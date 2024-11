RWS Global setzt auf Box für intelligentes Content Management

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Die führende Plattform für Intelligent Content Management (ICM) Box, Inc. (NYSE:BOX) gab heute bekannt, dass sich RWS Global für Box als einheitliche Plattform für das intelligente Content Management im gesamten Unternehmen entschieden hat. RWS Global ist ein weltweit führender Anbieter von Live Entertainment und erstellt mithilfe von Box weltweit maßgeschneiderte Erlebnisse wie Theaterproduktionen, Sportveranstaltungen, Multimedia und mehr. RWS Global bietet End-to-End-Services von der Ideenfindung bis zum Betrieb und wird mit Box umfangreiche Projekte mit mehreren Beteiligten und komplexen Arbeitsabläufen verwalten und optimieren.

„Die weltweit größten Marken, Entertainment-Unternehmen und Institutionen vertrauen uns, um außergewöhnliche Unterhaltungs- und Live-Erlebnisse auf der ganzen Welt zu kreieren und zum Leben zu erwecken“, sagt Patrick Nolan, Senior IT Director bei RWS Global. „Mit Büros in London, New York, Cincinnati und Sydney ist es für unsere globalen Teams sehr wichtig, effizient zusammenzuarbeiten. Deshalb wollen wir mit Box als zentralen Anbieter für intelligentes Content Management unsere Teams aus Designer:innen, Entwickler:innen und Produzent:innen bei der Verwaltung von Projekten für unsere zahlreichen hochkarätigen Kund:innen unterstützen, darunter Apple, The Coca-Cola Company, TUI Group, Rugby World Cup und Europa-Park Resort. Wir migrieren derzeit unsere bestehenden Content-Management-Systeme auf Box, darunter Egnyte, Dropbox und SharePoint, um Box zur Basisschicht unseres konsolidierten Technologie-Stacks zu machen.”

„Mit Blick auf die Zukunft möchten wir die Nutzung von Box ausweiten und prüfen bereits den Mehrwert der KI-Funktionen von Box für unser Unternehmen“, so Jake McCoy, Chief Operating Officer bei RWS Global. “Box Hubs kann als Wissensdatenbank dienen, um wichtige Dokumente wie Vorlagen und Standardarbeitsanweisungen (SOPs) für unsere weltweit verteilten Teams zugänglich zu machen. Wir sind sehr an der Metadatenextraktion interessiert und wollen mit ihr wichtige Informationen und Erkenntnisse gewinnen, um unsere riesigen Mengen an Inhalten zu verstehen.”

RWS Global hat sich für Box Enterprise Plus entschieden, um das gesamte Spektrum der Content Cloud-Funktionen nutzen zu können, darunter:

Vereinfachen und Konsolidieren des bestehenden Technologie-Stacks durch die Migration von Hunderten von TB an Inhalten mit Box Shuttle und Box Consulting, wodurch Kosten, Komplexität und lokale Server reduziert werden;

Dateien sicher erstellen, iterieren, bearbeiten und freigeben sowie mit internen und externen Mitarbeitenden zusammenarbeiten;

Aufgaben und wiederholbare Prozesse durch KI-gestützte, automatisierte Content-Workflows nutzen, z.B. durch die Erstellung vorgefertigter Ordnerstrukturen zur Steigerung der Produktivität;

mit Box AI für Box Hubs die Kuratierung von Inhalten vereinfachen und wichtige Erkenntnisse unternehmensweit sichtbar machen;

Integration mit geschäftskritischen Anwendungen wie Microsoft Teams, NetSuite und Wrike;

kritische Inhalte vor und nach der Veröffentlichung durch Wasserzeichen und automatische Klassifizierungsrichtlinien schützen.

„RWS Global bietet seinen Kund:innen phänomenale Unterhaltungserlebnisse und ist für seine Innovationen bekannt. In diesem Jahr hat das Unternehmen RWS Global Sports gelauncht, um Live-Erlebnisse bei globalen Sportveranstaltungen zu unterstützen“, sagt Samantha Wessels, SVP, General Manager EMEA bei Box. “Wir freuen uns, dass wir eine zentrale Rolle bei der Vereinfachung des Technologie-Stacks von RWS Global und der Zusammenarbeit seiner verteilten Teams spielen. Es ist fantastisch, ein Partner zu sein und die Herausforderungen im Zusammenhang mit Inhaltssilos und der sicheren Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Regionen von RWS Global anzugehen. Wir freuen uns darauf, in Zukunft eng mit RWS Global auf ihrem Weg zum intelligenten Content Management zusammenzuarbeiten.”

Box ermöglicht es vielen der weltweit größten und am stärksten regulierten Unternehmen, Geschäftsprozesse mit Enterprise KI zu transformieren, die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz zu fördern und wertvolle Informationen zu schützen. Mit der heutigen Ankündigung schließt sich RWS Global globalen Organisationen an, die die Content Cloud von Box eingeführt haben, um neue Arbeitsweisen zu fördern, darunter europäische Kunden aus der Medien- und Unterhaltungsbranche wie Bulletproof, Seymourpowell, BETC, Pathé Films und The Serviceplan Group. Weitere Informationen über Box-Lösungen für die Medien- und Unterhaltungsbranche finden Sie hier.

Über RWS Global

Als weltweit größter Produzent von bahnbrechendem Live-Entertainment schafft RWS Global bedeutungsvolle Verbindungen und maßgeschneiderte Erlebnisse, die von Theaterproduktionen bis hin zu Events, Multimedia und mehr reichen. Im Jahr 2024 haben die führenden Unternehmen der Unterhaltungsbranche mit der Einführung von RWS Global Sports ihre Fähigkeiten auf Live-Sportveranstaltungen ausgeweitet.

Mit Hauptsitzen in New York, London, Cincinnati und Sydney und eigenen RWS Studios in NYC und Großbritannien, die die umfangreiche Talent-Pipeline und den Kundenstamm bedienen, betreut RWS Global große Marken und Unternehmen, Theater, Kreuzfahrtgesellschaften, Sportveranstaltungen, Live-Veranstaltungsorte, Parks, Resorts und vieles mehr. Das Team von RWS Global, das sich aus erstklassigen Designern, Entwicklern, Produzenten und visionären Talenten zusammensetzt, bietet umfassende Dienstleistungen von der Ideenfindung bis zum Betrieb und produziert täglich über eine Million Live-Momente. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zu den Kunden von RWS Global zählen Apple, Azamara, The Coca-Cola Company, Commonwealth Games, Crayola, Europa-Park Resort, Ferrari World Abu Dhabi, The FRIENDS™ Experience by Original X Productions, Hard Rock Resorts, Hershey Entertainment & Resorts, Holland America Line, Iberostar Hotels & Resorts, International Cricket Council, Invictus Games, Lionsgate, Marella Cruises, MSC Cruises, Roompot, Rugby World Cup, Six Flags, Space Center Houston, TUI Group, Vera Wang, Warner Bros. , Disney's The Lion King am Broadway, Chicago the Musical, Christmas Spectacular mit den Radio City Rockettes und viele mehr. Weitere Informationen unter rwsglobal.com.

Über Box

Box (NYSE:BOX) ist der führende Anbieter von Intelligent Content Management (ICM), einer einzigartigen Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, die Zusammenarbeit zu fördern, den gesamten Lebenszyklus von Inhalten zu verwalten, kritische Inhalte zu sichern und Geschäftsprozesse mithilfe von KI für Unternehmen zu transformieren. Box wurde 2005 gegründet und vereinfacht die Arbeit führender globaler Unternehmen wie AstraZeneca, JLL, Morgan Stanley und Nationwide. Box hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien, und Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter box.com. Besuchen Sie box.org, um mehr darüber zu erfahren, wie Box gemeinnützige Organisationen dabei unterstützt, ihre Ziele zu erreichen.