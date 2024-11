REPLY : Sagepath Reply améliore l'expérience d'intégration des comptes courants pour SouthState.

Through a personalised, multi-channel journey, SouthState Bank expertly delivered a compelling onboarding experience for new customers, with the help of Sagepath Reply. (Photo: Business Wire)

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Sagepath Reply, une agence d'expérience numérique au sein du réseau Reply, a conclu un partenariat avec SouthState Bank afin d'améliorer l'expérience de prise en charge des comptes chèques des clients. En proposant un parcours personnalisé et multicanal, Sagepath Reply a permis à SouthState d'accompagner ses nouveaux clients tout au long des activités d'intégration fondamentales et de leur présenter d'autres produits et services.

SouthState Bank, qui compte plus d'un million de clients dans le sud-est des États-Unis, cherchait à instaurer une expérience d'accueil cohérente et personnalisée qui comporterait des étapes claires et encadrées pour les nouveaux clients, les aidant à s'orienter dans des activités clés telles que le téléchargement d'une application mobile, l'inscription aux relevés électroniques et aux services bancaires en ligne, la mise en place d'un portefeuille numérique et la souscription à des alertes sur les comptes. Pour atteindre cet objectif, SouthState s'est tourné vers Sagepath Reply pour son expertise dans la conception d'expériences numériques axées sur le client.

Sagepath Reply a créé un processus d'accueil personnalisé et multicanal à l'aide de Salesforce et de Kentico. Cette solution comprenait des e-mails personnalisés, des rappels par SMS, une page d'accueil centrale pour les fonctions d'intégration et des images de héros personnalisées pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Le nouveau processus d'intégration a permis d'accroître l'engagement des clients, avec des taux de clics sur les courriels supérieurs aux moyennes du secteur, une augmentation de 53 % des activités de déplacement et un taux de clics sur les SMS de 24 %, soit 15 % de plus que les normes du secteur.

Missy Power, directrice du marketing numérique à la SouthState Bank, a déclaré : « Sagepath Reply a amélioré notre processus d'accueil, en assurant un démarrage en douceur et personnalisé pour nos nouveaux clients. Nous avons constaté une augmentation remarquable de l'engagement grâce à leur expertise. »

Le processus optimisé a non seulement aidé les nouveaux clients à accomplir les tâches essentielles d'intégration, mais il leur a également permis de découvrir des produits et des services supplémentaires, ce qui a rendu l'intégration plus complète et plus agréable.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et le déploiement de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises extrêmement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux basés sur les nouveaux modèles de l'IA, du big data, du cloud computing, des médias numériques et de l'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d’intégration de systèmes et de services numériques aux organisations dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l’industrie et des services, des banques et des assurances ainsi que du secteur public. www.reply.com

Sagepath Reply

Sagepath Reply est une agence leader de l’expérience numérique, spécialisée dans la fourniture de solutions innovantes axées sur le client qui stimulent l’engagement et la croissance des entreprises. Sagepath Reply, membre du réseau Reply, allie expertise technique et stratégies créatives pour aider les entreprises à réussir dans l’ère numérique. https://sagepath-reply.com/

SouthState Bank

SouthState Bank, une filiale de SouthState Corporation, compte plus d'un million de clients en Floride, en Alabama, en Géorgie, dans les Carolines et en Virginie. En tant que banque à charte nationale, SouthState fournit une large gamme de services et de produits financiers à ses clients, en mettant l'accent sur des services bancaires personnalisés et orientés vers la communauté. www.southstatebank.com/

