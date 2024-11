Elida Beauty condiciona sua cadeia de suprimentos rumo ao sucesso com a Kinaxis

OTTAWA, Ontário--(BUSINESS WIRE)--A Elida Beauty, uma renomada distribuidora de produtos de beleza e cuidados pessoais, selecionou a Kinaxis® (TSX:KXS), líder mundial em orquestração completa de cadeias de suprimentos, para modernizar as operações de sua cadeia de suprimentos com funcionalidades básicas de planejamento.

Como uma distribuidora de algumas das marcas de cuidados pessoais mais conhecidas do mundo, incluindo a Q-Tips, Bedhead e Timotei, a Elida Beauty planeja implementar novos sistemas com foco na melhoria da satisfação do cliente. A Elida Beauty tem como objetivo desenvolver uma nova estrutura para planejar a demanda, o fornecimento e as vendas e operações para resultar em uma melhor tomada de decisão e colaboração com os fornecedores.

A Genpact, uma empresa global de serviços e soluções profissionais e parceira confiável da Kinaxis, desempenhará um papel fundamental na implementação e otimização bem-sucedidas da plataforma Kinaxis Maestro™. Aproveitando sua vasta experiência em transformação da cadeia de suprimentos e inovação digital, a Genpact adaptará a plataforma para atender às necessidades exclusivas da Elida Beauty, gerando um tempo de resposta mais rápido. A implantação em escala fornecerá uma base sólida para o planejamento de demanda e fornecimento, utilizando recursos de automação e aprendizado de máquina de destaque no mercado.

“Estamos entusiasmados em explorar os recursos de nuvem disponíveis para o uso da plataforma Maestro” disse Nilendu Sarkar, diretor de cadeia de suprimentos, P&D e TI na Elida Beauty. “Com a Maestro, poderemos melhorar a nossa colaboração com os fabricantes contratados e ter total controle sobre toda a cadeia de suprimentos para assegurar que os níveis de serviço sejam consistentemente superiores aos dos concorrentes.”

“Como uma indústria em constante evolução e com grande competitividade, as marcas de beleza e cuidados pessoais exigem agilidade e previsão para atender às necessidades variáveis dos consumidores”, disse Mark Morgan, presidente de operações comerciais da Kinaxis. “Estamos entusiasmados com a parceria com a Elida Beauty durante este processo de transformação emocionante e estamos orgulhosos em apoiar sua jornada na definição de novos padrões de excelência operacional.”

Para saber mais sobre a Kinaxis e suas soluções de gerenciamento da cadeia de suprimentos, acesse Kinaxis.com.

