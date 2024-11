Elida Beauty conditionne sa chaîne d’approvisionnement au succès avec Kinaxis

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Elida Beauty, un distributeur renommé de produits de beauté et de soins personnels, a choisi Kinaxis® (TSX : KXS), un leader mondial de l’orchestration de la chaîne d’approvisionnement de bout en bout, pour moderniser ses opérations de chaîne d’approvisionnement avec des capacités de planification fondamentales.

En tant que distributeur de certaines des marques de soins personnels les plus connues au monde, y compris Q-Tips, Bedhead et Timotei, Elida Beauty cherchait à mettre en œuvre de nouveaux systèmes visant à améliorer la satisfaction de ses clients. Elida Beauty développera un nouveau cadre pour la planification de la demande, de l’offre et des ventes et opérations, ce qui permettra d’améliorer la prise de décision et la collaboration avec les fournisseurs.

Genpact, société mondiale de services professionnels et de solutions et partenaire de confiance de Kinaxis, jouera un rôle central dans la réussite de la mise en œuvre et de l’optimisation de la plateforme Kinaxis Maestro™. En s’appuyant sur sa grande expertise en matière de transformation de la chaîne d’approvisionnement et d’innovation numérique, Genpact adaptera la plateforme pour répondre aux besoins uniques d’Elida Beauty, favorisant ainsi un délai de rentabilisation plus rapide. Cette mise en œuvre à grande échelle permettra d’établir une base solide pour la planification de la demande et de l’approvisionnement en incorporant des capacités d’apprentissage automatique et d’automatisation à la pointe de l’industrie.

« Nous sommes ravis de tirer parti des capacités de cloud prêtes à l’emploi de Maestro », déclare Nilendu Sarkar, directeur de la chaîne d’approvisionnement, de la R&D et de l’informatique chez Elida Beauty. « Avec Maestro, nous serons en mesure d’améliorer la collaboration avec nos fabricants sous contrat et d’avoir une supervision totale de la chaîne d’approvisionnement afin de garantir des niveaux de service toujours supérieurs à ceux de nos concurrents. »

« En tant qu’industrie en évolution rapide et hautement compétitive, les marques de produits de beauté et de soins personnels ont besoin d’agilité et de prévoyance pour répondre aux besoins fluctuants des consommateurs », déclare Mark Morgan, président des opérations commerciales chez Kinaxis. « Nous sommes ravis de nous associer à Elida Beauty tandis qu’ils traversent cette période passionnante de transformation et sommes fiers de les aider à établir de nouvelles normes d’excellence opérationnelle. »

