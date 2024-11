Newmont annonce un accord pour la vente d'Éléonore pour 795 millions de dollars en espèces

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Newmont Corporation (NYSE : NEM, TSX : NGT, ASX : NEM, PNGX : NEM) (« Newmont » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait accepté de vendre son activité Éléonore dans le nord du Québec, au Canada, à Dhilmar Ltd (« Dhilmar ») pour un montant de 795 millions de dollars en espèces. La transaction devrait être clôturée au premier trimestre de 2025, sous réserve du respect de certaines conditions.1 Au moment de la clôture des transactions annoncées, Newmont aura réalisé jusqu’à 3,6 milliards $ en produits bruts provenant de cessions d’actifs non essentiels et de ventes de placements.2

« L'annonce d'aujourd'hui constitue une nouvelle étape dans le parcours de Newmont visant à créer un portefeuille d'actifs aurifères et cuprifères de niveau 1, chacun ayant l'envergure et la durée de vie nécessaires pour générer d'importants flux de trésorerie gratuits pendant plusieurs décennies », a déclaré Tom Palmer, président et président-directeur général de Newmont. « Lorsque nous avons annoncé l'acquisition de Newcrest en 2023, nous nous sommes engagés à générer au moins 2 milliards de dollars de liquidités grâce à l'optimisation du portefeuille. Avec cette vente annoncée, nous avons largement dépassé notre objectif de plus de 1,5 milliard de dollars à ce jour. Le produit de cette transaction soutiendra l'approche globale de Newmont en matière d'allocation de capital, qui comprend la consolidation de notre bilan de bonne qualité et le retour du capital aux actionnaires. »

« Nous sommes heureux de céder cette activité à Dhilmar », a ajouté Tom Palmer. « Ils ont une grande expérience dans l'exploitation des mines d'or et de cuivre et nous pensons que Dhilmar sera un excellent gestionnaire de cet actif. »

Dhilmar est une société minière privée nouvellement constituée et basée au Royaume-Uni. Elle est dirigée par son PDG et directeur général, Alexander Ramlie, et soutenue par les membres du conseil d'administration qui ont des dizaines d'années d'expérience dans l'exploitation minière de divers produits de base et dans les opérations à ciel ouvert et souterraines. M. Ramlie et son équipe ont travaillé en étroite collaboration avec Newmont en 2016 pour acquérir la mine de cuivre et d'or Batu Hijau en Indonésie pour le compte de PT Amman Mineral Internasional Tbk (« Amman »). Sous la direction de M. Ramlie, l'investissement d'Amman dans Batu Hijau a atteint une capitalisation boursière de plus de 40 milliards de dollars et a maintenu de solides performances en matière de sécurité, d'environnement et de société, ce qui témoigne de son engagement en faveur de pratiques minières durables.

Progrès du programme de cession

En février 2024, Newmont a annoncé son intention de céder ses actifs non essentiels, y compris six opérations et deux projets, à ses unités d’affaires australiennes, ghanéennes et nord-américaines. Des accords définitifs ayant été conclus pour la cession de quatre opérations et d'un projet, la société se focalise sur la finalisation des processus de vente de ses actifs non essentiels restants en Amérique du Nord, qui devraient s'achever au cours du premier trimestre 2025.3

Le produit brut total des transactions annoncées en 2024 à ce jour devrait s'élever à 3,6 milliards de dollars. Ce montant comprend 3,1 milliards de dollars provenant de cessions d'activités secondaires et 527 millions de dollars provenant de la vente d'autres investissements, détaillés comme suit :

Jusqu’à 475 millions de dollars provenant de la vente de l’activité de Telfer et de la participation de Newmont à hauteur de 70 % dans le projet Havieron ;

Jusqu’à 1 milliard de dollars provenant de la vente de l’opération Akyem ;

Jusqu’à 850 millions de dollars provenant de la vente de l’activité de Musselwhite ;

795 millions de dollars provenant de la vente de l’activité Éléonore ; et

527 millions de dollars provenant de la vente d'autres investissements, notamment la vente de la facilité de crédit et de l'accord d'achat de Lundin Gold, et la monétisation des paiements éventuels de Newmont pour Batu Hijau.

Conseillers et conseils

Dans le cadre de la transaction concernant Éléonore, BMO Capital Markets a agi en tant que conseiller financier et Goodmans LLP en tant que conseiller juridique.

À propos de Newmont

Newmont est la première société aurifère au monde et un producteur de cuivre, de zinc, de plomb et d’argent. Le portefeuille d’actifs, de prospects et de talents de classe mondiale de la société est ancré dans des territoires miniers favorables en Afrique, Australie, Amérique latine et Caraïbes, Amérique du Nord, et Papouasie-Nouvelle-Guinée. Newmont est le seul producteur d’or inscrit dans l’indice S&P 500 et est largement reconnue pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, fondées sur des principes. La société est un chef de file du secteur en termes de création de valeur, s’appuyant sur de solides normes de sécurité, une exécution supérieure et une expertise technique. Newmont a été fondée en 1921 et est cotée en bourse depuis 1925.

Newmont a pour mission d'offrir de la valeur et d'améliorer les conditions de vie grâce à une exploitation minière durable et responsable. Pour en savoir plus sur sa stratégie et ses initiatives en matière de développement durable, consultez www.newmont.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, lesquelles sont destinées à être couvertes par la sphère de sécurité créée par ces sections et d'autres lois applicables. Lorsqu'une déclaration prospective exprime ou implique une attente ou une croyance quant à des événements ou résultats futurs, cette attente ou croyance est exprimée de bonne foi et est supposée avoir une base raisonnable. Toutefois, ces déclarations sont sujettes à des risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés, projetés ou implicites dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives dans ce communiqué de presse incluent, sans s'y limiter, (i) les attentes concernant les perspectives ; (ii) les déclarations sur les ventes d'Éléonore, Musselwhite, Telfer et Havieron, ainsi qu'Akyem, y compris, sans s'y limiter, les attentes par rapport au calendrier et la clôture des transactions en cours, y compris la réception des approbations requises et la satisfaction des conditions de clôture ; (iii) les attentes concernant la réception de la contrepartie à la clôture et la réception future de toute contrepartie différée conditionnelle en espèces ; (iv) les attentes au sujet de l'utilisation des produits de la vente, les priorités d'allocation du capital et le retour de capital aux actionnaires ; (v) les attentes relatives à l'avancement du programme de cession et la vente d'actifs désignés comme actifs destinés à la vente ; et (vi) d'autres déclarations concernant des événements ou résultats futurs. Les estimations ou attentes relatives à des événements ou résultats futurs sont basées sur certaines hypothèses, qui peuvent se révéler incorrectes. Les hypothèses incluent, mais ne se limitent pas à : (i) certaines hypothèses de taux de change approximativement cohérentes avec les niveaux actuels ; (ii) certaines hypothèses de prix pour l'or, le cuivre, l'argent, le zinc, le plomb et le pétrole ; et (iii) la satisfaction de toutes les conditions de clôture.

Programmes de cession : Les attentes concernant la cession des actifs détenus en vente sont sujettes à des risques et incertitudes. Sur la base d’un examen complet du portefeuille d’actifs de la société, la société a annoncé un programme d’optimisation de portefeuille pour céder six actifs non essentiels et un projet de développement en février 2024. Les actifs non essentiels à céder comprennent CC&V, Musselwhite, Porcupine, Éléonore, Telfer et Akyem, ainsi que le projet de développement de café. Bien que la société ait conclu que ces actifs non essentiels et le projet de développement remplissaient les conditions comptables pour être présentés comme détenus en vue de la vente, il est possible que les actifs détenus en vue de la vente dépassent un an, ou ne se réalisent pas du tout, en raison d'événements ou de circonstances échappant au contrôle de la société. À la date de cette publication, aucun accord contraignant n’a été conclu relativement à la vente de CC&V, de Porcupine ou du projet de développement de café. La clôture de la vente Telfer/Havieron demeure conditionnelle au respect de certaines conditions, dont : (i) Newmont et Greatland reçoivent l'approbation de la transaction par le Foreign Investment Review Board (FIRB) ; (ii) transfert d'approbations et de concessions clés ; (iii) cession de contrats et de baux clés ; (iv) obtention de licences environnementales spécifiques ; (iv) le redémarrage des opérations à Telfer après la remise en état du TSF8 ; et (v) d'autres conditions de clôture habituelles. Selon les termes de l'accord, le produit brut attendu est de 475 millions de dollars, dont 207,5 millions de dollars en espèces, payables à la clôture, 167,5 millions de dollars en actions sous forme d'actions de Greatland, à émettre à la clôture, et 100 millions de dollars en espèces conditionnelles différées. Aucune garantie ne peut être donnée en ce qui concerne la contrepartie différée qui peut être payable à Newmont en espèces par le biais d'une structure de paiement liée au prix de l'or, avec une participation à la hausse de 50 % du prix de l'or produit par Newmont à Havieron pendant les cinq années civiles suivant la déclaration de production commerciale, sous réserve d'un prix plafond de 1 850 dollars l'once. La contrepartie différée pour l’année concernée sera égale à 50 % x (prix du marché – prix de référence) x somme de l’or total vendu pour l’année concernée (inc. doré et concentré), sous réserve du plafond annuel et du plafond total. Consultez le communiqué de presse du 10 septembre 2024, disponible sur le site Web de Newmont, pour plus de détails concernant l’accord de cession de Telfer et Havieron. La clôture de la transaction Akyem reste conditionnelle à la satisfaction de certaines conditions préalables usuelles, incluant, sans s’y limiter, l’obtention par l’acheteur des dépôts, approbations ou enregistrements nécessaires de la Commission nationale pour le développement et la réforme, le ministère du commerce et l'administration nationale des changes de la République populaire de Chine, et la réception par les parties d'une lettre de non-objection du ministre des ressources foncières et naturelles de la République du Ghana. L'incapacité de satisfaire ces conditions préalables pourrait retarder et/ou empêcher la conclusion de la transaction. De même, la réception de 900 millions de dollars en contrepartie en espèces est conditionnelle à la clôture de la transaction, et une contrepartie supplémentaire de 100 millions de dollars en espèces est prévue après la première occurrence parmi la ratification de l’extension du bail minier oriental par le parlement du Ghana, la ratification d’un bail minier de remplacement pour l’extension du bail minier oriental par le parlement du Ghana et le cinquième anniversaire de la date de clôture. Le prix d’achat payable à la clôture est sujet à des ajustements pour la trésorerie à la clôture, le fonds de roulement, les stocks, les inventaires de produits finis et d’autres ajustements habituels du prix d’achat. Consultez le communiqué de presse du 8 octobre 2024, disponible sur le site Web de Newmont, pour plus de détails concernant l’accord de cession d’Akyem. La clôture de la vente de Musselwhite reste soumise à l’approbation des actionnaires de l’acheteur, à l’absence de changements défavorables importants, à la réalisation de la réorganisation préalable à la clôture et à l’obtention des principales approbations réglementaires, y compris la Loi sur la concurrence au Canada. Consultez le communiqué de presse du 18 octobre 2024, disponible sur le site Web de Newmont, pour plus de détails concernant l’accord de cession de Musselwhite. Aucune assurance ne peut être donnée quant au calendrier de clôture ou à la réception de la contrepartie conditionnelle. Comme indiqué dans les notes de bas de page de ce communiqué de presse, la clôture de la vente d’Éléonore reste conditionnelle à l’absence de changements défavorables importants et de litiges liés à la transaction, à la réalisation de la réorganisation préalable à la clôture et à l’obtention des approbations réglementaires, y compris la Loi sur la concurrence au Canada.

Pour une discussion portant sur les risques et autres facteurs susceptibles d'avoir un impact sur les déclarations prospectives et les résultats futurs, voir le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 29 février 2024, sous la rubrique « Facteurs de risque », et d'autres facteurs identifiés dans les rapports de la société déposés auprès de la SEC, disponibles sur le site web de la SEC ou à l'adresse www.newmont.com.

1 Les conditions de clôture comprennent : (i) aucun changement négatif important et aucun litige lié à la transaction, (ii) l'achèvement de la réorganisation préalable à la clôture, et (iii) les approbations réglementaires, y compris la Loi sur la concurrence du Canada. Voir l'avertissement à la fin de ce communiqué concernant les déclarations prospectives.

2 Le montant total comprend les contreparties éventuelles. Voir la mise en garde à la fin du présent communiqué concernant les déclarations prospectives, y compris les attentes concernant les cessions et les produits.

3 Voir la mise en garde à la fin de ce communiqué concernant les déclarations prospectives, y compris les attentes relatives aux cessions et au produit.

