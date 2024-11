Marelli renforce son partenariat avec Wipro pour accélérer la transformation de son infrastructure informatique

PARIS ET BENGALURU, Inde--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), leader mondial du conseil et des services technologiques, a annoncé aujourd’hui la prolongation de son partenariat avec Marelli, acteur majeur des solutions automobiles, pour une durée supplémentaire de quatre ans.

Dans le cadre de cet engagement, Wipro FullStride Cloud procédera à la migration du centre de données de Milan de Marelli ainsi que de l’ensemble de ses salles de serveurs locales vers le cloud, dans le but de centraliser les opérations et de créer un écosystème plus agile, stable et performant.

Cette transition vers un environnement cloud plus flexible et performant permettra à Marelli de s'adapter plus rapidement aux évolutions du marché, de stimuler l'innovation continue dans ses activités et de renforcer son avantage concurrentiel. En fin de compte, ce projet permettra à Marelli de réduire les délais de mise sur le marché de ses produits et services, générant ainsi une valeur durable pour l’ensemble des parties prenantes tout en soutenant sa modernisation et sa croissance stratégique.

« Nous sommes ravis d'entamer un nouveau chapitre de notre partenariat stratégique avec notre précieux partenaire, Marelli. Forts de notre vaste expertise et de notre compréhension approfondie de leurs besoins, nous mettons en œuvre un programme de modernisation spécifiquement conçu pour répondre à leurs exigences. Notre collaboration repose sur une confiance mutuelle et une volonté commune de les accompagner dans la réalisation de leurs ambitions », a déclaré Graziella Neuvéglise, directrice régionale et directrice générale pour l’Europe du Sud chez Wipro, ainsi que sponsor exécutif pour Marelli.

Le projet permettra également d’améliorer les services d’assistance aux employés grâce à des assistants virtuels alimentés par l’IA, de renforcer la gestion des vulnérabilités et de fournir une maintenance complète des applications. Ces initiatives visent à stimuler l’innovation, optimiser les coûts et minimiser la nécessité de futurs ajustements grâce à des solutions conçues pour garantir une efficacité durable. Globalement, ce projet de modernisation devrait générer des économies opérationnelles significatives.

Vittorio Rossetti, directeur numérique de Marelli, a déclaré : « Nous entretenons un partenariat de longue date avec Wipro. Au fil des années de collaboration, l’équipe de Wipro a développé une connaissance approfondie de nos activités. Associée à leur expertise technique, cette compréhension nous permettra de continuer à faire évoluer et à renforcer notre infrastructure informatique pour soutenir notre croissance et notre développement. »

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une entreprise leader dans les services technologiques et de conseil, spécialisée dans la conception de solutions innovantes répondant aux défis les plus complexes de la transformation numérique. Grâce à un portefeuille complet de compétences en conseil, design, ingénierie et opérations, nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs ambitions les plus audacieuses tout en construisant des entreprises durables et résilientes pour l’avenir. Avec plus de 230 000 collaborateurs et partenaires dans 65 pays, nous restons fidèles à notre engagement de faire prospérer nos clients, nos équipes et nos communautés dans un monde en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.wipro.com

