Première mondiale : Veolia, Enagás et la Municipalité de Barcelone inaugurent le premier réseau urbain de récupération du froid à partir d’un terminal GNL

Veolia (Paris:VIE), leader mondial de la transformation écologique, Enagás, opérateur énergétique international et directeur technique du système de gaz et d'hydrogène en Espagne, et la Mairie de Barcelone (Barcelona de Serveis Municipals et Tersa) ont inauguré ce lundi 25 novembre 2024 une solution inédite de récupération du froid résiduel installée au sein du terminal méthanier d’Enagás dans le port de Barcelone, 10ème plus grand port européen. Cette innovation technologique désormais opérationnelle permet de générer 131 GWh d’énergie locale, décarbonée et abordable, par an.

Cette première mondiale permettra d’éviter plus de 32 000 tonnes d’émissions de CO2 chaque année confirmant ainsi l’engagement de Veolia, d’Enagás et de la Municipalité de Barcelone en matière de réduction de gaz à effet de serre et de transformation écologique.

Dans le processus de regazéification traditionnel, le gaz naturel liquéfié (GNL) arrive au terminal par bateau à l'état liquide à -160°C, et l'eau de mer est utilisée pour transformer le GNL en gaz naturel à température ambiante. Grâce à cette nouvelle solution de regazéification et de transport basée sur l'innovation d'Enagás et de Veolia respectivement, ce froid résiduel est ramené à une température de -20ºC, où il peut être récupéré et recyclé pour alimenter le sud de Barcelone et une partie de la région de L'Hospitalet en énergie bas carbone.

Cette énergie est réinjectée dans le plus grand réseau de froid urbain d’Europe du Sud et profite directement à plusieurs infrastructures majeures situées dans la zone portuaire, notamment la Fira de Barcelona, les bureaux de la Generalitat de Catalunya, des sites industriels et tertiaires et des infrastructures publiques.

A l’occasion de cette inauguration, Veolia a notamment signé un protocole d’accord avec le Mercabarna, principal marché de produits alimentaires de Barcelone et l’un des plus importants en Europe avec plus de 600 entreprises spécialisées dans la distribution, la préparation, l'importation et l'exportation de produits frais et surgelés. Il s'agit d'un acteur clé, qui dessert non seulement la Catalogne, mais aussi une partie de l'Espagne et de l'Europe du Sud. Mercabarna pourrait bénéficier du froid résiduel récupéré du terminal GNL d'Enagás pour huit pavillons de fruits, légumes et fruits de mer et plusieurs entreprises du secteur alimentaire.

De plus, Veolia et Enagás ont signé un accord visant à développer des opportunités commerciales et à copier et adapter la solution de récupération du froid dans les terminaux GNL, tant en Espagne qu'à l'international.

Avec plus de 150 terminaux de regazéification dans le monde, cette solution inédite ouvre des perspectives considérables pour la production d’énergie locale décarbonante à partir de gisements jusqu’ici inexploités. En associant expertise technique et engagement environnemental, ce projet démontre la faisabilité et la pertinence de solutions d’approvisionnement locales pour répondre aux défis globaux de souveraineté énergétique et de décarbonation.

La réussite de ce projet repose sur une étroite collaboration initiée depuis 2009 entre Veolia, Enagás, la Mairie de Barcelone et l'ensemble des acteurs locaux présents dans le sud de Barcelone et à L'Hospitalet. Grâce à cette synergie, l’énergie locale produite à partir du froid résiduel renforcera la compétitivité des infrastructures locales tout en accompagnant la transformation urbaine et durable de la zone portuaire de Barcelone.

« Dans la lutte contre le réchauffement climatique et la recherche de souveraineté énergétique, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter les pertes d'énergie et les gaspillages. Inscrite dans notre programme stratégique GreenUp, la récupération de chaleur et de froid résiduels est une composante majeure de la stratégie de transformation écologique du mix énergétique de Veolia. La réplicabilité de cette solution inaugurée à Barcelone, première mondiale, ouvre un potentiel très important en Europe et à l’international. Il démontre l'impact positif des solutions d’énergie territoriales sur la décarbonation et la compétitivité des territoires. Je suis par ailleurs ravie d’annoncer aujourd’hui notre nouveau partenariat avec Mercabarna, qui bénéficiera directement de l’énergie locale produite par cette technologie, » a déclaré Estelle Brachlianoff, Directrice générale de Veolia.

Selon Arturo Gonzalo, PDG d'Enagás, « Nous avons franchi aujourd'hui une étape très importante dans notre engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité dans nos processus industriels. Il s'agit d'un projet emblématique d'énergie durable pour la ville de Barcelone, avec une technologie de production développée par Enagás, qui permettra aux industries et aux consommateurs de la zone d'influence de l'usine de regazéification d'Enagás et du port de Barcelone d'avoir accès à un froid durable et compétitif. Aujourd'hui, nous avons également signé un accord de collaboration très important avec Veolia afin de promouvoir un engagement commun pour développer des chaînes de valeur durables qui évolueront vers une économie neutre en carbone en Espagne et en Europe. »

« Nous mettons l'innovation au service de villes plus durables et plus résistantes. Ce projet est pionnier, il place l'innovation, l'efficacité énergétique, la décarbonisation et la collaboration public-privé au centre, ce qui permet aux villes de faire face aux défis du changement climatique, défis que nous devons transformer en génération de nouvelles opportunités, » a déclaré Laia Bonet, première adjointe au maire de la ville de Barcelone.

À PROPOS DE VEOLIA

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 218 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2023, le groupe Veolia a servi 113 millions d’habitants en eau potable et 103 millions en assainissement, produit 42 térawattheures d’énergie et valorisé 63 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 45,3 milliards d’euros. www.veolia.com

À PROPOS D’ENAGÁS

Enagás est un opérateur de système de transport (Transmission System Operator, TSO) fort de 50 ans d’expérience dans le développement, l’exploitation et la maintenance des infrastructures énergétiques. L’entreprise gère environ 12 000 kilomètres de gazoducs, trois installations de stockage souterrain et huit terminaux de regazéification. Elle opère dans sept pays. En Espagne, Enagás est le Gestionnaire Technique du Système Gazier et a été désigné Gestionnaire Intérimaire du Réseau de Transport d’Hydrogène (HTNO) par le Décret-loi royal 8/2023. Par un accord avec le Conseil des ministres, Enagás s’est vu confier le développement de H2Med, le réseau espagnol d’hydrogène et les infrastructures de stockage associées. En cohérence avec son engagement pour la transition énergétique, Enagás a annoncé son objectif de devenir neutre en carbone d’ici 2040, réaffirmant son engagement ferme en faveur de la décarbonation et de la promotion des gaz renouvelables, en particulier l’hydrogène. www.enagas.es