RWS Global choisit Box pour la gestion intelligente de son contenu

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Box, Inc. (NYSE:BOX),la plateforme leader et le spécialiste de l’Intelligent Content Cloud¹ (ICM), annonce aujourd’hui que RWS Global, un acteur international de premier plan dans la production de spectacles en direct - productions théâtrales, événements sportifs, multimédia et bien plus encore - a choisi sa plateforme comme solution unifiée pour une gestion plus intelligente du contenu au sein de son organisation. RWS Global déploiera l’Intelligent Content Cloud de Box pour soutenir sa création d'expériences personnalisées, en l’occurrence gérer et rationaliser des projets de grande envergure impliquant de multiples parties prenantes et des flux de travail complexes.

« Les plus grandes marques, fournisseurs de divertissements et institutions nous font confiance pour imaginer et donner vie à des divertissements exceptionnels, en direct, aux quatre coins du monde », déclare Patrick Nolan, directeur informatique senior de RWS Global. « Avec des bureaux à Londres, New York, Cincinnati et Sydney, il est très important pour nos équipes internationales de collaborer efficacement. C'est pourquoi nous avons choisi Box comme fournisseur centralisé de gestion intelligente de contenu pour aider nos équipes de concepteurs, de créateurs et de producteurs à gérer les projets de nos nombreux clients prestigieux, notamment Apple, The Coca-Cola Company, TUI Group, Rugby World Cup et Europa-Park Resort. Nous migrons actuellement nos systèmes de gestion de contenu existants vers Box, y compris Egnyte, Dropbox et SharePoint, pour faire de Box la plateforme qui structure notre environnement technologique et qui nous permettra de le faire évoluer. »

« À l'avenir, nous souhaitons étendre notre utilisation de Box et nous explorons déjà la valeur ajoutée que les capacités d'IA d’entreprise développées par Box pourraient apporter à notre organisation », déclare Jake McCoy, directeur de l'exploitation chez RWS Global. « Nous pensons que les Box Hubs pourraient servir de base de connaissances pour rendre les documents essentiels tels que les modèles et les procédures opérationnelles standard (POS) accessibles à nos équipes réparties dans le monde entier. Nous sommes très intéressés par la façon dont l'extraction de métadonnées pourrait nous aider à analyser des informations clés pour donner un sens à nos vastes quantités de contenu. »

RWS Global a choisi Box Enterprise Plus pour intégrer l'ensemble des fonctionnalités du Content Cloud, notamment pour:

Simplifier et consolider son environnement technologique en migrant des centaines de contenus avec Box Shuttle et Box Consulting, réduisant ainsi les coûts, la complexité et les serveurs sur site ;

Créer, itérer, éditer, partager en toute sécurité et collaborer sur des fichiers en interne et en externe ;

Optimiser les tâches et les processus répétitifs grâce à l'automatisation et l'amélioration des flux de travail grâce à l'IA, comme la création de structures de pré-remplissage de dossiers, pour une productivité accrue ;

Simplifier la conservation du contenu et faire apparaître des informations clés dans toute l'entreprise grâce à Box AI pour Box Hubs ;

Interagir avec des apps essentielles pour l'entreprise, notamment Microsoft Teams, NetSuite et Wrike ;

Sécuriser les contenus stratégiques avant et après leur publication grâce à des politiques de filigrane et d'auto-classification.

« RWS Global offre des expériences de divertissement spectaculaires à ses clients. L’entreprise est particulièrement innovante, comme l’illustre le lancement cette année de RWS Global Sports, qui accompagne technologiquement les grands événements sportifs internationaux retransmis en direct », déclare Samantha Wessels, présidente EMEA chez Box. « Nous sommes très heureux de jouer un rôle central dans la simplification de l’environnement technologique de RWS Global et dans la façon dont les équipes collaborent. C'est fantastique de travailler en partenariat et de relever les défis liés aux silos de contenu et à la collaboration sécurisée dans les différentes zones géographiques de RWS Global. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec RWS Global dans le cadre de son projet de gestion intelligente du contenu. »

Box permet à de nombreuses entreprises parmi les plus grandes et les plus réglementées au monde de transformer les processus métier grâce à l'IA d'entreprise, de renforcer la collaboration sur le lieu de travail et de protéger les informations précieuses. Avec l'annonce d'aujourd'hui, RWS Global rejoint les organisations mondiales qui ont adopté le Content Cloud de Box pour alimenter de nouvelles méthodes de travail, y compris les clients européens des médias et du divertissement comme Bulletproof, Seymourpowell, BETC, Pathé Films et The Serviceplan Group. Pour en savoir plus sur les solutions Box pour les médias et le divertissement, cliquez ici.

¹Intelligent Content Management : La gestion intelligente du contenu

À propos de RWS Global

En tant que plus grand producteur mondial de divertissements en direct, RWS Global crée des liens significatifs et des expériences personnalisées allant des productions théâtrales aux événements, en passant par le multimédia et plus encore. En 2024, les leaders du divertissement ont étendu leurs capacités aux événements sportifs en direct avec l'introduction de RWS Global Sports.

Basée à New York, Londres, Cincinnati et Sydney, avec des studios RWS dédiés à New York et au Royaume-Uni pour servir sa vaste réserve de talents et sa base de clients, RWS Global est au service des grandes marques et des grandes entreprises, des théâtres, des compagnies de croisière, des propriétés sportives, des lieux de spectacle, des parcs, des centres de villégiature et bien plus encore. Offrant des services de bout en bout, de l'idéation à l'exploitation, l'équipe de concepteurs, de créateurs, de producteurs et de talents visionnaires de classe mondiale de RWS Global fournit une échelle inégalée, produisant plus d'un million de moments en direct chaque jour et employant plus de 8 000 personnes dans le monde entier.

La liste des clients de RWS Global comprend Apple, Azamara, The Coca-Cola Company, Commonwealth Games, Crayola, Europa-Park Resort, Ferrari World Abu Dhabi, The FRIENDS™ Experience by Original X Productions, Hard Rock Resorts, Hershey Entertainment & Resorts, Holland America Line, Iberostar Hotels & Resorts, International Cricket Council, Invictus Games, Lionsgate, Marella Cruises, MSC Cruises, Roompot, Coupe du monde de rugby, Six Flags, Space Center Houston, TUI Group, Vera Wang, Warner Bros., Le Roi Lion de Disney à Broadway, Chicago the Musical, Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes et plus encore. Pour plus d'informations, visitez le site rwsglobal.com.

À propos de Box

Box (NYSE:BOX) est la plateforme leader et le spécialiste de l’Intelligent Content Management (ICM). Box propose une plateforme unique qui permet aux organisations de stimuler la collaboration, de gérer l'ensemble du cycle de vie du contenu, de sécuriser le contenu critique et de transformer les flux de travail grâce à l'IA d'entreprise. Fondée en 2005, Box simplifie le travail d'organisations internationales de premier plan, dont AstraZeneca, JLL, Morgan Stanley et Nationwide. Le siège social de Box se trouve à Redwood City, en Californie, et l'entreprise possède des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. Visitez box.com pour en savoir plus. Et visitez box.org pour en savoir plus sur la façon dont Box permet aux organisations à but non lucratif de remplir leur mission.