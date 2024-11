REPLY: Sagepath Reply bevordert onboarding-ervaring bij controle van consumenten voor SouthState

Through a personalised, multi-channel journey, SouthState Bank expertly delivered a compelling onboarding experience for new customers, with the help of Sagepath Reply. (Photo: Business Wire)

Through a personalised, multi-channel journey, SouthState Bank expertly delivered a compelling onboarding experience for new customers, with the help of Sagepath Reply. (Photo: Business Wire)

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Sagepath Reply, een agentschap binnen het Reply-netwerk dat zich toelegt op digitale ervaringen, is met succes in partnerschap getreden met SouthState Bank om haar onboarding-ervaring bij controle van consumenten te verbeteren. Door een gepersonaliseerd, multi-channel traject aan te bieden, heeft Sagepath Reply geholpen om nieuwe klanten van SouthState door de essentiêle onboarding-activiteiten te loodsen en hen tegelijk extra producten en services voor te stellen.

SouthState Bank, die ten dienste staat van meer dan een miljoen klanten in het zuidoosten van de Verenigde Staten, wou een samenhangende, gepersonaliseerde onboarding-ervaring creëren die nieuwe klanten duidelijke, begeleide stappen aanbiedt, om hen zo te helpen door belangrijke activiteiten te navigeren zoals het downloaden van de mobiele app, aanmelden in eStatements en online banking, het configureren van een digitale wallet en het inschrijven voor account-alerts. Om dit doel te bereiken, heeft SouthState op Sagepath Reply beroep gedaan omwille van hun expertise in het ontwerpen van op de klant gerichte digitale ervaringen.

Sagepath Reply creëerde een gepersonaliseerd, multi-channel onboarding-traject aan de hand van Salesforce en Kentico. Deze oplossing omvat gepersonaliseerde e-mails, herinneringsmeldingen via sms, een centrale landing-pagina voor onboarding-activiteiten, en gepersonaliseerde hero-images om de gebruikerservaring te verbeteren. Het nieuwe onboarding-proces resulteerde in meer klantengagement, met e-maildoorklikpercentages die de gemiddelden van de sector overschrijden, een stijging van 53% in trajectactiviteiten, en een sms-doorklikpercentage van 24%, wat 15% hoger is dan de sectorstandaard.

Missy Power, Directeur Digital Marketing bij SouthState Bank, licht toe: "Sagepath Reply bevorderde ons onboarding-traject door voor onze nieuwe klanten een vlotte, gepersonaliseerde start te creëren. We zagen een opmerkelijke boost in engagement dankzij hun expertise."

Het verbeterde traject hielp niet alleen nieuwe klanten om essentiële onboardingtaken te voltooien, maar heeft hen ook met succes extra producten en services voorgesteld, wat leidde tot een meer omvattende en aangenamere onboarding-ervaring.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] is gespecialiseerd in het ontwerp en de implementatie van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Als netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven, definieert en ontwikkelt Reply bedrijfsmodellen die mogelijk worden gemaakt door de nieuwe modellen van AI, big data, cloud computing, digitale media en het Internet of Things. Reply levert advies, systeemintegratie en digitale services aan organisaties in de telecom- en mediasector, de industrie en dienstensector, het bank- en verzekeringswezen en de publieke sector. www.reply.com

Sagepath Reply

Sagepath Reply is een toonaangevend agentschap dat zich toelegt op digitale ervaringen, gespecialiseerd in het leveren van innovatieve, op de klant gerichte oplossingen die engagement en groei van de bedrijfsactiviteiten bevorderen. Als onderdeel van het Reply-netwerk, combineert Sagepath Reply technische expertise met creatieve strategieën om bedrijven te helpen in het digitale tijdperk te gedijen. https://sagepath-reply.com/

SouthState Bank

SouthState Bank, een dochteronderneming van SouthState Corporation, staat ten dienste van meer dan een miljoen klanten in Florida, Alabama, Georgia, de Carolina's en Virginia. Als nationaal gecharterde bank stelt SouthState haar klanten een ruim aanbod aan financiële services en producten voor, met aandacht voor gepersonaliseerd, op de gemeenschap gericht bankieren. www.southstatebank.com/

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.