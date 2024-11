Simple Vote a fourni avec succès la solution de vote en ligne pour l'élection municipale régionale de 2024 à Halifax

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Simple Vote, en collaboration avec Intelivote Systems, a fourni avec succès la solution complète de vote en ligne pour les élections de la municipalité régionale d'Halifax de 2024. L'approche innovante a permis une augmentation significative de la participation des électeurs en ligne, avec 69% des votes exprimés numériquement (Internet, kiosque et vote par téléphone), contribuant ainsi à un processus électoral simplifié et accessible à tous.

Les habitants de la municipalité ont élu Andy Fillmore, un ancien député, comme premier nouveau maire depuis plus de dix ans, ce qui constitue un résultat historique. M. Fillmore a remporté une victoire décisive, battant son concurrent le plus proche par 21 000 voix. L'engagement des électeurs était au premier plan, le logement et l'accessibilité étant les principales priorités de M. Fillmore alors qu'il s'apprête à prendre ses fonctions.

Simple Vote a fourni la plateforme de vote par internet, le vote électronique aux kiosques et le vote par téléphone pour l'élection, tandis qu'Intelivote a offert le soutien logistique, y compris la gestion du projet électoral. Le vote par anticipation, qui s'est déroulé du 8 au 16 octobre, a permis aux électeurs de voter par Internet ou par téléphone en utilisant un numéro d'identification personnel unique, les bulletins de vote papier traditionnels n'étant disponibles que le jour de l'élection, le 19 octobre.

Les principales statistiques électorales :

Le taux de participation a atteint 36,8 % des 335 341 électeurs admissibles , avec un total de 123 529 votes exprimés.

, avec un total de 123 529 votes exprimés. 62% des électeurs ont choisi de voter par internet, ce qui représente 76 386 personnes, contre 32% de votes par bulletin papier.

ce qui représente 76 386 personnes, contre 32% de votes par bulletin papier. Lors du vote anticipé, 90,4 % des votes ont été exprimés en ligne en utilisant la plateforme de Simple Vote, 58 % des électeurs ayant utilisé des appareils de bureau et 42 % des appareils mobiles.

en utilisant la plateforme de Simple Vote, 58 % des électeurs ayant utilisé des appareils de bureau et 42 % des appareils mobiles. 5 % des électeurs ont opté pour le vote par téléphone, tandis que 2 % ont utilisé l'option de vote par kiosque.

Le processus de vote a impliqué plus de 1 200 travailleurs électoraux, avec des mois de planification en coulisses.

Le directeur des élections, Iain MacLean, s'est félicité du succès de l'élection : « Nous sommes extrêmement satisfaits de la solution de vote fournie par Simple Vote et Intelivote. L'objectif de l'élection de cette année était de garantir l'accessibilité, et les résultats confirment que nous avons atteint cet objectif ».

Brian Lack, président de Simple Vote, s'est dit fier de la contribution de son entreprise : « Il est extrêmement gratifiant de voir notre solution de vote établir un nouveau record de participation. La préférence écrasante pour le vote par internet réaffirme l'importance de fournir une plateforme facile à utiliser et accessible à tous les électeurs. »

Dean Smith, président d'Intelivote Systems, a également souligné le succès de cette collaboration : « Intelivote Systems a fourni une solution de vote électronique pour 43 élections municipales distinctes supplémentaires dans le cadre des élections municipales de 2024 à l'échelle de la province, permettant à 94 % de tous les électeurs néo-écossais de voter en toute sécurité et de manière pratique, y compris plus de 335 000 électeurs dans la région municipale de Halifax. La gestion du vote d'Intelivote, avec sa connaissance experte des processus d'élections municipales, associée à la technologie de Simple Vote, a permis à nos clients d'organiser des élections réussies et sécurisées à travers la municipalité et la province. »

Simple Vote Inc. est un fournisseur de services complets de solutions de vote électronique sécurisées et basées sur le Web. Plus de 5 000 organisations, des municipalités aux universités en passant par les syndicats, font confiance à Simple Vote pour gérer en toute sécurité leurs élections sur Internet et traiter leurs bulletins de vote.

Intelivote est une société de services qui fournit des solutions de démocratie électronique à tous les niveaux de gouvernement, à des centaines de municipalités en Ontario et en Nouvelle-Écosse, à des partis politiques, à des syndicats, à des associations et à d'autres organisations nationales et internationales qui organisent régulièrement des élections, des sondages, des référendums, des plébiscites ou d'autres événements qui nécessitent une participation sécurisée et accessible des membres.