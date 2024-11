EH Group e NIM assinam um memorando de entendimento para promover soluções de célula de combustível de hidrogênio com emissão zero para o setor marítimo

Mardit Matian, Marc Freriks, Chris Brandon (from left to right). (Photo: Business Wire)

NYON (Suíça) e AMSTERDÃ (Holanda)--(BUSINESS WIRE)--A NIM, uma empresa holandesa inovadora no setor marítimo conhecida por sua experiência em engenharia naval, e o EH Group, uma empresa suíça de alta tecnologia especializada em tecnologia de célula de combustível de hidrogênio de alto desempenho, têm o prazer de anunciar a assinatura de um memorando de entendimento (MoU, na sua sigla em inglês). Essa parceria marca um importante passo no avanço das soluções de emissão zero no setor marítimo por meio do desenvolvimento e da padronização de trens de força com células de combustível de hidrogênio.

Colaboração para soluções marítimas de emissão zero

O MoU formaliza o compromisso da NIM e do EH Group de explorar e implementar conjuntamente trens de força baseados em hidrogênio especificamente adaptados para o setor marítimo. Aproveitando a tecnologia de célula de combustível do EH Group e a experiência da NIM em integração de sistemas marítimos, a parceria tem como objetivo criar soluções de energia escalonáveis e com emissão zero que atendam aos rigorosos padrões marítimos e, ao mesmo tempo, aproximem o setor da neutralidade de carbono.

A colaboração se concentrará na adaptação e padronização dos sistemas de células de combustível para atender aos requisitos operacionais e de segurança exclusivos das embarcações marítimas, abrindo caminho para soluções de energia limpa e eficiente que podem ser amplamente aplicadas.

Citações das lideranças

“O setor marítimo está pronto para uma descarbonização revolucionária, que só pode ser alcançada com a união de soluções tecnológicas sólidas com profunda experiência no setor e recursos de integração. A parceria com a NIM nos permite implementar com mais eficiência os sistemas marítimos de célula de combustível em uma grande variedade de embarcações”, comentou Mardit Matian, fundador do EH Group.

“Com essa parceria, encontramos uma base sólida para a próxima etapa da transição de energia sustentável no transporte marítimo. Combinando o sistema de célula de combustível de hidrogênio EH-Trace do EH Group e o conhecimento da NIM sobre integração de sistemas, estamos prontos para acelerar a mudança nos aplicativos de gerenciamento de energia a bordo das embarcações”, disse Marc Freriks, CSO da NIM.

Um compromisso conjunto com um futuro sustentável

Esta parceria destaca o compromisso compartilhado das duas empresas com a sustentabilidade ambiental e sua dedicação a soluções pioneiras que contribuem para os objetivos globais de descarbonização. A colaboração entre NIM e EH Group está alinhada com a crescente demanda do setor marítimo por alternativas ecológicas aos sistemas de propulsão tradicionais, um movimento que é crucial para o cumprimento das metas climáticas internacionais.

Sobre as empresas

O EH Group (https://www.ehgroup.ch) é um líder suíço em tecnologia de célula de combustível de hidrogênio, especializado no avanço de soluções de alto desempenho para um futuro de energia mais limpa. As células de combustível do EH Group oferecem densidade de potência incomparável, maior eficiência do sistema e um processo de montagem exclusivo que reduz radicalmente os custos. Seu objetivo é a descarbonização de embarcações marítimas e da mobilidade de serviços pesados, energia estacionária de grande porte e aviação.

A NIM (https://www.nim-bv.nl) é especializada em engenharia marítima inovadora, fornecendo soluções sustentáveis de propulsão e energia adaptadas a vários tipos de embarcações. Com sede na Holanda, a NIM aproveita sua experiência e tecnologia de ponta para oferecer soluções com eficiência energética que apoiam a transição do setor marítimo para um futuro de baixo carbono.

