Beacon annonce une alliance stratégique pour aider les immigrants à s'installer au Canada

Beacon, une entreprise qui réinvente les services financiers pour les immigrants au Canada, annonce ce jour une alliance stratégique avec Deloitte Canada, qui vise à aider les employés de Deloitte qui immigrent au Canada dans leur transition en utilisant les services uniques en leur genre de Beacon : Beacon Learn, Beacon Money et Beacon Remit.

Les employés internationaux de Deloitte pourront utiliser Beacon Learn pour planifier leur déménagement au Canada et arriver avec des informations adaptées à leur situation. Les employés auront également accès à Beacon Remit, un outil qui permet de transférer rapidement et facilement de l'argent de l'Inde au Canada avant leur arrivée, et à Beacon Money, un portefeuille numérique dans l'application MyBeacon Super. Les deux outils aideront les employés qui immigrent au Canada à mettre en place leur vie financière avant leur déménagement, ce qui les aidera à s'établir au Canada en toute confiance.

Dans le cadre de cette alliance prometteuse, Deloitte et Beacon prévoient également de travailler ensemble pour servir conjointement les entreprises canadiennes afin de renforcer le maché des talents et du travail au Canada.

« Déménager n'est pas de tout repos. Nous avons créé Beacon pour aider de grandes entreprises comme Deloitte à faciliter le processus pour leurs employés et leurs familles », déclare Stuart Szabo, directeur général et cofondateur de Beacon. « Nous sommes ravis de travailler avec Deloitte qui, comme nous, considère que la fourniture de solutions de bien-être financier à ses employés est au cœur de leur proposition de valeur pour les employés. Avec l’annonce d’aujourd’hui, Beacon vise à soutenir Deloitte et ses employés dans le maintien d’une réputation d’excellence en matière de normes de travail, en particulier pour les personnes qui déménagent au Canada. Nous voulons que les employés et leurs familles fassent la transition vers la vie canadienne avec simplicité et confiance. »

« Deloitte a pour objectif d’avoir un impact pertinent en aidant et en inspirant les personnes, les organisations et les communautés à travers le Canada. Nous avons besoin d’entreprises comme Beacon pour aider les néo-Canadiens à faire face à la pénurie de compétences dans notre pays et faire en sorte que les entreprises puissent croître et que les communautés puissent prospérer », déclare Anthony Viel, directeur général de Deloitte Canada et Chili. « En tant que personne ayant déménagé au Canada avec ma famille, je comprends les défis liés à l’installation dans un nouveau pays et à la transition rapide pour contribuer aux affaires et à la communauté. Deloitte s’engage à soutenir le travail important réalisé par Beacon pour aider les néo-Canadiens à accéder aux services dont ils ont besoin pour une transition en douceur. En travaillant avec Beacon, nous contribuons à leur succès et à leur impact collectif. »

Pour en savoir plus et télécharger l'appli MyBeacon, rendez-vous sur www.mybeacon.ca.

À propos de Beacon :

Beacon est une solution financière spécialement conçue pour aider les immigrants au Canada à s'établir facilement et à bâtir leur avenir en toute confiance. Basée à Toronto et à Montréal, Beacon a été créée en 2023 par Stuart Szabo et Aditya Mhatre. La société a vocation à simplifier le cheminement vers une nouvelle vie au Canada en fournissant des ressources, des guides et des produits financiers par l'entremise de sa Super App afin de s'assurer que les immigrants disposent de tous les outils nécessaires pour bâtir un avenir le plus prometteur possible. Pour en savoir plus, visitez www.mybeacon.ca.

