad van de sector. Een nieuw Falcon-model wordt eind 2024 verwacht.

