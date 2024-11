ProRata.ai et la DPCMO signent une lettre d’intention pour améliorer le consentement, le crédit et la rémunération des contenus à l’ère de l’IA générative

LOS ANGELES et COPENHAGE, Danemark--(BUSINESS WIRE)--ProRata.ai et la Danish Press Publications’ Collective Management Organisation (DPCMO) ont signé une lettre d’intention afin d’explorer les possibilités de collaboration visant à garantir un crédit et une rémunération équitables pour l’utilisation de contenus médiatiques danois à l’ère de l’IA générative. Fondée par Bill Gross, ProRata.ai a développé une plateforme propriétaire qui analyse les résultats générés par l’IA, reconnaît le mérite des contenus contributifs et calcule une rémunération proportionnelle pour les créateurs de contenu. La mission de l’entreprise est de veiller à ce que l’IA générative rémunère et crédite les propriétaires de contenu pour l’utilisation de leurs matériaux.

La DPCMO représente 99 % de l’industrie danoise de l’information et est approuvée par le ministère danois de la Culture. L’objectif de l’organisation est de veiller à ce que les entreprises technologiques qui bénéficient de contenus d’éditeurs de presse contribuent à l’écosystème créatif de manière transparente et responsable. En s’associant à ProRata.ai, le DPCMO vise à établir un cadre dans lequel les créateurs de contenu au Danemark seront dûment reconnus et rémunérés, favorisant ainsi la durabilité et l’équitabilité de l’écosystème des contenus numériques.

Bill Gross, PDG de ProRata.ai, a déclaré : « Notre collaboration avec la DPCMO souligne notre engagement à protéger les droits des créateurs de contenu. En combinant notre technologie d’attribution avec la portée étendue de la DPCMO au Danemark, nous visons à établir une nouvelle norme en termes d’équité, d’attribution et de transparence à l’ère de l’IA générative. »

Karen Rønde, PDG de DPCMO, a confié pour sa part : « C’est un grand plaisir de travailler avec ProRata.ai, qui reconnaît que les contenus de qualité produits par les personnes ont de la valeur. Le renforcement des droits de propriété intellectuelle depuis la révolution industrielle a joué un rôle crucial en encourageant l’innovation, en favorisant le progrès technologique et en stimulant la croissance économique. Nous sommes impatients d’explorer les opportunités commerciales qui s’ouvrent à nous. »

À propos de ProRata.ai

La mission de ProRata, fondée en 2024 par Bill Gross chez Idealab Studio, est de s’assurer que les plateformes d’IA générative rémunèrent et créditent les propriétaires de contenu pour l’utilisation de leurs matériaux. ProRata développe une technologie permettant aux plateformes d’IA générative d’attribuer les sources de contenu contributif et de partager les revenus en fonction de l’utilisation, protégeant et récompensant les créateurs tout en aidant à empêcher des contenus non fiables de compromettre les résultats de l’IA. Pour plus d’informations, rendez-vous sur prorata.ai.

À propos de la DPCMO

Fondée en 2021, la DPCMO est une organisation de gestion collective des droits qui représente les entreprises médiatiques danoises ainsi que les droits connexes, les droits d’exploration de textes et de données et les droits relatifs à l’intelligence artificielle de leurs éditeurs de presse. La DPCMO représente un cercle diversifié de membres : médias des services publics appartenant à l’État, presse locale, régionale et nationale, magazines, médias spéciaux et médias numériques. Un paysage médiatique danois diversifié et dynamique est essentiel à la démocratie.

