Production d’hydrogène renouvelable : Air Liquide renforce son partenariat avec TotalEnergies via un nouveau projet majeur dans le sud de la France

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) annonce un projet de production d’hydrogène renouvelable à La Mède (Région Provence- Alpes-Côte d’Azur). Dans le cadre d’un contrat de long terme, Air Liquide couvrira les besoins en hydrogène de la bioraffinerie de TotalEnergie. Ce projet contribuera à l’émergence d’un nouvel écosystème d’hydrogène renouvelable au sein de la zone de Fos-sur-Mer, un bassin industriel majeur pour Air Liquide en France.

Dans le cadre d’un contrat de long terme, Air Liquide construira, détiendra et opérera sur le site de TotalEnergies de La Mède une nouvelle unité de production d’hydrogène d’une capacité de 25 000 tonnes par an. Elle permettra de produire de l’hydrogène renouvelable à partir des coproduits d’origine biogénique recyclés issus de la bioraffinerie de TotalEnergies au lieu d’utiliser des hydrocarbures fossiles comme matière première. L’hydrogène renouvelable ainsi produit sera principalement utilisé par la bioraffinerie pour la production de biocarburants et des carburants aériens durables (SAF).

Cette unité de production d’hydrogène renouvelable, la plus importante de la plateforme industrielle de La Mède, représenterait pour Air Liquide un investissement de plus de 80 millions d’euros. Avec un démarrage prévu en 2028, elle contribuera de manière significative à la décarbonation de la bioraffinerie dont TotalEnergies vise à réduire les émissions de CO 2 d’environ 130 000 tonnes par an.

Ce projet constitue une nouvelle étape dans la décarbonation des sources de production du réseau hydrogène d’Air Liquide. Il contribuera à renforcer la présence du Groupe et sa capacité à répondre aux besoins actuels et à venir en hydrogène décarboné dans la zone de Fos-sur-Mer. Ce projet s’inscrit plus largement dans une volonté d’accompagner les initiatives de décarbonation émanant des industriels du bassin. Implanté dans la région depuis plus de 50 ans, Air Liquide opère déjà trois unités de séparation des gaz de l’air, une unité de production d’hydrogène ainsi qu’un réseau hydrogène. Il exploite par exemple à Fos-sur-Mer la première station hydrogène haute pression pour poids lourds longue distance en Europe.

Emilie Mouren-Renouard, membre du Comité Exécutif du Groupe, supervisant notamment les opérations d’Air Liquide en Europe, a ajouté: « Nous sommes fiers d’accompagner TotalEnergies dans son projet de décarbonation de la bioraffinerie de La Mède grâce à notre positionnement stratégique sur le bassin de Fos-sur-Mer. Deux ans après l’annonce du projet d’économie circulaire à Grandpuits et dans la continuité de notre protocole d’accord pour alimenter en hydrogène renouvelable la raffinerie de TotalEnergies à Gonfreville à partir de l’électrolyseur Air Liquide Normand’Hy, nous poursuivons notre partenariat avec TotalEnergies au service de la transition énergétique grâce à la mise en œuvre de nos solutions de décarbonation. »

Ce projet s’inscrit dans la stratégie d’Air Liquide de proposer à ses clients une large palette de solutions de décarbonation, telles que le captage de CO 2 et l’hydrogène bas carbone. Ce positionnement unique et son expertise technologique font d’Air Liquide un acteur majeur pour la mise en œuvre des projets hydrogène pour décarboner l’industrie lourde et développer la mobilité bas carbone.

A propos d’Air Liquide

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 60 pays avec 66 300 collaborateurs, le Groupe sert plus de 4 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra-financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 27,5 milliards d’euros en 2023. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe

www.airliquide.com

Suivez l'actualité du Groupe sur sa page LinkedIn